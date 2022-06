Horacio Villalobos defendió su papel como crítico en La Academia ante ataques de Lolita Cortés

Lolita Cortés y Horacio Villalobos se enfrentaron frente a las cámaras de televisión por diferencias en una crítica (Foto: Instagram / @soylolacortes @horacio_oficial)

Horacio Villalobos es uno de los críticos en La academia 20 años, competencia de canto que es todo un emblema para TV Azteca, y en la que el objetivo es impulsar a nuevos talentos vocales para que puedan desarrollar una carrera en los escenarios.

El también actor comparte su labor en el show con Ana Bárbara, Arturo López Gavito y Lolita Cortés, quien en la más reciente gala puso en duda la valía de Villalobos como crítico.

Tras emitir comentarios respecto a Jackie, una de las alumnas de esta decimotercera generación, quien interpretó el tema Mala fama de Danna Paola, la actriz de teatro musical soltó un comentario que confrontó a Horacio.

La actriz consideró que Villalobos no puede emitir una crítica fundamentada por no ser cantante (Foto: Instagram/@soylolacortes)

“Cállese, señor, ahora estoy hablando yo”, dijo Cortés con la voz un tanto alta; “Ah, pero tú sí me puedes interrumpir, chula”, contestó el conductor; “Está haciendo su mejor esfuerzo, no puedes cambiar el color de voz. Señor, cállese. Usted no es cantante”, continuó Lolita. “No quiero que cantes como alguien más. Este señor no canta y no sabe ni cómo pedir las cosas”, concluyó.

Tras este intercambio de palabras, Horacio Villalobos defendió su papel como crítico y contó a Infobae México qué piensa de lo dicho por Lolita.

“Su argumento es muy pobre, no puede desacreditar a todos los críticos. Los críticos de teatro de Nueva York no son actores, son críticos, los cronistas y críticos deportivos no son deportistas, los que se dedican a la rama de la política no son políticos, son periodistas críticos”, comenzó el también conductor de Venga la alegría.

Los críticos no dudaron en emitir duros comentarios en la gala de estreno (Foto: Instagram)

Villalobos definió el rol de crítico como quien “tiene la capacidad de hacer una disección para emitir un comentario con respecto a los recursos alternativos que se tiene”, por lo que el argumento de la llamada juez de hierro quedaría descalificado.

Sobre la postura de que un cantante de profesión tendría más elementos para evaluar la calidad vocal de un alumno, Horacio discrepa, pues su labor “es un cúmulo de muchas cosas, lo que están buscando son figuras que triunfen en el mundo de la música, yo tengo años metido en el mundo de la música y evidentemente sé distinguir una buena voz de una mala voz”.

El show busca darle proyección a un nuvo talento vocal para impulsar su carrera (Foto: Instagram)

“El argumento de ella es muy pobre y muy básico porque está desacreditando a una profesión, que son los críticos de todo el mundo... si ella en teatro da funciones de prensa y hay críticos, me parece un argumento muy absurdo”

Para ponerse “al nivel” del argumento que refuta a la actriz de musicales como Peter Pan y La bella y la bestia, Horacio plantea un escenario en donde pone en duda la autoridad de Lolita, quien ha desarrollado su carrera en teatro desde pequeña.

“Porque yo también podría desacreditarla y decirle ‘estás buscando tú unas figuras que triunfen en el mundo del espectáculo si tú no tienes un éxito radial, o nunca has llenado un Auditorio Nacional, o no tienes un premio Tony. Si a ese nivel nos bajamos yo podría tener esos argumentos”, expresó.

Villalobos sostiene que un crítico está capacitado para evaluar su disciplina de especialización pues cuenta conh "recursos alternativos" (Foto: Cortesía)

Las emociones durante el programa se exacerban, por eso puede haber ocasiones en que los críticos discrepen sobre el desempeño de los alumnos y así lo demuestren sobre el panel, incluso arrebatándose la palabra o hablando fuerte. Sobre la línea del respeto entre jueces, quienes “se callaron” el uno a la otra, Horacio dijo mantenerse ecuánime.

“Considero que se caldean los ánimos, pero yo nunca le falté el respeto, yo siempre me mantuve en mi centro”

Algún sector del público opina que los comentarios de Villalobos pueden resultar demasiado severos o hasta agresivos, sin embargo el crítico hace una analogía con su manera de dirigirse a los académicos con el fracaso de una carrera artística.

El conductor también es parte del matutino Venga la alegría (Foto: Captura de pantalla)

“De esa manera soy yo, llevo años siendo crítico de música, teatro y cine. Por eso me llamaron porque les he funcionado en las dos veces anteriores. No somos nada (severos) en comparación de lo que puede ser el fracaso de una carrera artística. Que al final de cuentas los alumnos nos tomen como unas voces que les están dando unos consejos que ojalá les sirvan, nada más, eso es todo, porque el que vota además es el público”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: