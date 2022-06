Lolita Cortés explotó contra Fergie, Gabriel Soto e Itatí Cantoral por sus polémicas interpretaciones

Instagram: @soylolacortes Instagram: @fergie Instagram: @gabrielsoto Instagram: @itatic_oficial

Desde que TV Azteca anunció la decimotercera generación de La Academia, Lolita Cortés ha estado envuelta en la polémica. Y es que en un principio descartó su participación en el reality de canto debido a que la producción no se había comunicado con ella, sin embargo, actualmente forma parte del controversial panel de críticos junto a Ana Bárbara, Horacio Villalobos y Arturo López Gavito.

La producción decidió invitarla debido a que, durante su paso por anteriores ediciones del programa, ha destacado por sus fuertes críticas sobre las interpretaciones de los alumnos. Tan solo cabe recorar los encontronazos que tuvo con Jolette Hernández -considerada como la ex académica más polémica- por sus presentaciones y calidad vocal.

Debido a esta faceta en su carrera, Lolita Cortés es considerada como una Juez de hierro. Bajo este contexto, hace unos días asistió como invitada especial al canal de YouTube de Velvetine, donde participó en una dinámica que consistió en reaccionar a las polémicas interpretaciones de Fergie, Gabriel Soto e Itatí Cantoral.

Lolita Cortés comenzó con Fergie -es integrante de Black Eyed Peas-, quien en 2018 desató opiniones encontradas por su entonación del Himno Nacional de Estados Unidos previo a un juego de la NBA All Star. En esa ocasión, la cantante quiso imprimir su estilo provocando que de cierta manera sonara “sensual”.

Es una verguenza para ese país y si ustedes recuerdan a partir de ese día ella [Fergie] se vino abajo. Ella quería hacer su carrera como solista y díganme ¿dónde está la señora? Discúlpenme, no importa que sea un país primer mundista, su cantante fue de tercera.

“Quiero que entiendan una cosa, un Himno Nacional no es sensual. El Himno Nacional de cualquier país se hizo en un momento de vulnerabilidad, crisis y caos nacional de cada país. quien ha escrito las letras de cada himno nacional en el mundo es porque está gritando: ‘Salvémonos, unámonos como país y salgamos adelante’”, declaró tras ver un fragmento del video.

Velvetine continuó con una presentación especial que Gabriel Soto -protagonista de melodramas mexicanos como Te acuerdas de mí y Vino el amor- ofreció durante una transmisión del programa Hoy. Notablemente impresionada con la interpretación, Lolita Cortés pidió detener el video.

“Es una lástima que pensemos que un par de rayos en el pelo, el decoloramiento del cabello y un bronceado est*pido hagan talento, con el talento naces. En el sentido del arte somos tan mediocres porque creemos que cualquiera se puede subir al escenario. Dejemos la mediocridad a un lado y volvámonos, por favor, artistas, como lo que somos, grandes autores”, comentó.

Como nuestro último rey, Vicente Fernández, como un gran cantante que les guste o no, Luis Miguel, como una Novia de América que es Lucero. Dejémonos de est*pideces como ese tipo porque no vale la pena nombrar porque ni actor es.

Gabriel Soto dejó de lado la música y en los últimos años se ha dedicado a la actuación. (Foto: Instagram/@gabrielsoto)

Por último se presentó se proyecto un fragmento de la interpretación de Itatí Cantoral en la Basílica de Guadalupe, cuando cantó La Guadalupana. Tan solo corrieron unos segundos cuando Lolita Cortés detuvo el video y arremetió en contra de Soraya Montenegro al comentar que no canta.

“Señora, con todo respeto, usted tampoco canta, nunca ha cantado. No me importa si ha hecho o no ha hecho comedia musical, señora no lo vuelva a hacer”, concluyó.

Las reacciones no se hicieron esperar y la caja de comentarios se llenó con aplausos para la querida crítica de La Academia.

“Hay momentos épicos en el internet... Considero que este es uno de ellos”. “Aunque a muchos les duela Lola es una artista completa y hay muy pocas en México tan completas como ella”. “Ay como amo a Lolita es que es una gozadera verla y escucharla”, escribieron los usuarios.

SEGUIR LEYENDO: