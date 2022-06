La estrategia de Myriam para ser la primer ganadora de “La Academia” y qué pasó con su carrera tras el reality

Myriam Montemayor regresará al reality este 2022 como madrina de honor. (Captura: @myriammontecruz/laacademiatv/Instagram)

Este domingo 12 de junio se llevará a cabo el primer concierto de la décimo tercera generación de La Academia, reality de canto que durante su historia se ha posicionado en el gusto del público por las polémicas presentaciones de sus alumnos, algunos actualmente más famosos que otros. Dentro de cada temporada destacaron los cantantes con mayor talento y personalidad, pero solo algunos lograron consagrarse como los ganadores gracias a las estrategias que utilizaron.

Tal fue el caso de Myriam Montemayor, intérprete oriunda de Monterrey, Nuevo León, que se convirtió en la ganadora de la primera generación de La Academia luego de ganarse el cariño del público por su simpatía ante las cámaras del show y su indudable talento.

Con tan solo 21 años de edad, la cantante fue seleccionada para formar parte del reality junto a Antonia Salazar, mejor conocida como Toñita, María Inés, Víctor García, Estrella, Nadia y Yahir, por mencionar algunos ex alumnos que continuaron en el medio tras su paso por el reality. Durante sus días dentro de la famosa casa, la regiomontana se esforzó al máximo en sus clases, pero ocasionalmente tenía tiempo libre que ocupaba para descansar.

Ya sea por falta de compañeros con quienes convivir o por escasez de actividades recreativas de su gusto para realizar, Myriam descubrió que si se acercaba a las cámaras -que estaban colocadas en puntos estratégicos de la casa- y en lugar de mandar saludos a su familia o al público platicaba directamente con las personas que las manejaban, obtenía respuesta.

Así fue como involuntariamente creó un personaje, la camarita, y lo utilizó a su favor para generar empatía con los espectadores. La estrategia -planeada o no- sirvió para ganarse el aprecio del público, elemento fundamental del reality debido a que tenían el poder de votar por su alumno favorito y así evitar que fuera eliminado.

El amor de los espectadores y la calidad en sus interpretaciones la llevaron hasta la gran final, donde Javier Alatorre la nombró como la ganadora. Cabe mencionar que el segundo gran favorito era Yahir -quien incursionará como conductor en la nueva temporada de La Academia-, pero la regiomontana tuvo más votos.

Después del reality, se dedicó a buscar un lugar dentro del medio artístico nacional. En 2004 lanzó su primer disco titulado Myriam, del cual se desprenden canciones como Es difícil, Mi despedida, Nada para ti, Me muero de amor e Inevitable. Siete años después regresó al estudio para grabar Regio corazón, alma mexicana y en 2014 colocó en el mercado su tercer álbum Reina, esclava o mujer.

Durante los últimos 20 años ha recorrido el país con conciertos estelares en palenque y ferias; también se mantiene vigente en redes sociales, donde comparte información sobre sus próximas presentaciones y algún que otro detalle sobre su vida personal. Cabe mencionar que se casó en 2010 con Frank Garza.

La cantante tiene 41 años. (Foto: @myriammontecruz_/Instagram)

Por otro lado, hace unas semanas Myriam Montemayor tuvo su primer encuentro con los alumnos de la décimo tercera generación de La Academia y con sentimientos encontrados les compartió un gran consejo:

“Es una experiencia que se tiene que disfrutar de principio a fin. Esta es una gran oportunidad, pero así es esta carrera, es de insistir, de tocar puertas, de no cansarse, no es una carrera de rapidez, es una carrera de resistencia. Vienen a disfrutar, no pasa nada, si el nervio se apodera úsenlo a su favor”, dijo en un video que transmitió la televisora.

También externó su sentir al participar en este programa especial por el vigésimo aniversario del show: “Sentí lo mismo que yo sentí cuando hice el casting, mucha emoción, mucho nervio”.

