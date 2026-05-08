Colombia

Comunidad Andina le dio 10 días a Colombia y Ecuador para eliminar los aranceles recíprocos: afectan el comercio subregional

La resolución del organismo regional responde a un conflicto que escaló tras la decisión del gobierno de Daniel Noboa de imponer una tasa de seguridad a los productos colombianos el 21 de enero de 2026, con un arancel del 30% y elevado posteriormente al 100%

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El ente solicitó al Gobierno Petro y el de Daniel Noboa eliminar aranceles - crédito Presidencia de Colombia/AFP
El ente solicitó al Gobierno Petro y el de Daniel Noboa eliminar aranceles - crédito Presidencia de Colombia/AFP

La Comunidad Andina (CAN) exigió a Ecuador y Colombia que eliminen, en un plazo de diez días, los aranceles recíprocos que ambas naciones impusieron a sus productos en el marco de una escalada de tensiones comerciales y políticas.

Artículo 2.- Se concede a la República del Ecuador un plazo de diez (10) días hábiles para retirar la medida aplicada e informar acerca del levantamiento de la medida identificada como restricción al comercio en el artículo anterior”, puntualiza el documento.

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La medida, adoptada según las resoluciones 2581, 2582 y 2583, implica una intervención directa del organismo supranacional para restaurar la plena vigencia del Acuerdo de Cartagena, tratado constitutivo del bloque que regula el comercio entre ambos países y que, según la Secretaría General, fue vulnerado por las recientes decisiones arancelarias.

La resolución del organismo regional responde a un conflicto que escaló tras la decisión del gobierno de Daniel Noboa de imponer una tasa de seguridad a los productos colombianos el 21 de enero de 2026, con un arancel del 30% y elevado posteriormente al 100% - crédito Comunidad Andina
La resolución del organismo regional responde a un conflicto que escaló tras la decisión del gobierno de Daniel Noboa de imponer una tasa de seguridad a los productos colombianos el 21 de enero de 2026, con un arancel del 30% y elevado posteriormente al 100% - crédito Comunidad Andina

“Artículo 1.- Calificar como restricción al comercio subregional andino, en los términos del artículo 73 del Acuerdo de Cartagena, la medida adoptada por la República del Ecuador consistente en la habilitación exclusiva del paso internacional de Rumichaca, como único punto de ingreso para las mercancías de procedencia u origen colombiana por vía terrestre”.

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La resolución de la CAN es una respuesta a un conflicto que escaló rápidamente tras la decisión del gobierno de Daniel Noboa de imponer una tasa de seguridad a los productos colombianos el 21 de enero de 2026, inicialmente con un arancel del 30% que posteriormente fue elevado al 100%. La administración ecuatoriana argumentó su acción en la supuesta falta de control del lado colombiano de la frontera, que afectaría su seguridad interna.

El desenlace de esta disputa se vio acentuado por el hecho de que Ecuador mantiene desde el 1 de mayo de 2026 aranceles del 100% para las importaciones provenientes de Colombia, aunque el 4 de mayo el gobierno ecuatoriano anunció que estos gravámenes se reducirán al 75% a partir del 1 de junio, una estrategia que muestra la persistencia y escalada de la crisis comercial.

Los efectos de la guerra comercial entre Ecuador y Colombia

Analdex advirtió las consecuencias económicas de la crisis diplomática con Ecuador - crédito Karen Toro/Reuters
Analdex advirtió las consecuencias económicas de la crisis diplomática con Ecuador - crédito Karen Toro/Reuters

Las exportaciones de Colombia hacia Ecuador experimentan su peor retroceso en años, con una caída acumulada del 60% hasta el mes de marzo de 2026, consecuencia directa de una disputa arancelaria que llevó los gravámenes ecuatorianos sobre productos colombianos del 30% al 100% en apenas tres meses, reveló Asociación Nacional de Comercio Exterior de Colombia (Analdex).

Esta dinámica, que provocó el virtual estancamiento del comercio bilateral, mantiene en vilo a sectores productivos y gremiales, quienes advierten que la reducción parcial de los aranceles anunciada por el gobierno ecuatoriano no resuelve la profundidad de la crisis comercial. El último ajuste, una disminución del arancel al 7% a partir del 1 de junio de 2026, fue presentado por el presidente Daniel Noboa como parte de un proceso hacia mecanismos de seguridad bilateral.

Petro aprovechó el consejo de ministros que ofició la noche del lunes 16 de marzo para promocionar uno de los proyectos productos como sustitución a los cultivos ilícitos: Peace Chocolates - crédito @gustavopetrourrego/IG | @danielnoboaok/IG
El gremio afirmó que Colombia ya perdió el 60% de réditos de exportaciones con Ecuador por medidas arancelarias- crédito @gustavopetrourrego/IG | @danielnoboaok/IG

Javier Díaz Molina, presidente de Analdex, sostuvo que: “aún con una tasa del 75% es imposible hacer comercio”. Díaz insistió en que la alternativa a la crisis no pasa por rebajas graduales, sino por “recuperar el compromiso” del acuerdo de la Comunidad Andina, que fija arancel cero entre los países miembros del organismo internacional.

Las estadísticas muestran que, en cifras anuales, las exportaciones colombianas a Ecuador totalizaron USD 1.846,7.000.000 en 2025, el peor desempeño desde 2021 y un descenso notable frente al pico de USD 2.014.000.000 en 2023, de acuerdo con datos divulgados por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo (CIT). El derrumbe se aceleró en los últimos meses: entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, el valor exportado disminuyó de USD 173.566 miles a USD 109.355 miles, equivalentes a una contracción del 37% en solo dos meses.

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