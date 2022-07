Andrea Legarreta negó maltratar a Fernando del Solar en ‘Hoy’: “No me queda el saco”

Andrea Legarreta y Fernando del Solar (Fotos: Instagram)

Tras la sensible muerte de Fernando del Solar por neumonía, medios nacionales realizaron homenajes para conmemorar la vida del conductor de televisión en días posteriores. No obstante, los usuarios de redes sociales no perdonaron y arremetieron duramente contra los presentadores de Hoy, al acusarlos de”hipócritas” por supuestamente tratar mal al esposo de Anna Ferro cuando trabajó en dicho programa de Televisa.

Ante esto, Andrea Legarreta rompió el silencio y no sólo mostró sus condolencias por la pérdida de Fernando del Solar, sino que descartó haber sido grosera con el famoso durante el tiempo en que convivió con él.

“Fue muy fuerte, muy conmovedor, fue sin duda una noticia muy mala, muy dolorosa, es una gran pérdida. Es un muchacho que dejó una huella muy bonita en el público, en la gente con la que estuvo, con la que trabajó, nos dio una enseñanza a raíz de su enfermedad. Cómo le dio la vuelta y ahora sí que se encargó de vivir, de exprimir la vida, de mostrar su afecto, su pasión por vivir y es una pérdida terrible”, comenzó a decir la conductora durante un encuentro con los medios.

Asimismo, Legarreta ahondó en las menciones que vio en redes sociales y, hablando por ella, destacó que en todo momento fue amable con el argentino de 49 años.

“Al final, lo que tendría que entender el público es que más allá de estas pasiones por preferir un canal o el otro, somos seres humanos que chambeamos y compartimos, somos colegas a pesar de que trabajemos en un mismo horario o que haya competencia”, dijo y añadió:

He visto algunos comentarios como de: ‘Es que ustedes no lo trataban bien’. Yo, hablando por mí, por lo que yo viví con él, te puedo decir que a mí no me quedó ese saco, a mí o me quedó en absoluto. Tengo la certeza del trato que yo le di, de lo que compartimos -insisto fue poco- pero yo no hubiera escrito un homenaje para él con lo que le escribí si sintiera una especie de malestar, incomodidad o remordimiento.

En este sentido, Legarreta apuntó que, aunque tal vez no eran tan cercanos, se seguían hasta la fecha en redes sociales e interactuaban de vez en cuando. Asimismo, remarcó que cuando Fernando del Solar tenía alguna complicación de salud ella le escribía para preguntarle cómo estaba y enviarle ánimos.

“Él no está para que le pregunten específicamente por mí, por el trato que yo le di. Lo que sí, hay muchos compañeros que sí pueden hablar, que han entrado al programa y, a pesar de muchas cosas, de mucha tierra que quieran tirar, ellos pueden hablar por ellos, como nuevos del programa, cuál es el trato que yo les he dado”, explicó la artista.

¿Qué dijeron los usuarios de redes contra el programa “Hoy”?

Fue principalmente en Twitter donde los internautas, tras ver los homenajes que hicieron los conductores en Hoy como memoria hacia Fernando del Solar, rápidamente reaccionaron y despotricaron contra el matutino.

“Los de @programa_hoy rindiéndole homenaje a Fernando del Solar con sus caras de hipocresía, cuando en sus propias palabras él contó que se sintió ignorado por las “estrellas” del programucho cuando compartió cuadro con ellas y por eso prefirió renunciar...”. “Están a punto de tirarse una sonora carcajada los tres buitres....”, fueron algunas de las menciones que aparecieron en esta red social.

