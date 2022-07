Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, pidió alto a ataques contra Ingrid Coronado: “Si no es tu historia, no la cuentes”

Ana Ferro defiende Ingrid Coronado (Fotos: Instagram)

Tras la muerte de Fernando del Solar, Ingrid Coronado ha sido una de las figuras más atacadas en redes sociales, ya que usuarios no dudaron en culparla de forma injustificada por la muerte del ex conductor de Venga la Alegría al retomar la polémica en donde supuestamente ella “lo abandonó” cuando fue diagnosticado con cáncer años atrás. Ante esto, Ana Ferro, viuda del artista, dio su opinión al respecto y defendió a la famosa que ha sido duramente criticada.

Fue durante una conferencia de prensa, donde la conferencista y esposa de Fernando del Solar, rompió el silencio y mandó un contundente mensaje para las personas que han hecho malos comentarios contra Coronado.

“Fluyamos en amor, si no es tu historia, no la cuentes, no te compres una historia que no es tuya, no te agarres una historia. Con tu vida es más que suficiente, con tu vida, que la hagas crecer, que la hagas en armonía, que estés en amor, creo que es lo más importante. No juzgar, no criticar, es de humanidad”, señaló Anna y posteriormente pidió a los medios presentes que otorgaran un aplauso en nombre de Fernando.

Las reacciones por parte de usuarios de redes sociales, tras las declaraciones de Ferro, no tardaron en aparecer y varios de ellos se mostraron sorprendidos por la madurez de la esposa del argentino.

¡Anna Ferro ofreció una conferencia de prensa para compartir los detalles del funeral de nuestro querido Fernando del Solar! 🙌🕊❤📺 #ArribaLosCorazones #VLA pic.twitter.com/9moXlwXU8L — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 1, 2022

“Qué ovarios de esta mujer, mis respetos la verdad”. “A ver si los fanáticos escuchan y entienden el mensaje de Anna”. “Increíble que la viuda tenga que defender a Ingrid quien no solo es la ex esposa de Fernando, recordemos que es la madre de sus dos hijos. Tengan tantita madre, su historia solo la conocieron ellos, los demás estamos sobrados”. “Así es, cuidado con lo sale de tu boca que un día te regresa”, fueron algunas de las menciones que aparecieron en Twitter.

Cabe señalar que hasta estos momentos, Ingrid Coronado no ha dado ningún posicionamiento al respecto y lo poco que se sabe de ella es que declinó el jueves pasado una invitación para asistir al programa Ventaneando, debido al fallecimiento de su ex esposo.

En este sentido y, de acuerdo con Pati Chapoy, la famosa habría acudido al colegio de sus hijos para decirles personalmente que su padre había fallecido.

“Ustedes se dieron cuenta que estaba invitada Ingrid Coronado, por obvias razones, en la mañana cuando sucedió esto, informó que no podría venir al programa”, dijo Pati Chapoy ante las cámaras.

En este sentido, la famosa periodista de espectáculos resaltó que Coronado estaba en medio de un momento muy difícil por la pérdida de su ex esposo y señaló que, tras anunciarles su ausencia en el programa, dijo que iría a darles la noticia a Paolo y Luciano.

“Fue a la escuela de sus hijos para enterarlos de la muerte de su papá”, sentenció Chapoy.

Ingrid Coronado y Fernando del Solar estuvieron casados y tuvieron dos hijos FOTO: Miguel Dimayuga/CUARTOSCURO.COM

Pedro Sola defendió a Ingrid Coronado tras ataques

Los duros comentarios contra Ingrid Coronado por parte de los internautas no han parado y Pedro Sola también decidió defender a la afectada y dar su punto de vista desde redes sociales.

Así, desde su cuenta de Twitter, el conductor de Ventaneando mencionó que no le parecía justa toda la ola de ataques que se desataron contra la famosa, pues eran calumnias.

“La gente sin saber realmente lo que pasó y sin razón ataca a @ingridcoronado en lugar de apoyarla en estos momentos tan difíciles de seguro para ella, hay que recordar que Ingrid es la madre de los dos hijos de @Fer_DelSolar”, comenzó a escribir Pedro Sola y añadió:

“@monicagarzag dijo un día ‘nadie sabe lo que pesa el morralito mas que el que lo trae cargando’ y eso se los digo a los detractores de mi amiga querida @ingridcoronado. Amiga querida un abrazo muy fuerte y con mucho cariño para ti y tus dos hijos en estos momentos tan difíciles para todos. Te quiero, te admiro, te apoyo y lo sabes”.

