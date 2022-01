Fernando del Solar confesó el motivo de su salida de “Hoy”

El conductor formó parte de la temporada donde estaba Natalia Téllez (Foto: Captura de panatlla "Hoy" en YouTube)

El conductor de televisión Fernando del Solar alista su regreso a las pantallas mexicanas para este 2022. Tras el anuncio, el argentino fue cuestionado sobre su participación y salida de Hoy a lo que respondió que ser el nuevo en Televisa fue un proceso difícil de adaptación porque en la producción ya había “cosas específicas” y al final “no le gustó”.

El ex esposo de Ingrid Coronado, durante una entrevista para el programa De Primera Mano, habló de su experiencia siendo “el nuevo” en la televisora de San Ángel y aseguró que para él no fue bueno el cambio de empresa al grado de que nunca logró sentirse parte de la emisión matutina:

“Tienes que tener callo, porque si es lo que realmente quieres hay que aguantar, resiste y persiste, es como cuando tú entras a laborar a una empresa nueva, ya todo el mundo sabe dónde está el cafecito, dónde se fuma, dónde está el jefe, a qué hora sale el jefe, cuando tú no conoces todos esos movimientos, bueno, pues te cuesta más”, comentó.

El actor causó gran controversia en ese momento por su salida de TV Azteca y la entrada a Televisa (Foto: Captura de panatlla "Hoy" en YouTube)

Fernando del Solar causó gran controversia en redes sociales por mencionar que había situaciones muy incómodas en plenas transmisiones en vivo provocados por algunos ex compañeros de trabajo. Sin revelar nombres o alguna pista de a qué personas se refería, sus seguidores han expresado que podría tratarse de Andrea Legarreta y Galilea Montijo pues las dos conductoras han estado envueltas en escándalos similares, donde sí han sido señaladas de manera directa.

“Se da mucho en conducción que hay una nota ‘Acaba de haber un accidente de coche’ y tú dices: ‘¡Wow!, tremendo cómo chocaron los coches, ¿no?’ y volteas a ver al otro lado, para que alguien te responda, y nadie te responde, se siguen con otra cosa, eso hace que choques con pared y empieces a perder esa confianza, aunque parezca loco, estás hablando con nadie, porque nadie te responde y sí pasa, es normal, pero hay que trascenderlas (esas situaciones)”, explicó el conductor.

En internet aseguraron que su salida se debió a Galilea Montijo y Andrea Legarreta (Foto: Captura de panatlla "Hoy" en YouTube)

El ex conductor del matutino de TV Azteca Venga La Alegría también mencionó que “se cansó” de soportar cierto tipo de comportamientos o indicaciones a las que era sometido a lo largo de su carrera, pues ya no se consideraba una persona de poca edad para no hacer algo así por su vida personal y profesional. Sin querer mencionar si se trataba del matutino de Televisa agregó:

“Me ha pasado en varios lugares, afortunadamente, sí hay un punto en el que digo: ‘Después de todas las cosas que he vivido, no estoy dispuesto a tolerar y cosas que sí’”.

Sobre su experiencia en Hoy, el conductor fue frontal y explicó que no logró sentirse cómodo en el programa a pesar de que no era una persona nueva en el mundo de la conducción e incluso aprovechó para ejemplificar la situación, tratando así de no decir algo directo sobre alguno de los conductores o la empresa:

El conductor duró muy poco tiempo en el matutino (Foto: Captura de panatlla "Hoy" en YouTube)

“Simplemente ahí no fue, como cuando vas a una fiesta y no te gustó esa fiesta, te fuiste temprano, no me gustó y punto, hay otra fiesta al lado que seguramente está mejor”, ejemplificó.

Fernando del Solar aseguró que al final era una decisión que tenía que tomar porque el formato y las dinámicas del matutino ya existían desde antes de su entrada, por lo que sí no le agradaba tenía que irse, tal cual lo hizo: “Finalmente era yo quien estaba yendo a un lugar nuevo, entonces, era obvio que yo era el que se tenía que ir, si no estaban de acuerdo, pues era yo y fue por eso que me fui”.

