Esposa de Andrés García reveló que el actor ya está mejor de salud: “Le pido paciencia a Dios”

El actor se mostró desmejorado en días pasados (Foto: captura de pantalla/YouTube Andrés García)

Después de que Andrés García preocupara a la población mexicana tras colocar un video en su canal de Youtube en donde aseguró que “próximamente se acercaba su final” y posteriormente confirmara que padece de cirrosis. Fue en esta ocasión su esposa, Margarita Portillo, quien reveló las mejorías que ha experimentado el actor en fechas recientes.

La pareja del controversial artista apareció en una entrevista para De primera mano y no sólo señaló que Andrés García está mejor, sino que pidió tolerancia por el fuerte carácter de su pareja.

“Pues mira, yo creo que (ya está)mejor porque ya está mentando madres, con su carácter de siempre está, en la mañana lo veía medio agüitadito, pero ahorita ya está mejor”, comenzó a decir Portillo.

Asimismo, ahondó en que estaba consciente que se aproximaba una situación difícil, por lo que esperaba tener la fortaleza para afrontarlo.

Andrés García en compañía de Margarita Portillo (Foto: Instagram/@andresgarciatvoficial)

“Sí le pido a Dios paciencia porque son momentos y épocas difíciles las que se vienen”, comentó para el programa conducido por Gustavo Adolfo Infante.

Respecto a las declaraciones que hizo Andrés García en días previos durante una entrevista con Maxine en la que aseguró que tomó unas pastillas presuntamente falsas que le trajeron de una farmacia, su esposa mencionó que hasta el momento no han indagado más al respecto.

“No hemos podido ir a su casa, porque hemos estado en mi casa, pero no hemos podido ver eso, pero Andrés ya me había dicho que tiene pesadillas, pero yo creo que pudo verse tomado dos veces una dosis de algo y aparte, por la misma cirrosis le puede causar confusión o perdida del equilibrio, entonces se resbaló y se pegó en el buró de su cama que es de cemento”, señaló Margarita.

Ante los cuestionamientos por parte de los conductores De primera mano, en cuanto a qué palabras de aliento le da a Andrés García, la esposa del famoso apuntó:

“Siempre le digo que todos vamos a morir y trato de que entienda a aceptar su condición de su enfermedad, de su edad y otra es que también aprenda a estar muy agradecido (...) no todas las personas llegan a su edad y trato de hacerle ver que él ha vivido una vida plena como pocas, ha vivido, disfrutado y trascendido, él tiene que saber hacer las paces consigo mismo y aceptar el hombre tan fuerte que siempre fue no es así y saber aceptar el presente”.

Cómo se encuentra la esposa de Andrés García

Tras hacerse pública la condición de salud que atraviesa Andrés García, su esposa, Margarita Portillo mencionó también que es un proceso complicado para ella.

“Mi terapeuta dice que soy una bomba de tiempo por todas las presiones y estrés al que me veo sometida, porque independientemente de esto, Andrés es una persona sumamente difícil y yo le pido a Dios fuerzas para mí y para él. estoy en tratamiento para tratar de estar lo mas sana posible, porque sí sabemos que a veces el cuidador primario truena antes que el enfermo”, remarcó.

Esta fue la polémica foto (Foto: Instagram/@andresgarciatvoficial)

Asimismo, explicó que el polémico video que se publicó en internet fue decisión del actor y ella no tuvo mucha incidencia.

“Lo que se publica en su canal de Youtube es así a pie juntillas lo que él decide, ese título lo dictó Andrés (...) se molestó porque... yo limpié la sangre que había porque no quería que saliera eso así, pero lo que él publica y escribe es porque el señor lo decide y así será hasta el último día de su vida- Sí (he pensado en dejarlo), mil veces digo: ‘hasta aquí llegué'. (Regreso) porque creo que hay una simbiosis medio enferma porque no podemos estar uno sin el otro”, concluyó.

