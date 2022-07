Andrés García: en medio de su crisis de salud, sus hijos se reunieron en Acapulco

Andrés García destapó que no ha tenido contacto con sus hijos en medio del deterioro de su salud (Foto: Instagram/@andresgarciatvoficial)

Andrés García ha causado preocupación desde hace unos días entre el público, esto debido a su deteriorado estado físico derivado de sus problemas de salud.

Y es que el actor publicó un video en su canal de YouTube recientemente, donde dio a conocer que había sufrido una caída que derivó en una profunda herida, la cual tuvo que ser suturada.

Esta caída que tuvo lugar en su casa de Acapulco, Guerrero, donde vive desde hace algunos años, fue consecuencia de las alteraciones que sufrió tras haber ingerido un medicamento de uso psiquiátrico, el cual probablemente era “pirata”, según las declaraciones del veterano actor.

Andrés padece cirrosis y hace un tiempo le fue diagnosticada leucemia (Foto: captura de pantalla/YouTube Andrés García)

“Ayer fue una cosa terrible porque resulta que me dieron unas pastillas, no sé si se equivocaron en la farmacia o la persona que me la trajo, que no eran lo que debía de ser, se supone que eran Rivotril, que son para tranquilizarte o para dormir, pero resulta que venían en un cartoncito, como las medicinas falsas que hacen en Tepito”, reveló vía telefónica para el programa radial de Maxine Woodside el histrión der 81 años.

Además, el histrión de telenovelas como El privilegio de amar y El premio mayor dio a conocer que padece cirrosis, por lo que ahora debe mantener una alimentación saludable que no comprometa a su organismo, además de haber eliminado su consumo de bebidas alcohólicas.

“Ahorita me siento un poco mejor porque, como me le perdí dos días porque me puse loco con la pastilla esa, ahora me trae amarrado, me dice ‘te toca esta pastilla, cómete esto’ y no puedo comer ni chorizo, ni tocino ni jamón, nada que sea pesado al hígado, y gracias a Margarita ahí vamos llevando eso... anduve como loco, pero sin alcohol, tengo dos meses que no tomo alcohol “, expresó.

El actor alarmó a sus seguidores al expresar que "ya se siente el final" de sus días (Foto: captura de pantalla/YouTube Andrés García)

Aunado a ello, el actor de cine mencionó que pondrá en venta “El castillo”, su casa ubicada en el Ajusco, en la Ciudad de México, y también la de Acapulco, donde reside actualmente. Explicó que tomó esta decisión por motivos de practicidad en esta etapa de su vida en la que no puede mantenerse al pendiente del mantenimiento de sus propiedades.

“Ya estoy vendiendo todas mis propiedades, el Ajusco también, porque como no puedo caminar y son muy grandes no puedo ya ni ver si les hace falta algún arreglo”, dijo el histrión al programa Hoy.

Tras estas declaraciones en el matutino de Televisa, sus hijos biológicos Andrés y Leonardo viajaron a Acapulco junto a su mamá Sandy Vale, primera esposa del actor nacido en República Dominicana.

Los hijos biológicos del autor llegaron al puerto con su madre (Foto: Instagram)

Con un video compartido en sus redes sociales, Andrés García Jr. Confirmó su reunión familiar: “Qué bien se siente llegar a Acapulco después de ser el rey de Miami”, escribió. A dicho comentario, Leonardo le responde: “Pero yo vengo cada fin de semana”, terminando así la conversación.

Al respecto, en las últimas entrevistas que ha dado Andrés García, el actor ha asegurado que ninguno de sus hijos se mantiene al pendiente de él ni lo visitan, confirmando que el distanciamiento entre ellos continúa.

Se desconoce si visitarán a su progenitor en medio de su crisis de salud (Foto: Instagram)

Es por este motivo que el actor de 81 años ha decidido heredar al hijo de Margarita Portillo, su esposa con quien lleva veinte años de matrimonio.

“Estoy poniendo las cosas a nombre de ella, la mayoría y algunas a nombre de algún otro hijo que se lo merece, porque no todos se lo merecen”, explicó en sus declaraciones para Gustavo Adolfo Infante y agregó: “Porque los hijos están también para echarle la mano a los papás cuando es necesario y a mí no me la han echado, más que el hijo de Margarita, ese chavo entró a trabajar conmigo, está para ayudarme”, expresó.

