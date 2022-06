Alfredo Adame podría ir a prisión tras denuncia de Gustavo Adolfo Infante: “Alcanzaría 3 años”

Alfredo sería requerido por las autoridades (Fotos: Archivo Infobae // IG@gainfante)

Aunque todo pintaba un poco mejor en el panorama de Alfredo Adame, tras ganar 1 millón de pesos en el reality show Soy Famoso ¡Sácame de aquí!, ahora el ex conductor podría estar inmerso en un gran problema legal debido a la denuncia que hace unos meses interpuso Gustavo Adolfo Infante en su contra.

Y es que, todo el conflicto comenzó después de que Adame se involucrara en una riña callejera a principios de año, pues Gustavo Adolfo dio su opinión al respecto y Alfredo no se quedó callado, ya que realizó declaraciones intimidantes en contra del titular de De primera mano y además, involucró a la mamá del comunicador asegurando que realizó en el pasado hechos delictivos, como el narcotráfico, además de calificarla como una “bruja negra”.

Estas palabras ofendieron a Gustavo Adolfo de El minuto que cambió mi destino acudió en febrero de 2022 a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para presentar su primera denuncia formal contra el enemigo de Carlos Trejo.

Fue ante este panorama que, en esta ocasión, Alfonso Beceiro, abogado de Infante reveló que Alfredo Adame ya fue requerido por las autoridades.

“Ya se emitió una orden de citación contra el señor Adame por las conductas delictivas que cometió en contra de tu señora madre (la de Gustavo Adolfo) y que fueron denunciadas en su momento tanto por la violencia de género, la difamación y otros delitos. Entonces ahorita ya se generó el primer mandamiento judicial que tendrá que atender el señor y en caso de no atenderlo se le ejecutará una orden de aprehensión”, dijo el litigante durante una entrevista en De primera mano.

Gustavo Adolfo Infante acudió con su madre y su abogado Alonso Beceiro a ratificar su denuncia contra Alfredo Adame (Foto: Captura de pantalla)

De acuerdo con el abogado, la audiencia de imputación se llevaría a cabo el próximo 5 de julio y es ahí donde se le haría saber a Adame cuál es la situación legal en la que se encuentra y de lo que se le acusa.

“La línea de los ‘dimes y diretes’ que se dan en el medio artístico, se rompe cuando afecta a un tercero, en este caso afectó a una persona de la tercera edad, por lo que la Fiscalía decidió iniciar las acciones”, declaró Beceiro.

El defensor de Gustavo Adolfo Infante apuntó que si Adame resultara culpable, tendría que cumplir varias sanciones, entre ellas una posible estancia en el reclusorio.

“En este primer procedimiento alcanzaría unos tres años de prisión, hay un desglose que alcanza otra penalidad, habrá que ver exactamente como se va desarrollando el proceso, el procedimiento. También habrá que ver cuál es la actitud que él decide tomar, pero finalmente si el fuera condenado por este delito doloso, quedaría fichado y además de eso, no podría portar armas”, externó.

Qué dijo Alfredo Adame sobre la mamá de Gustavo Adolfo Infante

Fue a inicios de febrero cuando Adame arremetió en contra de la mamá del periodista en una entrevista para El gordo y la flaca, pues aseguró que la señora de la tercera edad es una ladrona y que tenía prueba de ello.

“La mamá era bruja negra, la mamá les daba peyote y les daba hongos en una pocilga donde vivían, y donde la hermana te pasaba el huevo negro y en lo que los otros estaban en su viaje, este mequetrefe (Gustavo Adolfo Infante) les sacaba dinero de la cartera y todo el rollo, y tengo quien lo cuente. Entonces, yo sólo conté lo que me dijeron y que tenga 85 años no le quita que haya sido bruja negra y que haya robado gente y que haya sido lo otro que fue. (...) El que tiene un pasado negro no soy yo (...) Hay fotos de la pocilga y de los informantes”, dijo en el programa estadounidense.

