Tania Rincón y Jenny García rompieron en llanto durante homenaje de “Hoy” para Fernando del Solar

Tania Rincón y Jenny García rompen en llanto durante homenaje de "Hoy" para Fernando del Solar

La muerte del exitoso conductor Fernando del Solar el pasado jueves 30 de junio conmocionó al mundo del espectáculo, especialmente a los compañeros con los que tuvo la oportunidad de coincidir durante su trayectoria de más 10 años en la televisión entre los que destacaron sus compañeros de Hoy y Venga la Alegría.

Con mucha nostalgia cada uno de los conductores del matutino de Televisa relataron algún momento que vivieron a lado del renombrado conductor de televisión argentino nacionalizado mexicano, la emisión comenzó con Raúl Araiza, cercano amigo de Fernando del Solar, lamentando lo sucedido y entre lágrimas agradeció haber trabajado con él dentro de la empresa de San Ángel.

Por su parte, las dos conductoras más emblemáticas del matutino Andrea Legarreta y Galilea Montijo agradecieron haber coincidido con él pese a la fugaz relación laboral que tuvieron de tan solo 3 meses.

Como parte de su homenaje en Hoy, la producción compartió el momento de cuando Fernando del Solar llego a Televisa de la mano de los entonces conductores del matutino, Mauricio Mancera y Natalia Téllez. Sin embargo, las vivencias con el difunto conductor siguieron saliendo de viva voz por parte de sus compañeros.

Paul Stanley contó cuando fue parte de Miembros al aire y lo descubrieron como “un verdadero albañil”, hecho que causó las risas de los demás presentadores.

Por su parte, Andrea Escalona con el sentimiento a flor de piel recordó el haberlo conocido hace más de 20 años y que su madre, la difunta productora de Hoy, Magda Rodríguez -a quien conocía desde su paso por Venga la Alegría- fue quien lo convenció para sumarse a las filas de Televisa en el 2018: “Cómo acá cuando se integró a Hoy con ustedes, y seguro está con Magda”, dijo.

Ya más avanzado el homenaje, sin duda alguna a quien se le vio notoriamente afectada fue a Tania Rincón con quien compartió su mejor momento dentro de la televisión mexicana en Venga la Alegría y la cual no pudo ocultar su dolor ante la pérdida de uno de sus “maestros”.

“Siempre fue un tipo generoso, lo recuerdo como un gran guía, fue el primero que tomo mi mano en decirme ‘Aquí estoy’ [...] Él me decía ‘Yo siempre te voy a dar el balón, pero necesito asegurarme de que ya estás lista para recibirlo, en mí siempre vas a encontrar un cómplice’”, relató entre lágrimas la querida presentadora mexicana.

La ex conductora de Venga la Alegría resaltó que siempre Fernando del Solar se mantuvo al pendiente de su crecimiento personal y familiar: “Me quedé esperando el asado, ahora ya no hay un mañana. Era un tipo bueno, cariñoso y bueno, de amigos muy cercanos y de crear una familia”, añadió.

Tras una serie de materiales audiovisuales en donde recordaron diversas entrevistas que ofreció a lo largo de su trayectoria el elenco de Hoy se reunió con una velas como pidió su familia en un comunicado, mientras le daba voz a otra de los personajes emblemáticos del “Ballet de Venga la Alegría” quien ahora se encuentra en Televisa, Jenny García.

“Para mí era como mi hermano mayo, no nos hablábamos diario, pero siempre me preguntaba ‘¿Cómo estás?’ [...] que puedo decir, mi corazón está roto”, confesó entre lágrimas.

Para finalizar, Fernando del Solar se sumó al elenco del Hoy en 2018, tras una pausa fuera de los escenarios de más de 5 años, sin embargo, le costó acoplarse al perfil de Hoy por lo que decidió dar un paso al costado para seguir cumpliendo sus proyectos: “Nunca tuve problemas (con Televisa), quizá la manera de hacer el matutino no era congruente conmigo y por eso decidí dar un paso al costado”, aseguró en su momento.

