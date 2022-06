Joven pidió pizza imitando a la perfección voz de Belinda, pero su mamá la descubrió: “Me hizo ofrecer disculpas”

imitadora de Belinda pidió pizza de broma (Foto: IG @belindapop/TikTok loretroncosog)

Belinda es una de las cantantes más reconocidas a nivel nacional y tanto su tono, como forma de hablar es algo sumamente característico en ella. Es por ello que, en esta ocasión, una joven influencer que es reconocida en TikTok por imitar la voz de la famosa casi a la perfección, narró la vez que engañó a unos pizzeros haciéndose pasar por la actriz de Bienvenidos al Edén.

Fue la usuaria Lorena Troncoso (@loretroncosog) quien contó una anécdota que vivió cuando aún era niña y, aunque se mostró arrepentida por su actuar de aquel entonces, rescató que la broma no fue mal intencionada de su parte.

“(Sucedió) hace mucho, no empiecen de que ‘eres muy cruel’, sí, fui muy cruel, pero tenía 11 años. En fin, era con mi amiga la Meli, hablamos para pedir pizza y era en aquel entonces en donde se podía escuchar en dos teléfonos la misma conversación, entonces para mi suerte, mi mamá estaba escuchando”, comenzó.

Como parte del momento, al comunicarse al restaurante, Lore rápidamente se metió en el papel e inició a hablar como la cantante de éxitos como Muriendo lento, Luz sin gravedad o Egoísta.

Belinda tiene un tono particular de voz (@belindapop)

“Entonces hablo a la pizzería y yo de que: ‘Hola, buenas tardes, habla Belinda, quiero hacer un pedido, una pizza grande de queso, otra pizza grande de pepperoni, también quiero agregar a mi orden espagueti y una ensalada para acompañar.Entonces todos de que: ‘¿Belinda?’ y yo de: ‘Sí' y ya di la dirección donde vivía y (me dicen): ‘¿El pizzero se puede tomar una foto contigo?’ y yo de: ‘Sí, con mucho gusto, yo aquí lo recibo, muchísimas gracias’”.

“Cuelgo el teléfono y nada más escucho a mi mamá: ‘Escuincla babosa, ven para acá' y yo dije: ‘fuck me cachó mi mamá' y mi mamá me hizo hablar a la pizzería a ofrecer disculpas y decir que no era Belinda”

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y varios de ellos se mostraron muy sorprendidos con la similitud de la voz entre la artista y la influencer.

“¿Cómo le salen dos voces distintas?”. “Jajajajaja, igualito”. “La pregunta es, ¿qué pensabas hacer cuando el domiciliario te pidiera la foto?”. “La misma voz”. “Habla más como Belinda, cuando no está hablando como Belinda”, fueron algunas de las menciones.

Asimismo, otros usuarios de TikTok aplaudieron la acción que tuvo su mamá al hacer ver a la joven el error que había cometido y unos cuantos más dijeron que la voz de Lore no era tan parecida a la de la actriz de Cómplices al rescate.

“Que buena mamá con valores, al menos pediste disculpas”. “Qué correcta la mami, yo de mamá le sigo el juego hasta la puerta”. “Qué bella y la mejor educación de la mamá”. “¿Soy la única que piensa que no habla como Belinda?”. “Pero no se parece la voz, no entiendo porque creyeron que era Belinda”, apuntaron.

Belinda se hace viral por decir que le da mal del puerco

Hace unos días comenzó a circular un video en TikTok donde se observaba a Belinda comentando que después de ingerir sus alimentos sentía el conocido mal del puerco.

Belinda sobre el mal del puerco (Foto:Instagram/@belindapop)

El fragmento correspondía a una entrevista que la cantante hizo para Vanity Fair España y donde confesó algunos aspectos de su cotidianidad.

Respecto al mal del puerco -sensación de cansancio que llega a nuestro cuerpo después de haber consumido alimentos- la intérprete de éxitos como Bella traición destacó que es algo que suele pasarle habitualmente, pero dijo que no se deja vencer por la pesadez y decide activarse para que se le pase la sensación.

“Después de comer, me dan unas ganas de dormir. Ya estoy con la última parte del postre y digo: ‘Ay, podemos echarnos una siestita”, comentó.

