Kill Aniston, el rockstar mexicano que cumple 10 años tocando en las casas de sus fans

Kill Aniston comenzó con los conciertos en casas de sus fanáticos para protestar en contra de la industria manejada por contactos y palancas, pero terminó por formar uno conceptos de resistencia más emblemáticos del rock nacional: Gira en KAsas (Foto: Gustavo Azem / Infobae México)

Josué Guijosa, mejor conocido en el mundo del rocanrol como Kill Aniston, es uno de los más grandes artistas mexicanos que se ha forjado en las trincheras independientes de resistencia a las grandes empresas trasnacionales. Historia que valdría la pena contar.

Su sueño de destacar a pesar de la desventaja que supuestamente significa no formar parte de los hegemónicos consorcios musicales ha llegado a tal punto que un buen día decidió emprender una gira por toda la República, pero tocando únicamente dentro de las casas, jardines, estudios, galerías o emprendimientos de sus fanáticos. La Gira en KAsas.

Así han pasado 10 años, de puerta en puerta y con guitarra en mano, interpretando sus grandes temas en salas, entre cuadros, plantas, sillones, televisores, alfombras y electrodomésticos, haciendo que el formato sea uno de los más exitosos a nivel nacional, incluso replicado por decenas de artistas en otras partes del continente.

Kill Aniston emprendió su propia empresa de conciertos y mercancía en México ante la falta de oportunidades para los artistas nuevos (Foto: Gustavo Azem / Infobae México)

Qué es la Gira en KAsas

En entrevista con Infobae México, Josué confesó que recordar su primer show en 2012, lo evoca al momento en que se dio cuenta que podía vivir de tocar música en casa de sus fanáticos, luego de una larga carrera en la que se dio cuenta que todo se regía por “conectes” y “amigos de amigos”, así que pulió los detalles para mejorar la experiencia.

Recordarlo me saca una sonrisa gigante. Todavía me acuerdo del primer show en mi primera casa. Era pequeño, fueron como 70 personas y me di cuenta de que podía vivir estando en casas, podía darle un nombre, denominarla, darle una personalidad, hacer un poster y poco a poco los errores que tuve haciendo las fechas, me hizo mejor cada 6 meses, cada año

Los fanáticos de Sad Breakfast, Kill Aniston y bandas invitadas que fueron de Javier Blake (División Minúscula) a Roy Cañedo (Thermo), Sad Saturno, La Gusana Ciega, HummerSqueal, Antonio Niram, entre muchos otros, esperaban con ansias la publicación de las ciudades que visitarían para candidatear su casa o simplemente comprar su boleto.

La Gira en KAsas recorre toda la República año con año, pero tocando en cafés, galerías, casas, jardines y garages (Foto: Gustavo Azem / Infobae México)

No era fácil, pues desde la primera gira en 2012, los requisitos se fueron afinando para evitar problemas en la logística, el traslado y desde luego, el gozo y la comunidad de los asistentes, protagonistas indiscutibles de la gira.

La lista es vasta, son 10 reglas las que se debían cumplir para que tu espacio fuese elegido. En primer lugar, el espacio dentro de una casa o sala de ensayo debía ser para 100 personas; además, debía ser un lugar céntrico y no “en medio de la nada”. Esto era verificado a través de fotografías.

Además, los espectáculos no serían abiertos al público, pues contaban con ubicación secreta revelada a quienes compraron sus boletos unas horas antes del show. El dueño de la casa se veía obviamente involucrado en logística dentro de grupos de Facebook donde aclaraba dudas.

Los dueños, por cierto, no ponían nada referente al sonido, pero sí eran responsables de vender alimentos y bebidas para sacar un poco de beneficio. Éstos, sólo tenían derecho a 3 invitados al paso de la Gira en Kasas por su ciudad.

Kill Aniston comenzó con los conciertos en casas de sus fanáticos para protestar en contra de la industria manejada por contactos y palancas, pero terminó por formar uno conceptos de resistencia más emblemáticos del rock nacional: Gira en KAsas (Foto: Gustavo Azem / Infobae México)

El reto más grande de la Gira en KAsas

Infobae México estuvo presente en una de sus más recientes fechas en la Ciudad de México, donde una de sus fanáticas tuvo una queja sobre el espectáculo, y a pesar de la rechifla, la externó en frente de todos: deseaba que los espectáculos fuesen gratis.

Esto, sin embargo, abrió la brecha para que Kill Aniston revelara que detrás de una gira como la emprendida por él, su staff y sus invitados, hay decenas de gastos que la gente puede reflexionar con el paso del tiempo, pero al momento no lo tienen fresco ni les viene a la mente.

La logística de pasar por hasta 34 ciudades, como en algunas de sus más largas giras, significa también un gasto del mismo tamaño, entre los que destacan la compra y mantenimiento de equipos de sonido, gastos de automóvil como gasolina, casetas, reparaciones, etcétera.

A veces a la gente se le hace fácil o se queja de que cobramos o de que está muy caro. Si tuvieran idea, es nuestro trabajo, tiene un valor y un precio, el que le damos por la pasión, no es un hobbie, es mi trabajo, mi vida. Tenemos que pagar hoteles, ya me cansé de dormir en el piso de mis amigos, que les estoy muy agradecido, pero ya me cansé. Pagamos casetas, gasolina, sueldos. Hay un sinfín de gastos que la gente no ve. Si supieras lo que se necesita para estar en esta casa parado.

Lo anterior, llevó a que Josué Guijón que la parte más difícil de la Gira en KAsas, lejos de las quejas infundadas de sus fanáticos, o cualquier imposibilidad de realizarse por varios meses como una pandemia de COVID-19 a nivel mundial: los largos viajes.

Kill Aniston tiene todavía muchas sorpresas bajo el brazo y para prueba su más reciente disco con cuarteto de cuerdas (Foto: Gustavo Azem / Infobae México)

Y es que resulta irónico que la pena más grande de Kill Aniston tocando de casa en casa, sea extrañar su propio hogar, aunado al dolor del cansancio tanto mental como físico y psicológico que representa viajar a lo largo de 30 fechas por toda la República.

Mira, está rara mi respuesta porque siempre fue lo que me gustaba y me sigue gustando. Lo más difícil fue viajar tanto, estar fuera de casa tanto tiempo, manejar tantas horas. Comenzamos de aquí a Querétaro, llegar, montar, tocar, vender, convivir, desmontar, guardar todo, dormir decentemente, volver a manejar, y hacer lo mismo por 34 veces.

Fue durante su más reciente viaje junto a Sad Saturno y Antonio Niram a Quintana Roo cuando supo que se tornaban cada vez más difíciles los viajes para todos, pues el regreso a Ciudad de México resultó un gran sufrimiento.

En atención a ello, la siguiente gira, tal vez la última, todavía no lo decide, será únicamente de 11 fechas: Toluca, Guadalajara, Pachuca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Monterrey, CDMX, Mérida, Mexicali y Tijuana del 15 de julio al 20 de agosto de 2022.

Sin embargo, a cambio de todo el tiempo que ya no viajará, presentará a sus asistentes un espectáculo único y que nunca antes habían presenciado en los escenarios de la Gira en Kasa: Kill Aniston junto a un cuarteto de cuerdas.

Kill Aniston está por arrancar un nuevo formato de Gira en KAsas con miras a despedirse (Foto: Gustavo Azem / Infobae México)

10 años de la Gira en KAsas: nuevo disco y última gira

Para la clausura de su más reciente gira, el músico mexicano tuvo la idea de tocar junto a un cuarteto de cuerdas y reinterpretar las canciones más significativas de su repertorio con el objetivo de imponerse nuevos retos, además de despertar en el público su gusto por la música, el rock y los conciertos en vivo.

Gracias a ello salió un disco al que tituló Kill Aniston en Cuarteto de Cuerdas, en vivo en Kasa 881, mismo que consta de una decena de canciones acompañadas de su guitarra clásica, además de Cello, Violín y desde luego, su voz, ideadas, arregladas, dirigidas e incluso ejecutadas por Alejandro Preisser, acompañado por Samuel Salgado, Alicia Hernández y Daniel Salgado.

Todo inició, sin embargo, mucho antes. Kill Aniston hizo un dueto con Alejandro Preisser y Polaris String, dedicado al padre del compositor y titulado “Un Instante”. Josué supo entonces que hay una enorme responsabilidad al interpretar una instrumentación de tales formas y tamaños, además de saberse listo a lograrlo.

“Le pregunté si le interesaba trabajar conmigo por lo menos 10 u 11 canciones. Me encantó esta nueva faceta, este sentimiento que le aportan las cuerdas. Era algo que necesitaba y eran sentimientos de los instrumentos y de las canciones que hacen clic”, explicó para Infobae México.

Kill Aniston presentará su nuevo disco junto a un cuarteto de cuerdas por toda la República

En total son 11 canciones que hacen un breve, pero muy atinado recorrido por la carrera del cantante mexicano. En ellas podemos escuchar potentes intervenciones de las cuerdas desde el primer momento, Hospitales y Funerales, donde entregó el protagonismo de la banda sin pensarlo. Los violines y cellos son tan potentes que casi borran la guitarra acústica de Josué, pero le dejan espacio a su tenue rasgueo. Desde luego, destaca por completo la voz, donde lo entrega todo sentimental e interpretativamente.

Catarsis marca un nuevo camino al recuperar su guitarra como el instrumento principal durante toda la pieza, donde los arreglos del cuarteto son mucho más suaves, pero no por ello menos importantes; Costa a Costa sorprende por ser una convivencia perfecta entre todos los músicos presentes en el escenario, donde a veces van las cuerdas en solitario, pero en un momento Kill es impulsado por esa propia fuerza de las cuerdas hasta el clímax del tema entre el poderío de su voz, y la violencia de sus rasgueos.

Son los temas que marcan la pauta para el resto de las interpretaciones, donde se notan pocos cambios, pero poco lo notas ante la intensa lluvia de emociones que desprenden casa una de las renovadas melodías.

De pronto Buenos días sin café destaca todo el talento de los violinistas al convertirse en la pieza central del tema, y Lo siento pero es la verdad, uno de sus grandes clásicos, rompe el esquema oscuro, ecuánime y sentimental del concepto al adecuarse a su estructura original más alegre alegre, festiva y de triunfo.

Esta nueva forma de trabajo me encantó y junto a quienes producen las cuerdas, hizo una forma de sonido que no sabía que podía experimentar. Me encanta la simplicidad de estar solo con mi guitarra, el fullband, la distorsión, pero es otra cosa (...) Me reiteré que lo que sueñas y tienes en la mente puedes realizarlo

Kill Aniston comenzó con los conciertos en casas de sus fanáticos para protestar en contra de la industria manejada por contactos y palancas, pero terminó por formar uno conceptos de resistencia más emblemáticos del rock nacional: Gira en KAsas (Foto: Gustavo Azem / Infobae México)

Un material redondo que pocas veces ha sido retomado dentro del rock n roll nacional, donde hacía falta una refrescada a las fórmulas ya establecidas de éxito, y que posiblemente podían venir únicamente de un artista con tantos años en la independencia y la lucha en contra de las depredadoras multinacionales.

“Gira en Kasas creció y nació porque no me gustaba depender de nadie más, conocer a la persona correcta para tocar en el lugar correcto. La idea era ser realmente independiente, y me gusta que la gente que intentó replicarlo tengan ganas de no jugar las mismas fichas, y tratar de hacer lo mismo que todos los artistas. Cuando pasan este tipo de modas, de cómo se maneja la industria es cuando más amo gira en casas. Las reglas son impuestas por el mismo artista, en vez de empujar una industria que está podrida desde años”, concluyó el cantante.

SEGUIR LEYENDO: