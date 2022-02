Joaquín Cosió detalló algunos encuentros con el narcotráfico después de interpretar a “El Cochiloco”

Joaquín Cosío recordó algunos encuentros con el narcotráfico después de "El Infierno"

El afamado histrión mexicano, Joaquín Cosío compartió el pasado 13 de febrero en un canal de entrevistas que tras dar vida a El Cochiloco algunas personas del crimen organizado trataron entablar una conversación él, hasta el grado de confundirlo y amenazarlo.

Fue durante el programa de entrevistas del canal de YouTube de Yordi Rosado, donde Cosió compartió diversos pasajes de su trayectoria actoral después de más de 50 películas como Million Dollar Baby, Marte o El Tirador. Sin embargo, al llegar a la mitad de su intervención el renombrado intérprete señaló que tras participar en la película El Infierno, algunos hombres del crimen organizado se acercaron con él.

El actor que dio vida al General Mateo Suárez en The Suicide Squad (2021) compartió que después de grabar El Infierno en muchas ocasiones ha recibido botellas de Tequila por parte del Crimen Organizado para felicitarle por su actuación: “Me han mandado tequilas [...] En Monterrey con Luis Estrada, nos llegaron las botellas y, volteas y ya sabes ‘Si se parecen son’”, explicó.

Joaquín Cosió habló de su paso por "El Infierno" Foto: Captura de Pantalla "El Infierno"

Más adelante, el histrión ahondó que en algunas ocasiones han tratado de entablar conversación con él: “En Zacatecas, estaba con unos amigos y llegan unos jovencitos medio ya entrados en eso. Y dicen ‘¿Qué paso?’ Me dicen una frase, esa es la frase más escalofriante que me han dicho: ‘nosotros somos los de a de veras’”, confesó Cosió a Yordi Rosado.

Asimismo, el histrión que le dio voz a Ted en la cinta Ted (2015) junto a Mark Wahlberg recordó la ocasión en la que recibió una amenaza directa cuando se encontraba en un restaurante de Ciudad Juárez por parte de un hombre que lo empezó a hostigar.

“Un rubio muy bien vestido se me acerca y me dice quiúbole, se me acerca y qué pasó, cómo te va… y luego se iba y regresaba. La tercera o cuarta vez yo estaba que me moría. Yo temblando y el tipo volteando a verme, mi amigo con su novia y de nuevo… me dice ‘cuídate cuando cruces la puerta’. Imagínate, es la única vez donde comprobé que sí te tiemblan las rodillas”, rememoró entre risas.

Cabe señalar que no es la primera vez que Joaquín Cosío interpreta a un personaje ligado al crimen organizado. Uno de sus proyectos más recientes de esta índole, fue cuando se sumó al elenco de la serie de Narcos: México (2018) como Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto, tercero de los capos del Cártel de Guadalajara.

Debido a ese papel, según el actor, Don Neto el cual fue puesto en arresto domiciliario en 2016 gracias a su avanzada edad y estado de salud, estaba muy satisfecho con la interpretación de Cosió en Narcos: México: “Me habían dicho un comentario, un personaje del staff, me comentó que Don Neto, estaba muy contento de como actuaba su personaje”, finalizó.

Debido a la gran proyección y talento, Joaquín Cosío se ha convertido en uno de los actores mexicanos más buscados por la industria cinematográfica nacional e internacional. Su versatilidad en los papeles que interpreta, así como su carácter y talento, lo colocan entre los favoritos de los productores y del público.

Los actores Tenoch Huerta (Rafael Caro Quintero), Diego Luna (Miguel Ángel Félix Gallardo) y Joaquin Cosio (Ernesto Fonseca Carrillo, "Don Neto") en "Narcos: Mexico"

Nacido en 1962 en Tepic, Nayarit, a corta edad tuvo que migrar hacia Chihuahua para buscar una mejor calidad de vida. En el estado fronterizo estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) para iniciar su carrera en varios medios locales y como docente en su Alma Máter y en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Esos días reporteando, redactando y enseñando no duraron mucho, pues durante la década de 1980 comenzó su carrera en el teatro. Desde ese escenario escaló a la televisión, después al cine y ahora es un reconocido actor por sus entrañables papeles muy mexicanos.

