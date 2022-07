Ingrid Coronado habría ido a la escuela de sus hijos, para avisarles sobre la muerte de su padre, Fernando del Solar

Del Solar e Ingrid confirmaron su separación en 2015 (Instagram)

Fernando del Solar e Ingrid Coronado estuvieron casados por varios años y de su unión tuvieron dos hijos: Paolo y Luciano. Por ello, ante la repentina muerte del ex conductor de Venga la Alegría se dio a conocer que aparentemente la famosa habría acudido a la escuela de los menores para informarles sobre el fallecimiento de su padre.

Todo se dio a conocer durante Ventaneando, programa donde Ingrid Coronado estaría como invitada el pasado 30 de junio. Sin embargo, debido a los tristes hechos, los presentadores del vespertino de Tv Azteca anunciaron que la artista tuvo que cancelar.

“Ustedes se dieron cuenta que estaba invitada Ingrid Coronado, por obvias razones, en la mañana cuando sucedió esto, informó que no podría venir al programa”, dijo Pati Chapoy ante las cámaras.

En este sentido, la famosa periodista de espectáculos resaltó que Coronado estaba en medio de un momento muy difícil por la pérdida de su ex esposo y señaló que, tras anunciarles su ausencia en el programa, dijo que iría a darles la noticia a Paolo y Luciano.

“Fue a la escuela de sus hijos para enterarlos de la muerte de su papá”, sentenció Chapoy.

Usuarios culparon a Ingrid Coronado por fallecimiento de Fernando del Solar

Fue principalmente en Twitter donde, tras darse a conocer los hechos, los internautas comenzaron a enviar mensajes de odio hacia la Ingrid Coronado.

“Hoy 6:00pm linchamos a Ingrid Coronado en la glorieta de la palma con la leña del ahuehuete seco”. “Ingrid Coronado le hizo brujería a Fernando del solar no tengo pruebas tampoco dudas”. “No he visto ningún comentario de @ingridcoronado , a lo mejor sigue dormida klra”, son algunas de las menciones que aparecieron.

A pesar de los malos comentarios, otros usuarios no dudaron en defender a Ingrid y destacaron que ella no tenía nada que ver con el deceso de su ex pareja.

“A veces Twitter se vuelve un lugar oscuro como ahora con lo de Ingrid Coronado y Fernando del Solar. Hablando como si les constara lo que sea que hayan escuchado de su relación y enfermedad. Fomentando el odio hacia ella. Tantita madre, pinch* sociedad machista”, escribió una tuitera.

Fernando del Solar Ingrid Coronado (Foto: Twitter@AllAccessMex)

Cabe recordar que Ingrid Coronado y Fernando del Solar entablaron una breve relación en 2008, después de ser amigos durante muchos años y, aunque parecía que no trascendería el tema entre ellos, poco tiempo después informaron que serían papás por primera vez.

La boda de ambos se concretó en 2012, mismo año en el cual, el ex conductor de La Academia recibió un diagnóstico que le cambiaría la vida: Linfoma de Hodgkin.

Ante esto, al presentador no le quedó de otra más que someterse a diversos tratamientos para intentar mejorar, pero ya en 2015 otra noticia inundaría los titulares, se trataba del divorcio entre Ingrid y Fernando.

Los rumores alrededor del divorcio no tardaron en aparecer y se comenzó a especular que Coronado “abandonó” a Fernando del Solar debido a su padecimiento de salud.

Ante esto, Ingrid mencionó en una de las emisiones de Historias Engarzadas, que los últimos años de su matrimonio fueron muy difíciles porque no tenía una buena relación con la familia del presentador de origen argentino.

