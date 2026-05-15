Colombia

Iván Cepeda acusó a Álvaro Uribe, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella de hacer “una campaña sucia” en su contra

El candidato presidencial se refirió a un audio en el que se habla de apoyar su campaña, que fue erróneamente atribuido a un disidente de las Farc

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El candidato Iván Cepeda se refirió al audio en el que se expone un apoyo a su candidatura. Se dijo que correspondería a un disidente de las Farc, pero se trata de un extorsionista - crédito Iván Cepeda Castro/YouTube

El senador y candidato presidencial Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, hizo declaraciones públicas luego de que las autoridades confirmaran que el audio que circuló en medios, en el que se escucha a un criminal apoyando su candidatura, no corresponde a alias Rogelio Benavides, uno de los cabecillas de las disidencias de las Farc comandadas por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.

Según el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, se trata de un extorsionista identificado como alias Sergio, que está privado de la libertad en la cárcel La Picaleña, de Ibagué, Tolima. El recluso no está relacionado con las disidencias de las Farc; se ha dedicado a ejercer presiones sobre comerciantes y otros ciudadanos del Huila.

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“Es decir, que se trata claramente de una información que ha sido presentada de manera falsa a la opinión. Se ha dicho que este audio responde a una especie de orden que viene del señor alias Calarcá para favorecer mi campaña”, señaló Iván Cepeda ante los medios de comunicación.

La campaña presidencial de Iván Cepeda reportó ingresos por 15.000 millones de pesos financiados sólo con créditos bancarios ante el Consejo Nacional Electoral - crédito Catalina Olaya/Colprensa
El candidato Iván Cepeda aseguró que quieren enlodar su prestigio - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Con base en los hallazgos de las autoridades, el aspirante aseguró que se trata de un hecho de delincuencia común en el cual se está utilizando su nombre con fines extorsivos.

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Yo no dudo en calificar de un montaje, y de un montaje que se suma a tantos otros que se han venido haciendo en mi contra, en contra del Pacto Histórico, en contra de la Alianza por la Vida (...). Es, claramente, una estrategia sucia”, indicó.

Recordó que la candidata Paloma Valencia, el expresidente Álvaro Uribe y el aspirante Abelardo de la Espriella –todos de la derecha– se han encargado de difundir desinformación que afecta su reputación, relacionada con hechos criminales y el fortalecimiento de grupos armados en el país.

El líder del Centro Democrático aseguró que una posible alianza sería para vencer el proyecto político de Gustavo Petro y su candidato Iván Cepeda - crédito Colprensa/montaje Infobae
El candidato Iván Cepeda señaló a la candidata Paloma Valencia, el expresidente Álvaro Uribe y el aspirante Abelardo de la Espriella de hacer afirmaciones falsas para afectar su imagen y les pidió retractarse - crédito Colprensa/montaje Infobae

“Hay una campaña sucia para enlodar mi prestigio (...). Los responsables directos de esa acción, en primer lugar, son Álvaro Uribe, la señora Valencia y el señor Abelardo de la Espriella”, dijo.

Según detalló, ellos lo han señalado falsamente de estar involucrado en todo tipo de hechos:

  • El asesinato del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay.
  • El impulso de las acciones delictivas de la Segunda Marquetalia, que estuvo detrás del crimen de Miguel Uribe.
  • Una presunta alianza con los criminales para favorecer los resultados electorales en ciudades como Medellín.
  • El apoyo a un proceso de paz que ha producido hechos de violencia.

En consecuencia, informó que solicitará a la Fiscalía General de la Nación que inicie las investigaciones correspondientes. “Queremos que se determine si hay responsabilidad penal en cuanto a esta acción deliberada de confundir al electorado, buscar que se genere una imagen y una idea en la opinión pública de que, bien sea el candidato, bien sea el partido político, bien sea con la ayuda de terceros, buscan para presionar al electorado”, explicó el aspirante en la rueda de prensa.

Dibujo estilo acuarela de una mano introduciendo una papeleta en una urna electoral de cartón con la etiqueta "MESA 90" y el logo de la Registraduría.
Iván Cepeda aseguró que rechaza cualquier presión ejercida por grupos armados sobre el electorado - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

También pidió a Álvaro Uribe, Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella, Claudia López (candidata presidencial de centro), Sergio Fajardo (candidato presidencial de centro) y Juan Daniel Oviedo (fórmula vicepresidencial de Valencia) que rectifiquen afirmaciones falsas que hicieron ante los medios de comunicación. “Lo mínimo que espero es que se retracten de lo que han dicho”, precisó.

De igual manera, solicitó a los medios de comunicación que rectifiquen las noticias que fueron publicadas sobre el audio falsamente atribuido a alias Rogelio Benavides. Recalcó, además, que rechaza toda forma de presión que se ejerza sobre el electorado por parte de los grupos armados que operan en el país; sin embargo, indicó que no permitirá que se siga difundiendo desinformación que lo perjudique.

Eso no significa de ninguna manera que voy a tolerar que estos montajes se hagan impunemente”, aseveró.

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