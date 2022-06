Alan Tacher se sumó a las críticas a Yahir como conductor de La academia: “Le falta mucho”

Alan Tacher consideró que a su "sucesor" le falta experiencia (Foto: Ig/@alantacher Ig/@yahirmusic)

Con la transmisión de La academia 20 años, el recuerdo de diversos momentos ocurridos a lo largo de 13 generaciones de alumnos en busca de su sueño de convertirse en las próximas estrellas del escenario ha invadido a los fieles fans del programa de competencia de canto.

Y es que especialmente en esta edición conmemorativa de las dos décadas del programa de TV Azteca, las remembranzas de aquella primera generación no se han hecho esperar entre el público, que aún sigue aplaudiendo a egresados de entonces, como Toñita, María Inés Guerra, Raúl Sandoval y Myriam Montemayor.

Es inevitable traer a colación a Alan Tacher, el conductor más recordado y querido de todas las generaciones, pues además de ser el iniciador del proyecto en aquel 2002, el presentador con su profesionalismo, experiencia y carisma se ganó la aceptación y el respeto del público que lo vio en las primeras temporadas y esperaba verlo también en La academia 20 años.

En 2002 condujo la primera generación y permaneció en el programa por algunas temporadas más (Foto: Despierta America - captura de pantalla YouTube)

Con la llegada del programa, se especulaba que Tacher sería el conductor principal del show como antaño: su nombre sonó fuerte entre otras posibles opciones, como Adal Ramones, Adrián Uribe e incluso la cantante Yuri; sin embargo, y aunque se dice que la producción del programa lo buscó, la empresa televisora en la que actualmente trabaja en Estados Unidos no le habría dado permiso de volver, por lo que final y sorpresivamente fue Yahir el elegido para conducir la emisión.

Tras cinco conciertos al momento, el cantante de Alucinado no ha logrado convencer del todo con su estilo de conducción, pues esta faceta del ex académico es algo nuevo tanto para él, como para el público que ha seguido sus pasos desde que egresó de la competencia de canto.

Y aunque tras su salida de La academia, Yahir incluso incursionó como actor de telenovelas en TV Azteca, es hasta ahora que debutó como presentador cuando las críticas a su desempeño no se han hecho esperar, pese a que el intérprete de La locura trata de dar su mejor esfuerzo.

Yahir ha declarado que aceptó conducir el show porque "es un hombre de retos" Foto: Televisa)

La inexperiencia de Yahir como conductor ha sido notable y así lo expresó el mismo Alan Tacher, quien en una entrevista para Sale el sol dejó conocer su sentir: “Uno de los mejores recuerdos de mi vida ha sido La academia, creo que hay un antes y un después en la carrera de Alan Tacher con La academia, siempre estaré agradecido eternamente, pero ahí están las nuevas generaciones”, dijo inicialmente para después expresar que Yahir cuenta con un gran talento como cantante, no así en la conducción.

“Es muy talentoso y por supuesto le falta experiencia, pero esto es conforme van pasando los años y te vas experimentando y no es fácil hacer una Academia con público en vivo, con gente alrededor, con muchas cosas pasando, tienes que estar muy concentrado, claro que le falta mucho”

Pese a su crítica, el conductor de otros programas como Tempranito y actualmente Despierta América en Univisión, destacó que le guarda mucho cariño al cantante: “Lo quiero, lo amo, y yo siempre lo he dicho, no es lo mismo un actor, a un presentador, a un cantante y cada quien debe hacer lo suyo, es como si yo me pongo a cantar ahorita como Yahir, pues bueno, en la vida”, expresó.

Alan es el conductor más emblemático de la competencia de canto de TV Azteca, actualmente labora en Univisión (Foto: Instagram/@alantacher/@jpadronsutti)

Sobre la posibilidad de haber podido conducir La academia 20 años, Alan expresó su emoción, aunque consideró que el formato ya es muy diferente respecto al contexto en que surgió.

“Claro que me hubiera encantado estar ahí, pero ya son otras épocas, pero qué bueno que sigan tratando de crear talentos y que de ahí salga un Yahir, una Yuridia, un Erasmo...Son otros tiempos, creo que el éxito de la primera generación fue el timing, se juntó todo, el talento de los chavos, las historias, que cantaban muy bien. Era un momento que el país necesitaba ese tipo de realities, han pasado tantos años que es más complicado cada vez más”.

