La Academia 2022: qué canciones interpretarán los alumnos el próximo fin de semana

Hasta el momento son tres los alumnos eliminados: roberto, Alejandra y Esmeralda. (Captura Instagram: @laacademiatv)

Ya pasaron dos semanas desde que comenzó la decimotercera generación de La Academia, el reality de canto más seguido en el país. Los alumnos se comenzaron a ganar el cariño del público desde su primer concierto y conforme pasan los días se comienzan a vislumbrar quiénes son los cantantes favoritos y quiénes podrían estar en riesgo de ser expulsados por falta de apoyo en las votaciones.

Si los academicos desean permanecer en la competencia tienen que dar lo mejor de sí durante cada presentación y el próximo fin de semana no es la excepción, así que ya comenzaron a prepararse para destacar y posicionarse entre los primeros lugares, en especial, después de la inesperada salida de Esmeralda y Alejandra, dos cantantes que abandonaron su sueño tras no recibir el suficiente apoyo del público.

A continuación te presentamos la lista completa de canciones que interpretarán los alumnos sus próximos dos conciertos que se llevarán a cabo el sábado 25 y domingo 26 de junio.

(Foto Instagram: @laacademiatv)

Concierto sábado 25 de junio

Los alumnos presentarán sus números en parejas o tríos, esto dependiendo de la decisión que tomó la producción al momento de otorgarles la canción que interpretarán.

- Andrés, Jackie y Santiago: Te lo pido por favor de Juan Gabriel

- Fernanda y Eduardo: Por amarte de Cristian Castro

- Issabela y Nelson: Échame la culpa de Demi Lovato y Luis Fonsi

- Mar y Rubí: Tusa de Karol G

- Zunio y Cesia: Te hubieras ido antes de Julión Álvarez

- Mariana y Emilio: Burbujas de amor de Juan Luis Guerra

Concierto domingo 26 de junio

- Andrés: Señora de Emmanuel

- Cesia: Pero me acuerdo de ti de Christina Aguilera

- Eduardo: El tóxico de Carín León y Grupo Firme

- Emilio: El sinaloense de Banda el Recodo

- Fernanda: Volver, Volver de Vicente Fernández

- Issabela: Tanto de Jesse y Joy

- Jackie: Así fue de Juan Gabriel

- Mar: Mala hierba de Alejandra Guzmán

- Mariana: Azúcar amargo de Fey

- Nelson: Volví a nacer de Carlos Vives

- Rubí: La misma luna de Matisse

- Santiago: Hombre normal de Espinoza Paz

- Zunio: Y si fuera ella de Alejandro Sanz

Emilio es originario de Aguascalientes (Fotos: Captura de Instagram/@laacademiatv)

¿Quién podría abandonar la competencia por decisión propia?

Se trata de Emilio, uno de los académicos más jóvenes de la competencia que salió de su natal Aguascalientes para cumplir su sueño, convertirse en una estrella. Abogado de profesión, demostró su talento vocal y tras dos semanas dentro de la casa de La Academia, estaría a punto de salir y no por votación del público, sino por una decisión personal.

“Lo llevo cargando toda la semana, pero no lo había dicho hasta el jueves... ni siquiera puedo decir algo en concreto. Es un jarrito de agua lleno de muchas cosas. Lo más importante es una crisis existencial... no lo puedo controlar... es una crisis con base en lo que sigue... ahorita estamos, pero el tiempo sigue corriendo y son muchas cosas las que pasan por mi cabeza”, compartió con sus compañeros.

Su malestar pronto llegó a oídos del director, Alexander Acha, quien preocupado por la estabilidad emocional del académico lo invitó a conversar al respecto. Frente a frente, Emilio externó su intención de abandonar el reality debido a los episodios de ansiedad que ha sufrido en los últimos días, por lo que prefiere estar con sus seres queridos.

“Yo como director, no quiero que te sientas mal y que esto sea un infierno. Si tu decisión es no continuar, vamos a hacer esto bien, necesito que permanezcas hasta el sábado. Hay que cerrar los ciclos bien, uno no puede abandonar las cosas al segundo”, lo apoyó el director.

SEGUIR LEYENDO: