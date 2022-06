Rebecca Jones desmintió que actualmente padezca cáncer de ovario

La actriz se sometió a un tratamiento en 2018 para enfrentar el cáncer de ovario que padecía, afortunadamente dio resultado y logró superarlo el mismo año. Desde ese entonces ha participado en campañas de concientización. (Foto Instagram: @la_rebeccajones)

Después de que una revista de circulación nacional publicó una entrevista realizada a un presunto amigo cercano de Rebecca Jones, quien reveló que supuestamente el cáncer de ovario regresó al cuerpo de la querida intérprete -enfermedad que superó en 2018-, ella misma reapareció ante medios de comunicación y redes sociales para desmentir dicha información y, además de explicar por qué no es posible, confesó que está muy molesta por la gravedad de la publicación.

La protagonista de melodramas como Para volver a amar, La vida en el espejo, Imperio de cristal y Dos vidas concedió una entrevista para el programa Hoy con el fin de desmentir los rumores que giran en torno a su estado de salud. Y es que la oriunda de la Ciudad de México se encuentra muy preocupada por la desinformación que existe al respecto y el impacto que puede generar tanto en su vida privada como en sus seguidores que actualmente se encuentran pasando por la misma enfermedad.

“Son datos completamente falsos, dicen que me dio otra vez en el ovario... cosa que está mal porque ovarios si tengo muchos pero ya no tantos, desde el principio me los quitaron [...] Eso es lo que más coraje me da, hay mucha gente padeciendo esto a niveles muy serios”, dijo.

Rebecca Jones lamentó toda la situación y no descartó la posibilidad de proceder legalmente contra la publicación por difamación. No obstante, comentó que por el momento se encuentra enfocada en desmentir las especulaciones sobre su salud.

Bajo este contexto, la actriz sostuvo una charla con la revista Quién, donde reiteró que actualmente no tiene cáncer: “Estoy perfectamente bien [...] es triste malinformar al público, a muchas mujeres que están viendo en mí a un fortaleza, que Dios me ha favorecido para tener el carácter de enfrentar algo así y que es posible hacerlo”.

Con ello, la intérprete dejó entrever que tras el complicado proceso que atravesó desde que le detectaron cáncer de ovario hasta el doloroso tratamiento y los resultados positivos, recurrió a sus redes sociales para compartir su experiencia y de cierta manera concientizar a sus seguidores sobre la importancia de escuchar al cuerpo y acudir al médico de manera oportuna.

La actriz nació el 21 de mayo de 1957 en la Ciudad de México, actualmente tiene 65 años. (Foto: IG: @la_rebeccajones)

“No hay que tenerles miedo a las revisiones, a ponerle atención a su cuerpo porque como todos los cáncer, si no se descubre a tiempo es mucho más difícil de controlar. Hay que aprender como mujeres a pedir segundas opiniones, cuidarnos, a hacernos caso”, agregó.

Finalmente, la ex esposa de Alejandro Camacho confesó que actualmente se está preparando para regresar a la pantalla chica de la mano de José Alberto El Güero Castro en una nueva telenovela de la cual todavía se desconoce el nombre y los demás integrantes del elenco. Además, trabajará en una campaña de concientización sobre el cáncer de ovario junto a AstraZeneca.

“Es muy curioso, al enfrentar la posibilidad de muerte me acercó a apreciar la vida cada segundo; a vivir con intensidad, porque la tenemos junto a la muerte todos, no nada más las personas con una enfermedad. La vida no la tenemos comparada y sinceramente, vivir mata”, agregó para la revista.

Hace unos meses la madre de Paulina Rubio confesó que tiene cáncer de páncreas. (Fotos: Cuartoscuro, IG: @la_rebeccajones)

Rebecca Jones y su mensaje de solidaridad para Susana Dosamantes

Después de que Susana Dosamantes confirmó que tiene cáncer de páncreas, Rebecca Jones aprovechó las cámaras de Ventaneando para compartirles palabras de aliento ante la difícil situación que está atravesando:

“Creo que lo está tomando con la mejor actitud, el cáncer tiene absolutamente todo que ver con eso, todo. Si tienes la fortuna de que te lo localicen en un momento adecuado, tu actitud es muy relevante [...] Aquí sigo yo [después de] un cáncer de ovario que se lleva a la mitad de las mujeres [...] soy una ferviente creyente en el poder mental y creo que Susana está empezando con el pie derecho”, declaró.

