Este es el sencillo truco que puede ayudarle a dormir mejor, según experto que desmintió mitos de redes sociales

Una ducha caliente una o dos horas antes de dormir puede facilitar conciliar el sueño - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

A través de redes sociales se viralizó un consejo que llamó la atención de aquellos que sufren de insomnio. Se trata de la práctica de tomar una ducha antes de dormir con una iluminación tenue, lo que no cuenta con respaldo científico como método para mejorar el sueño, pero sí encaja en una recomendación más amplia avalada por los expertos, que respaldan el hecho de reducir la iluminación una o dos horas previas a acostarse.

Adicionalmente, se recomienda tomar una ducha con agua caliente entre 60 y 120 minutos antes de acostarse, según el médico especialista en Neurofisiología Clínica y Trastornos del Sueño Francisco Díaz García.

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Ese margen de tiempo, según el especialista, es el que permite aprovechar el mecanismo de termorregulación que favorece la conciliación del sueño.

Sin embargo, aclaró que no depende de que el baño esté a oscuras, sino de otros factores: “El agua caliente eleva la temperatura corporal y, al salir, esa temperatura baja, imitando el descenso térmico natural que el cuerpo necesita para iniciar el sueño. Ese mecanismo funciona independientemente de si la ducha es a oscuras o con luz”.

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Ducharse a oscuras no tiene evidencia para dormir mejor, pero un baño de agua caliente sí - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

No crea en todas las tendencias de redes sociales

En redes sociales se viralizó una supuesta rutina para conciliar mejor el sueño, reducir el insomnio, adelantar la fase de descanso o inducir relajación antes de dormir. En esas publicaciones, muchos usuarios no describen una oscuridad total, sino un baño con luz tenue, iluminación natural mínima o una reducción al máximo de la luz artificial.

Según Francisco Díaz García, la teoría se basa en la relación entre luz y ritmo circadiano: “Nuestro cerebro usa la luz como su principal señal para saber si es de día o de noche. Al anochecer, cuando la luz baja de forma progresiva, empieza a liberar melatonina, la hormona que nos prepara para dormir. Mantener una iluminación intensa hasta el momento de meterse en cama interrumpe ese proceso”.

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Así, el especialista reiteró que bañarse a oscuras no tiene una comprobación científica: “Lo que sí tiene respaldo es ir reduciendo la intensidad de la luz a medida que se acerca la hora de dormir, en toda la casa, no solo en el baño. La ducha a oscuras como ritual específico no ha sido estudiada y no se puede recomendar como tal. La lógica biológica existe, pero sin evidencia directa no es una intervención, es una tendencia”.

Cabe mencionar que esta tendencia viral podría causar más problemas que beneficios, según lo advirtió Díaz García: “Ducharse en oscuridad total, además, conlleva un riesgo real de caídas que la tendencia en redes puede no tener en cuenta”.

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Tomar tiempo para usted y estar en un ambiente relajado ante de dormir sí puede contribuir a un mejor descanso - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los adolescentes son más sensibles a la luz nocturna

Díaz García advirtió que esa clase de tendencias resulta especialmente problemática entre adolescentes y jóvenes, muy expuestos a contenidos virales en plataformas como TikTok.

“Los adolescentes tienen el sistema circadiano más sensible a la luz nocturna que los adultos, ya que su cerebro reacciona con más intensidad ante la misma cantidad de luz, lo que ya de por sí retrasa su hora de sueño. Pasar horas con el móvil al máximo brillo y luego ducharse cinco minutos a oscuras no compensa nada. El daño ya está hecho”, afirmó.

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Los adolescentes deben mejorar sus hábitos de sueño - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cinco tips para dormir mejor

Mantener horarios regulares: acostarse y levantarse todos los días a la misma hora ayuda a regular el ciclo de sueño y facilita conciliar el sueño cada noche. Crear un ambiente adecuado: dormir en una habitación oscura, silenciosa y con una temperatura agradable favorece el descanso. Se recomienda evitar el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir. Evitar estimulantes antes de acostarse: reducir el consumo de cafeína, alcohol y comidas pesadas en las horas previas al sueño puede mejorar la calidad del descanso. Realizar actividad física: hacer ejercicio de forma regular contribuye a conciliar el sueño más rápido. Es preferible que la actividad física intensa no sea justo antes de acostarse. Establecer rutinas relajantes: dedicarse unos minutos a actividades tranquilas como leer, escuchar música suave o practicar ejercicios de respiración puede ayudar a preparar el cuerpo y la mente para dormir.