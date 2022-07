Toñita y exacadémicos se burlaron de Myriam Montemayor: “A nosotros no se nos va el aire”

La primera generación de La Academia se reunió (Foto: Instagram/@toñitamusic1)

El fenómeno televisivo que ha sido y actualmente mantiene en suspenso cada semana a los televidentes latinos, sin duda alguna, es el reality show de canto La Academia. En su celebración por los 20 años de su inicio, las controversias no han parado y no precisamente por sus participantes, sino también por exacadémicos que de manera voluntaria o indirecta se han sumado al juego.

La rivalidad entre Toñita y Myriam Montemayor se ha mantenido intacta por más de 20 años y un reciente video en redes sociales lo ampara. La ex participante de Las Estrellas Bailan En Hoy asistió a una reunión con compañeros de su generación para convivir y recordar buenos tiempo, pero un comentario inició una serie de burlas hacia la ganadora de la primera emisión generando una gran controversia en redes sociales llegando incluso a la madrina de La Academia: 20 años quien respondió al ataque.

Entre los asistentes estaban José Antonio de la O, Wendolee, Raúl Sandoval, María Inés Guerra, Nadia Yvonne López Ayuso, la maestra Guille Gómez Silva, el coreógrafo Charly D, el primer director Héctor Martínez y Estrella Veloz quien estaba en una transmisión en vivo para Instagram cuando inició la controversia.

José Antonio de la O, Wendolee, Raúl Sandoval, María Inés Guerra, Nadia y más asistieron (Foto: Instagram/@toñitamusic1)

En no más de 12 minutos el caos inició, pues los exacadémicos recordaron la eterna rivalidad e incluso bromeaban al hacer referencia a lo ocurrido 20 años atrás que podría ser arreglado en una pelea de box en Las Vegas, muy al estilo del Canelo Álvarez, pero los comentarios no trascendieron a más.

Estrella Veloz al comenzar a leer y responder preguntas de sus fans, por lo que el cuestionamiento de cuándo volverían a cantar juntos fue hecha y en ese momentos todos comenzaron a interpretar un tema distinto. Hasta que el profesor trajo a Myriam nuevamente a la conversación señalando que faltaría ella para que les enseñara a afinarse.

Ante dicha situación, la intérprete de canciones como Luego No Te Quejes, Piensa En Mí y De Mí No Te Vas A Burlar expresó su sentir en contra de Montemayor al criticar su interpretación en la nueva emisión de TV Azteca, haciendo un peculiar comentario sobre su trabajo vocal: “A nosotros no se nos va el aire”, expresó Toñita causando un momento incómodo pero divertido para algunos de los presentes.

Aunque pudiera interpretarse como que no imaginaba que su compañera se encontraba en vivo, al ser notificada de ello no cambió su opinión y se mantuvo firme en lo que había expresado y en seguida Estrella se tapó la nariz para tratar de imitar la voz de Myriam, sus compañeros le advirtieron lo mismo, sin embargo, Veloz tampoco se intimidó y continuó imitando a la ganadora de la primera generación de La Academia.

Esto provocó un sentir divido en redes sociales, pues mientras algunos compartían todo como un momento divertido o que a 20 años siguen considerando que Montemayor no debió ganar el reality show de la televisora del Ajusco, otros cuantos apoyaron a la actual madrina.

“Toñita demostrando una vez más ser una mala perdedora”. “La verdad sí fue muy chistoso pero creo que ya es algo inmaduro”. “Todos saben que no debió ganar pero también que ellos lo superen porque ya pasaron 20 años”. “Toñita contra Myriam es la pelea de nunca terminar de la televisión mexicana”, agregaron.

Myriam Montemayor le respondió a sus excompañeros

Así respondió Myriam Montemayor a Toñita (Foto: Twitter)

La actual madrina de los 20 años de La Academia, publicó un tuit, en el que señaló que sus compañeros mostraron su verdadera personalidad en ese en vivo.

“Me encantan las redes, porque con todo y filtros, se ve la verdadera cara de las personas”, escribió la cantante en su cuenta de Twitter.

