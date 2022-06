“No digan tarugadas”: Pepe Aguilar aconsejó a padres no mentir a los jóvenes con que siempre serán felices

Pepe Aguilar dijo que no siempre se es feliz, pues a esta vida también se viene a estar triste, entre otras cosas (IG: pepeaguilar_oficial)

El cantante y productor José Antonio Aguilar Jiménez, mejor conocido como Pepe Aguilar dio un consejo a los padres y madres de familia para que no confundan a sus hijos y les creen altas expectativas que podrían llegar a frustrarlos a lo largo de su vida.

El hijo de Flor Silvestre y Antonio Aguilar, dijo en su perfil de TikTok que los padres no deben darle a sus hijos el mensaje de que siempre se deben ser felices. Aunque lo dijo en un tono relajado y entre bromas, dio una reflexión de la vida.

“La amargura del día de hoy es la siguiente: no confundan a sus hijos, no les digan que a esta vida se viene a ser feliz. Por el amor de Dios, ¿qué es eso? A esta vida no vienes a ser feliz, porque ser feliz es una de las mil cosas que haces en la vida”, dijo.

Explicó el intérprete de “Prometiste” que no se les debe de implantar a niños y niñas la idea de que su meta es ser feliz, creándoles esa expectativa, ya que eso podría hacer que se pierdan otras experiencias importantes que forman parte del día a día.

(Foto: Captura de pantalla)

“Si vienes solamente a buscar una cosa, pues estás fregado, ya te perdiste de todas las demás. Por lo tanto cuando le dices a un chavito o a una chavita, ‘tú vienes a ser feliz’, le estás mintiendo y le estás creando falsas expectativas, porque también viene a estar triste, a desilusionarse, a estar aprendiendo y conocer, pero no se viene a ser feliz”, detalló.

En ese sentido, el padre de Ángela Aguilar, dijo que es necesario ser objetivos y ver que no todo es “color de rosa”. Que se debe aprender a vivir y sacar lo mejor de cada experiencia de la vida, a pesar de que en algunas ocasiones ésta pueda ser amarga.

Así que además de pedirles a sus seguidores que son padres o tutores que no les creen expectativas ni confundan a los menores, les dijo que: “No digan tarugadas”.

Ante las palabras del también compositor de música los usuarios de TikTok expresaron estar de acuerdo con que no se debe de mentir a las nuevas generaciones para que no se sientan frustradas cuando tengan días malos, en su lugar abracen lo que les está pasando y continúen su camino por esta vida.

Pepe y Ángela Aguilar en Zacatecas (Foto: Tw zacatecasonline)

“Es realidad, porque solo aprendiendo verán que hay de todo en esta vida”; “cierto amargamaestro... venimos a todooooo, saludos señor Aguilar” y “Muy bien, Pepe. Uno viene a cumplir una función y a APORTAR, ya si en el camino hay momentos felices, pues bienvenidos”, fueron algunos de los comentarios.

Pepe Aguilar, papá polémico

Pepe Aguilar, es la cabeza de La Dinastía Aguilar, sino que ha demostrado en varias ocasiones que sus hijos son los más importante para él.

Sin embargo, a pesar del inmenso cariño que le tienen tanto a Ángela, Aneliz, José Emiliano y Leonardo, han existido algunas ocasiones en las que ha sido duramente criticado por su forma de educarlos o dirigirse hacia ellos.

Una de las ocasiones más recientes en que se vio inmiscuido fue tras regañar por su vestuario a Ángela durante una presentación-homenaje que tuvieron en Zacatecas. Y es que, de acuerdo con el progenitor de la joven de 18 años, el vestido que la intérprete de regional mexicano llevó para la gala fue muy escotado.

SEGUIR LEYENDO: