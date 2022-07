La Academia 2022: los mejores memes que dejó el séptimo concierto

Fotos: Twitter

El séptimo concierto de la Academia 2022, uno de los reality shows de canto y arte más importantes a nivel nacional, dejó mucho de qué hablar y generó grandes polémicas por diversas razones, desde algunas críticas emitidas por parte del jurado hasta la expulsión de Jackie López.

Como podía anticiparse, el público no esperó para expresar sus reacciones a través de las redes sociales y los internautas rápidamente inundaron Twitter con cientos de comentarios y memes respecto a todo lo ocurrido en el concierto del pasado domingo 3 de julio.

Santiago fue uno de los alumnos que más opiniones provocó a lo largo de la noche, en parte por las favorables críticas recibidas por la mesa de jueces (inmerecidas en la opinión de muchos usuarios en las redes), así como por su permanencia en el concurso.

Foto: Twitter

Sin embargo, el principal tema que involucró al joven originario de la Ciudad de México fue la polémica que originaron sus declaraciones respecto a su relación con Isabela, pues aseguró que su presunto romance había sido sólo una estrategia para generar simpatía con el público.

Foto: Twitter

“Yo cuando hablé con Sofi (la novia de Santiago fuera de La Academia) me dijo ‘haz todo lo que tengas que hacer para ganar, generar incertidumbre con el público, con la producción y nunca aclarar nada, siempre dejarlo en un ya veremos qué pasó”, comentó Santiago durante el concierto del sábado 2 de julio.

Como respuesta, Isabela confesó que se sintió usada y traicionada, ya que ella no estaba enterada del plan del académico. “De cierta forma lo consideraba mi mejor amigo. Yo he puesto toda mi confianza en él y si para él era una estrategia esto, no tengo más que decir. A partir de este momento voy a considerar tomar una distancia con él porque sí me afectó lo que dijo”, manifestó Isabela.

Foto: Twitter

“La relación de Santiago e Isabela fue por puro show, cada uno tiene sus parejas respectivas que los estamos esperando afuera”, mencionó Sofia, la pareja de Santiago fuera del reality show.

Durante el séptimo concierto, el cantante originario de la Ciudad de México ofreció una disculpa pública por la situación. “A Isabela, mi compañera, y a mi novia Sofía Silva, quiero decirles que ustedes como mujeres se merecen todo el respeto de un caballero y les prometo que así va a ser de ahora en adelante [...] Sólo quiero demostrarles a todos que cada día voy a trabajar para ser una mejor persona”, mencionó.

Por otro lado, Jackie también formó parte de la conversación que llenó Twitter de memes y comentarios, pues su expulsión fue considerada por gran parte del público como injusta, especialmente porque ocurrió después de su pronunciamiento respecto al tema de Santiago e Isabela.

“Yo ya estoy un poco molesta porque le están dando mucho foco a esto y La Academia no es esto, La Academia es disciplina, es respeto, es ganas de aprender, no es este circo”, comentó la cantante sinaloense de 26 años durante un corte a la mitad del concierto.

Y aunque las críticas por parte de Lolita Cortés, Horacio Villalobos, Ana Bárbara y Arturo López Gavito no fueron las más favorecedoras hacia Jackie, las y los usuarios de redes sociales expresaron que su actuación no merecía su salida del concurso, pues confiaban en que tenía potencial para llegar lejos en el reality.

Foto: Twitter

Foto: Twitter

Otros tema que dio bastante de qué hablar entre la comunidad de internautas fue la interpretación de Fernanda y las duras críticas que recibió al respecto.

Foto: Twitter

Fernanda, la concursante de 21 años originaria del estado de Tabasco, tuvo el difícil reto de cantar Acaríciame, una pieza interpretada por grandes figuras de la música latinoamericana como Lupita D’Alessio y María Conchita Alonso.

Tras su presentación, recibió aplastantes comentarios y reproches por parte de todos los integrantes del jurado. Ana Bárbara hizo especial énfasis en su falta de entonación, mientras que Lolita Cortés afirmó que “estuvo horrible de principio a fin, había una necesidad de que esto terminara, esto fue una masacre” y concluyó diciendo que “esto ni siquiera es para audición, esto ha sido una noche de vergüenza”.

SEGUIR LEYENDO