Belinda confesó que sufre de mal del puerco: “Después de comer, me dan unas ganas de dormir”

La cantante habló de su vida cotidiana (Foto: Captura de pantalla/YT Vanity Fair España)

Belinda es una de las actrices más queridas en Latinoamérica y, aunque se ha visto envuelta en polémica constantemente tras su ruptura con Christian Nodal, la cantante no sólo decidió cambiar de aires e irse a vivir a España por proyectos de trabajo, sino que recientemente habló ante las cámaras sobre como vive su cotidianidad y reveló que, así como muchas personas, ella también sufre mal del puerco.

Para aquellos que no estén familiarizados con el término, en México se le dice de esta forma a la sensación de cansancio que llega a nuestro cuerpo después de haber consumido alimentos.

Belinda dijo que no hace dietas (Foto: Instagram/@belindapop)

Fue así que, durante una entrevista para Vanity Fair España, la actriz de Bienvenidos al Edén comenzó a contar un poco sobre su alimentación habitual.

“Sobre a las 3, 4 de la tarde me da mucha hambre, así que suelo hacer una muy buena comida. Es que aquí (España) todo es tan rico. Todo me gusta, no tengo dietas. Yo creo que lo importante es estar activo durante el día porque así quemas las calorías. Obviamente trato de cuidarme y de comer ‘sano’, pero realmente no tengo una dieta”, comentó.

Respecto al mal del puerco, la intérprete de éxitos como Muriendo Lento, Egoísta o Bella traición destacó que es algo que suele pasarle habitualmente, pero dijo que no se deja vencer por la pesadez y decide activarse para que se le pase la sensación.

“Después de comer, me dan unas ganas de dormir. Ya estoy con la última parte del postre y digo: ‘Ay, podemos echarnos una siestita”, comentó.

Este fragmento rápidamente se viralizó en TikTok y usuarios de redes sociales no dudaron en reaccionar al respecto, pues algunos se mostraron identificados con las divertidas declaraciones de la famosa.

“Soy Belinda”. “Ya somos varios”. “Es en lo único que nos parecemos a la Beli”. “No soy la única”, fueron algunas de las menciones.

No obstante, otros internautas iniciaron un debate en esta red social, ya que varios de ellos aseguraron que el aletargamiento después de comer podría indicar algún problema médico; mientras que otros apuntaron que era una sensación normal.

¿El mal del puerco es malo?

De acuerdo con Mónica Méndez Díaz profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM, el mal del puerco se da principalmente cuando comemos de forma excesiva o al consumir alimentos con muchos carbohidratos o grasas, lo cual provoca que se eleve la glucosa en la sangre.

La académica mencionó para dicha universidad que, el motivo verdadero por el cual sucede esta sensación se debe a que, cuando se está comiendo, la glucosa que se encuentra en la sangre se va al sistema nervioso e interfiere con las tareas cotidianas que realizan las células en una parte del cerebro que se llama hipotálamo lateral.

Debido a esto, las células se comienzan a disparar con menos frecuencia y eso le indica al cuerpo que debe haber tranquilidad, lo que da como resultado que las personas comiencen a sentirse cansadas e incluso sientan la necesidad de ir a dormir.

La especialista ahondó en que el mal del puerco sucede de forma natural y es inevitable, ya que se trata de un estado fisiológico que le indica al cuerpo que debe reposar, por lo que no es peligroso como algunos mitos señalan.

