Toñita amenazó a Myriam Montemayor: “Me la voy a moquetear”

El pleito entre Toñita y Myriam Montemayor parece no tener fin, pues ahora Antonia Salazar Zamora fue cuestionada por un grupo de reporteros respecto a su relación con su ex compañera de la primera generación de La academia.

“El día que la vea me la voy a madrear, eso es de ley, no lo tomen a mal, ella sabe, porque acusar a una persona de algo que no hizo, embarrarla y hacerla popó a su gusto, eso es ser una persona mala y ya sé que no debo de hablar de ella ni todo el rollo”, expresó la cantante a las afueras de Televisa, donde participa como parte de la competencia Las estrellas bailan en Hoy.

La llamada Negra de oro también cuestionó las aptitudes artísticas de Myriam, quien fue la ganadora de aquella generación de 2002, y quien actualmente aparece a cuadro como “madrina” de La academia 20 años. Y es que cuando una reportera le preguntó si había pensado en acudir ante las autoridades para solicitar una orden de restricción contra Myriam, así respondió la veracruzana:

Myriam Montemayor aparece actualmente como "madrina" de La academia 20 años (Foto Instagram: @myriammontecruz)

“Es pérdida de tiempo, porque ella es la que dice que no está mal, de hecho uno de los motivos por los que yo me metí a Las estrellas bailan en Hoy fue porque ella me acusó de que yo no bailaba absolutamente nada y yo sí he estado en dos concursos de baile: Bailando por un millón, en Azteca, y ahorita en Las estrellas bailan en Hoy, y si se dan cuenta dos pies izquierdos no tengo, a lo mejor me fallan las líneas, a lo mejor me fallan ciertas cosas, pero bailo y ella sí no baila nada, entonces con eso para mí es decir ‘¿Quién era la que no bailaba nada?’”, añadió.

Toñita criticó la supuesta falta de talento para el baile de Montemayor y la comparó con otro ex académico, con quien compartieron múltiples escenarios en las giras que solían hacer:

Toñita actualmente participa en Las estrellas bailan en Hoy Foto: Televisa

“La acaban de ver el domingo, ¿bailó algo? No, no baila nada, nunca, siempre en los conciertos ella fue la que jamás bailó, baila más Miguel Ángel, con eso les digo todo, y mira que Miguel Ángel tiene los pasitos exóticos”

La también conductora continuó demeritando el desempeño artístico de Myriam, de quien dijo “se le fue el aire” en la última emisión del programa transmitido por TV Azteca:

“Falta que ella se analice, entienda lo mal que está y se vuelva a resetear. No sé si la vieron este domingo, pero cantó de la fregada y no puede ser que a una persona después de 20 años se le acabe el aire, y menos siendo profesional. Yo tengo 20 años y a mí no se me va el aire y aún con ansiedad me han visto bailar, es condición, ejercicio, disciplina. No todos tenemos disciplina, yo sí tengo, pero lo cuento por ella”, agregó.

Para Toñita, Myriam no posee talento para el baile (Foto: Archivo)

Sin embargo, la cantante de temas como De mí no te vas a burlar dijo no tener “nada en contra” de Montemayor, y por el contrario, le agradece:

“No tengo nada en contra de ella, ya pasé la hoja y le agradezco mucho el que haya pasado todo eso porque también aprendí a conocerme un poco más yo, de saber mis límites, de saber qué debo permitir y qué no debo de permitir”, refirió.

La oriunda de Tantoyuca, Veracruz, dijo procurar su moderación, es por ello que no se enfrasca en peleas como anteriormente sí lo hizo: “Hasta ahorita estoy hablando de ella, no estoy hablando nada malo, nomás estoy diciendo que cuando la vea sí me la voy a moquetear, si se dan cuenta no estoy peleándome como antes”.

