Un asesor del líder supremo iraní comparó el poder de controlar el estrecho de Ormuz con una bomba atómica

Choques armados entre fuerzas iraníes y buques estadounidenses se registraron en el estrecho de Ormuz pese al alto el fuego vigente. (REUTERS/Amr Alfiky)

Un consejero del líder supremo iraní equiparó el estrecho de Ormuz con una bomba atómica en términos de poder estratégico, mientras choques entre fuerzas de Irán y Estados Unidos sacudieron la vía marítima este viernes pese al alto el fuego vigente desde hace poco más de un mes.

Mohamad Mojber, asesor de Mojtaba Khamenei, afirmó en un video difundido por la agencia iraní Mehr: “Hemos descuidado durante años el privilegio del estrecho de Ormuz. El estrecho de Ormuz representa una oportunidad tan valiosa como una bomba atómica”. Añadió que “tener en las manos una posición que permite influir en la economía mundial con una sola decisión es una oportunidad importante” y prometió no perder “en ningún caso los logros de esta guerra”.

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Mojber también mencionó la posibilidad de modificar el régimen jurídico del estrecho apoyándose “en el derecho internacional” o, si fuera necesario, en el “derecho nacional”.

La agencia Fars informó este viernes de “enfrentamientos esporádicos” entre las fuerzas armadas de la república islámica y embarcaciones estadounidenses en el estrecho de Ormuz. “Desde hace una hora, se producen enfrentamientos esporádicos entre las fuerzas armadas iraníes y barcos estadounidenses en el estrecho de Ormuz”, señaló la agencia, sin precisar detalles adicionales. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán denunció una “violación flagrante” del alto el fuego por parte de Washington.

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Según la agencia Tasnim —vinculada a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán— la escalada más reciente fue desencadenada por un ataque de fuerzas estadounidenses contra un buque cisterna de bandera iraní el miércoles. La armada iraní habría respondido a esa acción calificándola de “violación del alto el fuego”. Los combates se intensificaron en la madrugada del jueves, con Irán atacando buques de guerra estadounidenses mientras Estados Unidos golpeaba objetivos en territorio continental iraní.

Mohamad Mojber defendió la posibilidad de cambiar el régimen jurídico del estrecho de Ormuz apelando al derecho internacional y nacional. (REUTERS/Amr Alfiky)

Tasnim también reportó que las fuerzas navales iraníes ejecutaron un ataque combinado de misiles y drones contra navíos estadounidenses durante la noche, empleando ocho misiles de crucero y 24 drones kamikaze. Según ese reporte, un misil y tres drones impactaron destructores de Estados Unidos y provocaron incendios. El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) no confirmó de inmediato estas afirmaciones.

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El embajador iraní ante las Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani, acusó a Washington de violar el alto el fuego tras ataques del ejército estadounidense contra dos buques cisterna iraníes cerca de Jask y del estrecho de Ormuz, según informó la cadena estatal IRIB. En una carta dirigida al secretario general de la ONU y al presidente del Consejo de Seguridad, Iravani sostuvo que los ataques a los petroleros y a zonas costeras iraníes constituyen además una violación de la Carta de las Naciones Unidas.

El diplomático advirtió que una acción militar sostenida de Estados Unidos en el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz podría tener consecuencias “catastróficas” que se extenderían mucho más allá de la región. El legislador iraní Ali Hazarian advirtió, citado por Fars, que “desde ahora, las acciones de Estados Unidos que impliquen un bloqueo naval serán respondidas militarmente por Irán”. Recomendó además a Washington dotar a sus destructores de más buques auxiliares para rescatar a sus tripulaciones tras ser alcanzados por fuerzas iraníes.

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Agencias iraníes informaron de un ataque estadounidense contra un buque cisterna iraní y de una posterior respuesta militar de Irán. (Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Tras los intercambios de fuego, fuentes militares iraníes citadas por Tasnim indicaron que los combates habían cesado. “Después de un período de fuego mutuo, los enfrentamientos han concluido y la situación está bajo control”, señaló la agencia. Ambas partes discrepan, no obstante, sobre la secuencia de los ataques respectivos.

El CENTCOM informó el viernes a través de X que dos embarcaciones habían intentado ingresar a un puerto iraní en el golfo de Omán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado optimismo respecto a que pronto podría alcanzarse un acuerdo con Teherán para poner fin a las hostilidades, desencadenadas por un ataque conjunto israelí-estadounidense contra Irán el 28 de febrero.

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Sobre los Emiratos árabes Unidos —aliado de Washington y blanco de drones y misiles iraníes desde el inicio de la guerra—, Mojber afirmó que “han sido castigados y lo serán aún más”, y sostuvo que el país atraviesa “la mayor fuga de capitales” de su historia reciente.