México

Síntomas físicos y mentales del SOMP: depresión y ansiedad entre los signos del antiguo síndrome de ovario poliquístico

El síndrome ovárico metabólico poliendocrino afecta a una de cada ocho mujeres

Guardar
Google icon
Ilustración de una mujer con el útero y ovarios con quistes, junto a una balanza y elementos abstractos, sobre fondo blanco.
Una ilustración muestra el útero y ovarios con quistes, el torso de una mujer y una balanza, representando el impacto del Síndrome de Ovario Poliquístico y el desequilibrio hormonal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta semana se dio a conocer que un consenso internacional modificó el nombre del síndrome de ovario poliquístico a síndrome ovárico metabólico poliendocrino (SOMP), con el objetivo es corregir la percepción que durante décadas lo limitó a un problema exclusivamente ovárico, lo que dificultó el diagnóstico y tratamiento de miles de mujeres.

De acuerdo con información difundida por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la modificación fue publicada en The Lancet tras un proceso global de consulta donde participaron especialistas, organizaciones médicas y pacientes de distintos países.

PUBLICIDAD

El nuevo nombre incorpora el carácter “poliendocrino” para destacar la participación de diversos sistemas hormonales y “metabólico” por la relación con resistencia a la insulina y riesgos cardiometabólicos.

La inclusión de “ovárico” reconoce la disfunción ovárica, pero evita presentarla como el único eje de la enfermedad.

PUBLICIDAD

El SOMP afecta aproximadamente a una de cada ocho mujeres. En vez de referir únicamente a la presencia de quistes, la UNAM aclara que las estructuras observadas en los estudios de imagen suelen ser folículos ováricos en desarrollo y no necesariamente quistes patológicos.

Sin embargo, no todas las pacientes presentan esta morfología, lo que provocaba confusión clínica y retrasaba la identificación de otras manifestaciones y por ello, la organización de la atención clínica se reorienta para evitar que los síntomas reproductivos sean el único criterio de evaluación.

En este sentido, la UNAM advirtió que la falta de un abordaje integral puede llevar a diagnósticos tardíos o tratamientos parciale.

Depresión, ansiedad y otros síntomas del SOMP

El síndrome ovárico metabólico poliendocrino involucra alteraciones endocrinas, metabólicas, dermatológicas, reproductivas y de salud mental. Entre los síntomas reproductivos se encuentran la menstruación irregular, las alteraciones ovulatorias y la infertilidad.

También se asocia con acné, exceso de vello corporal, obesidad, resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, hipertensión y enfermedad de hígado graso.

La UNAM subraya que, además de los síntomas físicos, el SOMP también puede manifestarse en el plano mental, ya que la depresión y ansiedad figuran entre los signos que afectan la calidad de vida de quienes viven con esta condición.

Las alteraciones metabólicas interactúan con la producción de andrógenos y la función ovárica, lo que puede influir en la aparición de acné, hirsutismo, alteraciones menstruales y anovulación.

El consenso internacional que motivó el cambio de nombre consideró el efecto social del diagnóstico, luego de que diversas pacientes consultadas señalaron que el término anterior reforzaba estigmas relacionados con fertilidad, maternidad o apariencia física.

En algunos contextos, la reducción del síndrome únicamente a los ovarios o la reproducción aumentó la desinformación, la culpa y la ansiedad.

La transición hacia la nueva denominación será gradual. En los siguientes años se actualizarán guías clínicas, materiales educativos, expedientes médicos, sistemas de clasificación y recursos dirigidos tanto a pacientes como a profesionales de la salud.

La UNAM concluyó que reconocer al SOMP como un trastorno multisistémico permitiría diagnósticos más oportunos y tratamientos multidisciplinarios para millones de mujeres.

Temas Relacionados

Ovario poliquísticosíndrome ovárico metabólico poliendocrinoSOMPUNAMsaludmujeresmexico-noticiasPolítica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de mayo: Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, fue detenido en Arizona

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país a través de Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de mayo: Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, fue detenido en Arizona

Yeraldine Bonilla, gobernadora interina de Sinaloa, dice “no tener información” sobre captura de Gerardo Mérida Sánchez

El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa se entregó a las autoridades estadounidenses el pasado 11 de mayo

Yeraldine Bonilla, gobernadora interina de Sinaloa, dice “no tener información” sobre captura de Gerardo Mérida Sánchez

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 15 de mayo: inicia la temporada de ciclones tropicales 2026

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este viernes

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 15 de mayo: inicia la temporada de ciclones tropicales 2026

Temblor hoy 15 de mayo en México: se registró un sismo de magnitud 4.5 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 15 de mayo en México: se registró un sismo de magnitud 4.5 en Chiapas

Urgen a la ONU trazar ruta para atender crisis de desapariciones forzadas en México a un mes de que se activó el Artículo 34

Los colectivos piden trasladar urgentemente el caso, plazos claros y participación de víctimas en el proceso

Urgen a la ONU trazar ruta para atender crisis de desapariciones forzadas en México a un mes de que se activó el Artículo 34
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de mayo: Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, fue detenido en Arizona

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de mayo: Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, fue detenido en Arizona

“El huachicol financia violencia”: legisladores de EU impulsan nueva ofensiva contra cárteles mexicanos

De Hermosillo a Arizona: cómo se entregó el general Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Sinaloa acusado por EEUU

Alertó al Cártel de Sinaloa de 10 redadas en un año: así protegía Mérida Sánchez los laboratorios de fentanilo de Los Chapitos

Gerardo Mérida Sánchez compartirá cárcel con El Mayo Zambada en Nueva York: ya tiene número de recluso

ENTRETENIMIENTO

CDMX se consolida como escenario de atractivo internacional tras grabación de U2 en el Centro Histórico

CDMX se consolida como escenario de atractivo internacional tras grabación de U2 en el Centro Histórico

Terry Crews prueba dulces mexicanos y su reacción se vuelve viral en redes

Pedro Sola cae en un bache y termina hospitalizado: éste es su estado de salud hoy 15 de mayo

De TikTok a Cannes: Carlos Meléndez representará a México con cine de terror en formato vertical

Louis Tomlinson regresará a México en 2027: fecha y sede de su concierto

DEPORTES

El Akron cambia de nombre: Club Guadalajara confirma entrega del estadio a FIFA rumbo al Mundial 2026

El Akron cambia de nombre: Club Guadalajara confirma entrega del estadio a FIFA rumbo al Mundial 2026

Guillermo Ochoa mantiene ilusión de ser titular en el Mundial 2026 y rechaza estar por imposición

América vs Rayadas: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Final de Vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

Pumas vs Pachuca: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO la semifinal de vuelta del Clausura 2026

Arma tu selección mexicana para el Mundial 2026: ¿Llevarías a Santi Giménez o apuestas por Memote Martínez?