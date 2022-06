“No sé qué estoy haciendo aquí”: Rubí manifestó su deseo de abandonar ‘La Academia’

(Foto Instagram: @laacademiatv)

Tras la inesperada salida por voluntad propia de Emilio y la expulsión de otros dos alumnos, la quinceañera más famosa de México manifestó su deseo de abandonar la decimotercera generación de La Academia. Y es que pese a sus esfuerzos sigue siendo considerada como la académica con menor rango vocal y su interpretación de La misma luna -tema original de Matisse- dejó mucho que desear.

Rubí se sinceró sobre su lugar dentro el reality de canto durante una conversación que sostuvo con sus compañeros tras sus presentaciones como solistas del pasado domingo 26 de junio. En cuanto los jóvenes artistas que todavía se encuentran en competencia entraron a la casa, notaron con mayor fuerza la ausencia de Mariana Logue, intérprete mexicana que salió eliminada tras no recibir apoyo del público.

“Hubiera preferido irme yo a que se hubiera ido Mariana porque Mariana lo hizo muy bien y yo no. Te lo juro por dios que hubiera preferido irme yo hoy”, dijo con sinceridad Rubí.

En cuanto Rubí dejó entrever que ya no se siente cómoda dentro del programa sus compañeros saltaron en su defensa al asegurar que permanece en la competencia gracias al cariño del público: “Te está dando una oportunidad el público, no digas eso”, externó un alumno fuera de foco. “Pero yo la cagu*, Mariana lo hizo bien [...] Mariana merecía estar aquí, yo no”, continuó la oriunda de San Luis Potosí, pero sus amigos fueron contundentes: “Pero el público te quiere”.

Mientras tanto, los demás participantes lamentaron la salida de Mariana Logue y comenzaron a especular sobre la posibilidad de que regrese al reality en lugar de Emilio, quien tras su repentina salida expresó su deseo de que alguien se quede en su lugar debido a que salió por voluntad propia y no por eliminación. En ese momento, la producción encabezada por Alexander Acha -director de la decimotercera generación- tomó en consideración su punto de vista y aseguró que analizarían reintegrar a alguien más, aunque no especificó si sería alguno de los expulsados.

“Yo creo que si había alguien que quería mucho estar aquí y que le echaba todos los kilos en todas las clases y hasta nos arreaba a los demás [era Mariana]”, comentó Andrés. “Te vamos a extrañar, Marianita, te vamos a extrañar con todo el corazón, nos vas a hacer mucha falta”, continuó Eduardo.

“Mariana, cuando me toque salir de aquí quisiera volver a verte. Sé que vas a lograr muchas cosas porque eres muy positiva, eres muy fregona y me encanta tu actitud. Así que espero que cuando me toque salir de aquí, espero sea pronto, quiero verte y a Alejandra, bueno a todos en general”, agregó Rubí.

Pero el sentimiento de Rubí no paró ahí, durante la revisión del concierto reafirmó su deseo de abandonar la competencia pese a los comentarios positivos que recibió por parte de sus maestros. Explicó que durante su presentación como solista se sentía muy nerviosa y preocupada, algo que sobresalió en su interpretación, además de que no siguió las recomendaciones.

“¿Tú sientes que no puedes continuar?”, preguntó Alexander Acha. “Sí, para ser honesta no me siento ya cómoda aquí porque no avanzo y ya me lo han dicho muchas veces, no lo tengo, entonces no sé qué estoy haciendo aquí”.

Al final, la cantante aseguró que se esforzará más para dar lo mejor de sí. (Fotos: IG @laacademiatv)

Ante sus declaraciones, los profesores se unieron para resaltar sus avances y explicaron que aunque no nota mejoría en sus interpretaciones si existe, incluso, confesaron que la consideran como la alumna más disciplinada.

