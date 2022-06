“No vengas a victimizarte”: participantes de ‘La Academia’ dieron su opinión sobre Rubí

Alumnos de la academia opinion rubi (Fotos: IG @laacademiatv)

Desde que Rubí Ibarra llegó a La Academia: 20 años, la polémica y críticas alrededor de su persona no han parado, pues no sólo Lolita Cortés le ha hecho duros comentarios respecto a su talento vocal, sino que en redes sociales, varios usuarios han llegado a comparar a la joven hasta con Jolette.

Fue así que, en esta ocasión, algunos alumnos del programa rompieron el silencio respecto a La quinceañera más famosa de México y confesaron si la interacción con la joven es ríspida en la casa.

Todo sucedió durante el canal oficial de La Academia en TikTok (@laacademiatv) en donde el influencer Pablo Chagra fue el encargado de sacar algunos secretos del show. Ahí, los académicos abrieron su corazón al respecto y despejaron de una vez las dudas respecto a la polémica cantante.

Santiago fue uno de los participantes que habló sobre Rubí, pues los cibernautas habían especulado que posiblemente había algún tipo de roce entre ambos, ya que parecía que no se hablaban.

Ante esto, el joven ahondó en que esa versión no era cierta y añadió que sí tenía una buena relación con su compañera de programa.

“Con Rubí, sí hablo con ella. Al principio no hablábamos nada, porque era super introvertida y fue muy chistoso porque la primera vez que me habló me dijo: ‘Yo nunca pensé que me fuera a llevar contigo’ y yo me saqué le onda y le dije: ‘Pero, ¿por qué?’ y me dijo que tenía cara muy fresa”, comentó.

En este sentido, Santiago apuntó que después de pasar la barrera de la confianza se percató que Rubí tenía mucho que dar, pero externó que la joven tenía ciertos problemas ajenos a su voz que eran la verdadera causa por la que no estaba aprovechando al cien por ciento su estancia en el programa.

“Luego me empecé a llevar bien con ella y la verdad es súper divertida, es una gran persona. Mira te voy a decir algo, Rubí creo que tiene muy poca autoestima en el sentido de relaciones públicas, para mí, el personaje que ha marcado más la diferencia en cuanto a rating es Rubí, pero ella siempre viene con esa actitud de: ‘Es que no tengo la voz’, ‘No tengo la técnica’”, comenzó a decir Santiago y añadió:

Pues sí, pero tienes la personalidad que es reconocida a nivel internacional entonces es cómo: ‘No vengas a victimizarte’ al contrario, ahora sí que es enamorar al público y a mi parecer, es una persona increíble, yo no sé porque la gente no la amaría.

Mar Rendón también habló sobre Rubí y sorpresivamente dijo que era una de las personas con las que más congenió, ya que tienen gustos y personalidades muy similares.

“A las dos nos gusta el K-pop, el anime, tenemos muchos temas de conversación, nos tocó el concierto pasado hacer un trío y ahora nos toca hacer un duelo”, comentó la joven.

Respecto a su próxima presentación en conjunto -donde cantarán Tusa- Mar apuntó que estaba emocionada y cómoda, ya que Rubí era una persona muy atenta.

“Con ella siempre es una competencia sana, siempre me pide ayuda con cosas y siempre estoy dispuesta a ayudarla y creo que ella también me inspira mucho a seguir aprendiendo”, externó.

