México

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, compareció en corte de NY y se declaró no culpable

El exfuncionario enfrentará un proceso judicial en el que deberá responder por los cargos de narcotráfico que le imputa la fiscalía de EEUU

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Seguridad cámaras de seguridad Sinaloa
(Gob. Sinaloa)

El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, compareció ante la corte federal de Manhattan, donde rechazó los cargos de narcotráfico que la fiscalía de Estados Unidos presentó en su contra.

Mérida se declaró “no culpable” durante la audiencia en Nueva York, donde enfrentó acusaciones por tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina, así como por la posesión y uso de armas de fuego.

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El gabinete de seguridad de México confirmó que el exfuncionario se entregó a las autoridades estadounidenses, a través de una publicación en redes sociales:

“El ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, ingresó a Estados Unidos desde Hermosillo, Sonora, el pasado 11 de mayo, y cruzó por la Garita de Nogales hacia Arizona, donde quedó bajo custodia. El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Gabinete de Seguridad, mantiene comunicación institucional con las autoridades estadounidenses, en el marco de los mecanismos de cooperación internacional”.

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¿De qué acusan a Gerardo Mérida Sánchez?

La investigación liga a Mérida con Los Chapitos, célula del Cártel de Sinaloa encabezada por Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

De acuerdo con la fiscalía estadounidense, durante su gestión de septiembre de 2023 a diciembre de 2024, el exfuncionario habría recibido USD 100,000 mensuales (aproximadamente 2 millones de pesos) para facilitar operaciones criminales.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a 10 funcionarios y exfuncionarios de alto rango del gobierno de Sinaloa, entre ellos Mérida Sánchez y el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, de delitos relacionados con narcotráfico y presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de Los Chapitos.

Según la acusación estadounidense, durante su gestión como secretario entre 2023 y 2024, Mérida Sánchez habría proporcionado a Los Chapitos notificación previa de al menos 10 operativos contra laboratorios de drogas, además de asegurar que la policía no arrestara a miembros de la organización ni incautara materiales.

En esos casos, “no interfirió en las operaciones de tráfico de drogas de los Chapitos, entre otras cosas, al no realizar detenciones de sus miembros, y les dio notificación previa de las próximas operaciones de las autoridades del orden público”, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

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