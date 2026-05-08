La carne de cerdo se convierte en la opción más económica para los hogares colombianos en 2026: por qué bajó su precio

La carne de cerdo registra el precio más bajo entre las proteínas animales en la canasta familiar colombiana para 2026 - crédito David Zorrakino/Europa Press

La carne de cerdo se consolida como la proteína animal de menor costo en la canasta familiar de los colombianos durante 2026, en un contexto en el que la inflación de alimentos y el encarecimiento de la carne de res y el pollo obligan a priorizar alternativas más asequibles.

Su precio, según cifras del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento Agropecuario (Sipsa-Dane) y datos recopilados por PorkColombia, ha experimentado una reducción significativa, convirtiendo a este producto en una fuente de alivio económico para los hogares, especialmente en ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla.

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De acuerdo con el gremio, el cierre de abril de 2026 mostró que los distintos cortes de carne de cerdo son en promedio un 49% más económicos que los de res.

Esta brecha se evidencia en los precios minoristas: un kilogramo de lomo de res alcanza los $56.330, mientras que el de cerdo desciende a $21.233.

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El precio promedio del cerdo desciende a $18.775 por kilo, generando un ahorro cercano a $18.000 frente a la carne de res - crédito Luisa González/Reuters

En términos comparativos, el lomo de res resulta 165% más costoso que el de cerdo, y con el presupuesto de un kilogramo de lomo bovino, los consumidores pueden adquirir cerca de 2,7 kilogramos de lomo de cerdo, indicó PorkColombia al analizar datos del Dane.

Durante 2026, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) muestra una dinámica contrastante entre las principales proteínas animales.

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La carne de cerdo registró una caída de 1,06% en lo corrido del año y una variación anual negativa de 6,94%, comportamiento que contrasta con el aumento sostenido de la carne de res, que acumuló un alza de 4,68% en 2026 y 12,12% en la comparación anual.

Por su parte, el pollo, aunque con una presión inflacionaria menor, también reportó incrementos: 2,84% en el año y 1,98% anual, según reportó el gremio porcicultor .

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La diferencia de precios no solo afecta al lomo. El brazo de res se ubica en $35.494 por kilogramo, frente a $16.601 del cerdo, lo que significa que el brazo vacuno es 114% más caro.

En el caso de la pierna, la brecha es de 88%: la pierna de res cuesta $33.566 por kilo y la de cerdo $17.835. En promedio, el kilo de carne de cerdo se sitúa en $18.775, frente a $36.908 de la carne de res, ofreciendo un ahorro aproximado de $18.000 por kilo, uno de los mayores márgenes observados en proteína animal en la historia reciente del país, según cifras del Sipsa-Dane y PorkColombia.

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La tendencia de baja en los precios del cerdo se registra desde 2025. El gremio de los porcicultores observó que esta reducción se ha fortalecido en las principales centrales mayoristas, reflejando la creciente competitividad de la proteína por excelencia de origen porcino.

Mayor consumo respaldado por ahorro y perfil nutricional

El perfil nutricional y la versatilidad culinaria de la carne de cerdo consolidan su preferencia en la dieta nacional ante el alza de otras proteínas - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El consumo nacional de carne de cerdo también muestra un crecimiento. el gremio porcicultor informó que el sector cerró 2025 con un consumo per cápita de 15,8 kilogramos, lo que representa un aumento de 1,1 kilogramos por persona respecto a 2024.

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Este alza, vinculada a la diferencia de precios frente a la res y el pollo, responde no solo al factor económico, sino a la versatilidad culinaria y al perfil nutricional reconocido por el sector agropecuario.

“La carne de cerdo se consolida como la proteína amiga de la canasta familiar”, gracias a una combinación de valor agregado, mayor acceso y preferencias en la preparación diaria de alimentos.

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La percepción de ahorro, indica PorkColombia, influye en la sustitución de consumo: frente a la persistente inflación de alimentos —con una tasa nacional de 5,56% durante el periodo analizado—, los hogares tienden a reemplazar la res y el pollo por carne de cerdo.

En ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla, la brecha de precios entre la carne de res y de cerdo se acentúa en los mercados mayoristas - crédito EFE

El comportamiento de los precios se da en un entorno en el que, según el Dane, solo la carne de cerdo reporta una caída anual de casi 7%, mientras que otras fuentes, como la res y el pescado, presentan incrementos. Esto ha promovido la migración de parte de los consumidores hacia alternativas más asequibles.

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El impacto es especialmente relevante en ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla, en las que la dinámica mayorista permite que la brecha de precios entre corte y corte sea más visible para el consumidor final. El ahorro logrado por kilogramo beneficia directamente a la estructura de gasto de millones de hogares.

Este escenario podría consolidar aún más la posición de la carne de cerdo como opción predilecta en la canasta familiar, tanto por la diferencia de precios como por su creciente integración en la dieta nacional. La persistencia de esta tendencia también plantea la expectativa de un incremento sostenido en el consumo de cerdo frente al resto de proteínas animales en Colombia.