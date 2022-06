Belinda regresó a México para su presentación en el Machaca Fest

Su llegada a Monterrey es la primera vez que regresa a México después de su reciente ruptura amorosa y su aparición protagonista en una serie de Netflix (Screenshot: Youtube/Ventaneando)

La cantante Belinda regresó a México más feliz que nunca. Reporteros de varios medios captaron el arribo de la actriz al aeropuerto de Monterrey, la tarde de este viernes 24 para su presentación en el Machaca Fest, pero no llegó sola, lo hizo junto a su padre Ignacio Peregrini y su madre Belinda Schüll.

Por medio de redes sociales la intérprete presumió que ya se encuentra instalada en Monterrey, estado en el que el día 25 de junio ofrecerá una presentación, también mostró la tarjeta de acceso a su cuarto en el hotel que se quedará, la cual personalizaron con su imagen.

En la intervención presentada, Belinda dio a conocer lo feliz que se siente de volver a pisar tierras mexicanas. Sin embargo lo que llamó la atención de los reporteros fue que su papá mencionó que él es el nuevo novio de la artista, lo que confirmó felizmente su hija.

En la rápida ronda de preguntas y respuestas habló brevemente de que ya se encuentra disponible en Netflix la primera temporada de Bienvenidos a Edén, protagonizada por ella y que fue filmada en España y se espera que la segunda entrega también tenga mucho rating, sin embargo no reveló detalles de la fecha de estreno.

Presumiendo su tarjeta de acceso personalizada y el mensaje "Cómo te extrañaba Monterrey, mi México" es como la princesa del pop latino hace oficial su llegada (Screenshot: Instagram/belindapop)

Como era de esperarse, la prensa reiteró varias veces el tema sobre su ex novio Christian Nodal y su estado sentimental actual, a lo que prefirió mantenerse al margen y callada, cambiando el tema de conversación sobre sus lecturas actuales.

“Me encuentro volviendo a leer los libros de Harry Potter y me encantan”, respondió entre empujones y teniendo de guardaespaldas a su padre. La princesa del pop latino se retiró porque llevaba prisa para llegar al ensayo general, antes del evento del sábado.

Hace 3 semanas la protagonista de Aventuras en el tiempo reveló el siguiente mensaje promocional para su concierto: “Estamos preparando sorpresas increíbles. Estoy muy emocionada, me muero de ganas de volver a cantar en vivo, de bailar, de vernos, de mandarles besos”, dijo para la cuenta oficial del evento.

Se trata del primero que ofrezca después de su repentina separación de Christian Nodal y su reciente participación en la serie de Netflix. De acuerdo con el cartel oficial, la artista española estará compartiendo escenario con Reik, División Minúscula, Kumbia Kings, Reyno, Ozuna, Paulina Rubio, Aleks Syntek, Panteón Rococó y Slipknot, entre otros.

Tras su polémica separación con el cantante Christian Nodal, Belinda regresa a tierras mexicanas para ofrecer un festival el 25 de junio con muchos artistas invitados. En su llegada al aeropuerto evadió preguntas relacionadas al tema, en su lugar habló sobre sus lecturas recientes y de la grabación de la segunda temporada de Bienvenidos a Edén.

El festival tendrá lugar el 25 de junio en el Parque Fundidora a partir de las 6 PM, el recinto se encuentra ubicado en Monterrey, Nuevo León.

A pesar de expresar su felicidad por volver a la tierra azteca, la estadía de Belinda será sumamente corta, pues después del concierto tomará un vuelo directo a España.

Recalcó que las grabaciones para la segunda temporada de la serie que protagoniza ya concluyeron, pero no reveló fecha aproximada de lanzamiento. La incógnita sobre su vida amorosa y cómo sobrelleva su actual ruptura parece que todavía seguirán siendo un misterio por un buen rato, pues a diferencia de su ex novio que ya consiguió novia y cambio totalmente de look, ella prefiere tomarse las cosas con más calma y continuar procesando sus emociones.

