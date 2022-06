Manelyk respondió los duros ataques de Ema Pulido por dejar Hoy: “No entiende que soy influencer”

La influencer participó ocho semanas en el reality que, destacó, fue "un reto para mi carrera" (Foto: Televisa)

“Tranquila, estaba un poco angustiada porque tenía que dar una noticia que a todo mundo dejó en shock”, dijo sentirse Manelyk González luego de que este martes anunciara en vivo que deja la competencia Las estrellas bailan en Hoy, tras ocho semanas de permanencia.

La influencer tiene en puerta un proyecto internacional, por lo que antes de bailar con Carlos Speitzer, su pareja en el show, dio la noticia de la que no se arrepiente.

“Soy una persona que siempre habla con la verdad y afronté de frente la situación y dije como son las cosas: yo pude haber inventado que me lesioné o que se murió mi gato o que estoy en depresión y no, dije la verdad”, contó Manelyk a Infobae México.

Ema Pulido tachó de frívola e irresponsable a Manelyk y ofreció disculpas a la audiencia (Captura: Las Estrellas)

Y es que la modelo tenía ya pactado un proyecto en Europa, se trata de un festival de influencers que se vivirá en distintas localidades. Dado que el evento se había pausado por la contingencia sanitaria, Manelyk decidió participar en el matutino y “arreglar las cosas después”.

“A mí no me habían confirmado que ya se iba a hacer otra vez el festival, entonces a la segunda semana me dicen que sí se va a hacer y son tales fechas. Yo sabía que podía pasar y dije ‘ch*ingue su madre, lo que tenga que pasar y ya que se preocupe la Manelyk del futuro”, expresó.

Sabiendo que su presencia en Hoy requeriría de al menos 10 semanas, Manelyk decidió aceptar el reto de baile, y cuando éste se empalmó con el otro proyecto, lo habló con la productora Andrea Rodríguez, quien comprendió su situación.

La maestra Ema arremete contra Mane porque abandona #LasEstrellasBailanEnHoy 😳🔥 pic.twitter.com/7KdZF1y025 — Programa Hoy (@programa_hoy) June 21, 2022

“Le dije a mi productora ‘me acaban de confirmar esto’ y dijo ‘OK, vamos a ver qué hacemos, si todavía no te sacan, si sigues en la competencia, gracias a Dios y a mis fans llegué a la octava semana y toca salirme. La verdad súper linda, me dijo ‘vamos a ver qué solución le damos, a ver si llegas o no’”.

Pero su intempestiva salida causó la furia de Ema Pulido, la juez de hierro de la competencia, quien le lanzó duros comentarios destacando lo que para ella es una “irresponsabilidad y frivolidad”: “Los jóvenes dejan por cualquier cosa, el trabajo, por tres pesos más, por divertirse, por cambiar de ambiente, porque ya les cansó una cosa... Ni me digas nada porque lo que sale por tu boca es porquería”, dijo la experta en danza.

Manelyk dejó el proyecto para cumplir con un compromiso previamente contraído para trabajar en Europa (Foto: Televisa)

Sin embargo, Manelyk dice comprender que las palabras de la bailarina corresponden a su papel dentro de la competencia: “Cada uno en un reality show tiene un personaje, yo me quiero imaginar que el suyo es ese, y si no, lo entiendo perfectamente porque somos dos eras total y completamente distintas, ella no entiende mi trabajo, ella no entiende que yo soy una influencer, y yo vivo de eso”.

“Ajá, la cagué, fue cagada mía, por atrabancada y por querer hacer todo, pero somos de épocas diferentes y ella no entiende mi trabajo, a lo mejor para ella no son importantes las redes sociales, para mí es igual de importante que la televisión... Me duele dejar la competencia y mucho más dejar a Carlos, pero estoy muy emocionada, a quién no le gustaría que se la lleven a trabajar a Europa”

Mane expresó que nadie que la conoce tan poco puede atreverse a decir “que es una basura”, y aunque respeta la opinión de la juez, aseguró que todo es parte del formato del reality show.

Ema Pulido se ha destacado por sus comentarios contundentes en la emisión (Foto: captura de Youtube/Hoy)

“Yo la respeto porque por algo está ahí, una cosa es que respete su opinión, porque se pasó la verdad, así sea lo que me haya dicho, pero no lo comparto. Una persona que me conoce de cinco minutos que llevo en la pista dos veces a la semana no me va a venir a decir que soy una basura. Yo estoy segura de quien soy y de lo que valgo”, dijo la mujer de 33 años que no se toma la situación como un ataque directo.

“Cero personal. Yo fui a trabajar, yo sé separar mi vida personal, lo que dicen las personas a mi alrededor, si me lo hubiera dicho mi mamá ahí sí digo ‘algo estoy haciendo mal’, pero me lo está diciendo una persona que no me conoce. Respeto su personaje, ya después hablaré con ella ‘Oye, Ema ¿es tu personaje o eres tú?’ porque ojo, estamos en un reality, que no se les olvide”, añadió.

Manelyk expresó que lo "que más le duele" es dejar a Carlos Speitzer, su compañero de baile (Foto IG @carlos_speitzer )

La creadora de contenido destacó su agradecimiento con la producción, pero aseguró que lo más difícil fue “levantarme tan temprano, a las cinco de la mañana, yo decía Dios mío ‘a esta hora todavía hay alcoholímetro de miércoles a viernes’, eso fue lo que me costó mucho trabajo, pero disfruté cada momento, cada ensayo, cada crítica, a mis compañeros”.

Finalmente, Manelyk compartió detalles del proyecto que la dejó fuera de Las estrellas bailan en Hoy: “Es una experiencia, un festival en Turquía, después nos vamos para Mykonos… mi agencia me puso un montón de cosas para estar trabajando allá y al final yo cierro en Barcelona con el Pride. La verdad es que hice un reality allá, estuve grabando en Mykonos, en todo Europa, tengo muchos fans por allá. Voy como influencer, pero tengo muchos contactos en Madrid, que son varias discotecas que estamos cerrando más fechas”, concluyó.