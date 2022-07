Tania Rincón reveló por qué Fernando del Solar dejó “Hoy”

Tania Rincón negó que su compañero hubiera sufrido maltratos en Televisa (Fotos: Instagram/@taniarin @negroaraiza)

Fernando del Solar fue parte de Venga la Alegría gran parte de su carrera en televisión, pero también estuvo por un tiempo en el programa Hoy, de donde se despidió sin dar motivos. No obstante, Tania Rincón dio su versión de lo que sucedió en ese momento, según su experiencia en ambos programas y su amistad con el argentino.

Luego de la muerte de Fernando del Solar el pasado 30 de junio, en Hoy, programa en el que colaboró sólo por tres meses, entre lágrimas y recuerdos le hicieron un pequeño homenaje, lo cual desató varias críticas en redes sociales, pues algunos internautas recordaron que el presentador reveló que decidió dejar el programa por situaciones incómodas que había vivido en manos de algunos de sus compañeros.

Y es que, en redes sociales, Fernando declaró que su paso por Hoy fue incómodo ya que algunos de sus compañeros no cooperaban con él y, además, se cansó de tener que soportar comportamientos con los que no se sentía bien.

Durante un encuentro con la prensa, Tania Rincón, una de las conductoras de Hoy más cercanas al argentino, fue cuestionada respecto al tema y negó que en algún momento su compañero hubiera sufrido de malos tratos en Televisa. Asimismo, aseguró que, ahora que ella también trabaja en Hoy, se dio cuenta de que sus compañeros lo apreciaban y que la razón del porqué decidió abandonar la revista fue por no lograr adaptarse.

Fernando del Solar destapó que se sintió muy incómodo trabajando en "Hoy" y por eso decidió salir (Foto: captura de pantalla/YouTube)

“Fer tuvo una época breve en Hoy, pero, finalmente, fue una época complicada para él porque venía de ser el protagonista de Venga la Alegría, donde yo compartí con él, y no se adaptó porque simplemente se juega diferente. Él lo dijo, ‘no me voy por nadie de aquí, me voy porque yo quiero’. O sea, él lo decía y se burlaba, ‘no eres tú, soy yo’. Ahora que convivo con mis compañeros en Hoy me doy cuenta, exacto, que ninguno le hizo una grosería ni mucho menos, sólo no se adaptó al tipo de formato del programa”

Debido a las versiones que circularon en redes sociales acerca de la salida de Fernando de Hoy, Andrea Legarreta rompió en silencio y negó haber sido grosera con el argentino. Aseguró que mantuvo una relación cordial con él y reconoció el buen impacto que tuvo en el público.

“He visto algunos comentarios como de: ‘Es que ustedes no lo trataban bien’. Yo, hablando por mí, por lo que yo viví con él, te puedo decir que a mí no me quedó ese saco, a mí o me quedó en absoluto. Tengo la certeza del trato que yo le di, de lo que compartimos, insisto, fue poco, pero yo no hubiera escrito un homenaje para él con lo que le escribí si sintiera una especie de malestar, incomodidad o remordimiento”, dijo en un encuentro con la prensa en Televisa.

Tras la muerte del conductor, también Ingrid Coronado, su exesposa, recibió críticas, pues él había declarado que ella lo dejó en uno de sus peores momentos con el cáncer (Foto: Instagram/@fernandodelsolar)

Por otra parte, Rincón también defendió a Ingrid Coronado de las críticas que han surgido en su contra desde la muerte de Fernando, pues, inclusive, algunos internautas la acusaron de haber sido ella la causante del deceso, pues recordaron que ella habría decidido divorciarse luego de que lo diagnosticaron con cáncer.

La presentadora de La caminera pidió respeto para Ingrid, pues ella también estaría atravesando un duelo al haber perdido al padre de sus dos hijos.

“Creo que las redes se vuelven un paredón y quieren fusilar a cualquiera. Ingrid fue mi compañera y sólo tengo grandes cosas que decir de ella. Es complicado porque recordemos que ella es la mamá de dos hijos. Independientemente de la relación que tuvo con Fer, hay que respetarla, porque es un ser humano (..) ella también está viviendo un duelo”, pidió Tania.

