Alan Tacher reveló que los sobres de “La Academia” siempre estuvieron en blanco

Ya pasaron dos semanas desde que comenzó la décimo tercera generación de La Academia y, aunque gran parte de las críticas que circulan en redes sociales están relacionadas con la calidad vocal de los nuevos alumnos, también se ha puesto sobre la mesa el papel de Yahir dentro del programa, pues es la primera vez que conduce. En medio de la polémica, Alan Tacher -presentador de televisión que encabezó algunas generaciones del show de TV Azteca- reveló uno de los secretos mejor guardados de la televisión.

El oriundo de la Ciudad de México concedió una entrevista para el programa de YouTube de Yordi Rosado, donde contó algunos de los momentos más difíciles que vivió durante su infancia junto a su padre y recordó cómo se desarrolló su carrera hasta convertirse en uno de los presentadores de televisión más reconocidos del país. Como era de esperarse, durante la charla fue cuestionado sobre su papel dentro del reality de canto y así echó un vistazo al pasado, en especial, a su paso por la primera generación.

Durante años se ha especulado sobre el contenido dentro de los sobres de eliminación en distintos programas, La Academia no es la excepción, pues se cree que suelen están en blanco y la información sobre los expulsados surge al momento. Al respecto, Alan Tacher confirmó que, cuando condujo la primera temporada -donde brillaron estrellas como Toñita, Raúl Sandoval, María Inés, Nadia, Myriam Montemayor y el propio Yahir- sus tarjetas estaban vacías.

“Era todo yo, las meciones las hacía yo, a veces con el chícharo, no había pronter. Yo odiaba a mi productor con toda el alma y el cabr*n, lo tengo que decir, era un genio, nunca me decía el nombre y él me lo decía por chícharo [es decir] el sobre, para darle más emoción al programa, el nombre [del eliminado] no venía escrito en el sobre, estaba en blanco [...] pero para hacerlo más real no me decía el nombr2″, declaró.

La estrategia funcionó durante varias semanas hasta una gala, donde Alan Tacher tuvo que hacer tiempo hasta que la producción le notificara quién era el alumno eliminado, situación que el público desconocía debido a que supuestamente tenía el resultado de las votaciones en su mano.

“Mi mayor temor era que no me dijera el nombre o que fallara el chícharo y me pasó, ese ha sido el programa más aterrador de mi vida [...] Yo abrí el sobre, no había nada como todas las semanas... y al productor se le olvidó, nunca me lo dijo. Entonces me dice: ‘ya puedes decir el nombre’ y me empezó a gritar cosas [...] para que ya lo dijera”, contó.

Alan continuaba esperando a escuchar el nombre del eliminado porque nadie se daba cuenta que no tenía esa información hasta que: “Una chava oigo que le dice: ‘Giorgo ¿ya le dijiste? y él se dio cuenta y me dijo, ha sido aterrador”, continuó.

Por otro lado, el presentador contó que tras abandonar Televisa e incursionar en Tv Azteca vivió un momento muy de inceridumbre cuando la persona que lo había contratado fue despedida, entonces corría el riesgo de salir inesperadamente. Sin embargo, Patricia Chapoy apostó po él y le dio una nueva oportunidad.

Sabes quién me salvó la vida y siempre lo he dicho y siempre se lo agradeceré... Pati Chapoy

