Gustavo Adolfo Infante y su mamá ratificaron denuncia contra Alfredo Adame por decir que la señora “era bruja”

Gustavo Adolfo Infante acudió con su madre y su abogado Alonso Beceiro a ratificar su denuncia contra Alfredo Adame (Foto: Captura de pantalla)

El pasado 9 de febrero, Gustavo Adolfo Infante acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a presentar una primera denuncia contra Alfredo Adame, quien expresó comentarios denigratorios y acaso falsos en contra del comunicador y su madre.

Y es que desde hace varios meses, ambos personajes han estado envueltos en dimes, diretes y declaraciones, pero ha sido lo suscitado a mediados de enero, cuando Alfredo enfrentó una riña en las calles de la Ciudad de México, hecho que se viralizó poniendo en ridículo al también conductor, lo que provocó que Infante diera su opinión al respecto.

Tras ello, haciendo gala de su carácter explosivo, Adame realizó declaraciones intimidantes en contra del titular de De primera mano y además, involucró a la mamá del comunicador asegurando que realizó en el pasado hechos delictivos, como el narcotráfico, además de calificarla como una “bruja negra”, palabras que indignaron a Infante.

Adame expresó que Gustavo le ayudaba a su mamá a robarle las carteras a sus clientes Fotos: Archivo Infobae // Instagram @gustavoadolfoinfante

Y es que el también aspirante a político por el partido de Redes Sociales Progresistas declaró que la señora de 85 años se dedicaba a la prostitución, a la brujería y que además Infante la ayudaba a sustraer las pertenencias de sus clientes, motivos por los cuales el periodista de Imagen Televisión tomó acciones legales en su contra.

Este martes 22 de febrero, el reportero acudió acompañado de su madre para ratificar su denuncia por Violencia mediática, de género y extorsión en contra del ex esposo de Mary Paz Banquells, quien ya suma algunas denuncias legales en su contra.

“Venimos saliendo de la fiscalía, venimos a ratificar la denuncia penal, mi mamá y yo, al señor Alfredo Adame”, expresó el presentador de El minuto que cambió mi destino a los medios de comunicación que se encontraban aguardándolo afuera del bunker, quien cedió la palabra a su abogado Alonso Beceiro.

Se persigue el acoso mediático y de género en que el actor habría incurrido contra Infante (Foto: Captura de pantalla)

“Lo que era un tema nada más de un conflicto que puede haber entre Alfredo Adame y Gustavo, escaló a un tema que no es permisible, no se puede tolerar que haya hecho manifestaciones en contra de la señora, que ustedes están viendo, es mayor de edad, mujer, que la degradan, que le imputa la comisión de delitos como que se dedica al narcotráfico, a robar”, expresó el licenciado en derecho.

Al salir con su madre del brazo, Gustavo expresó que “Mi mamá tiene 85 años de edad y yo no lo voy a permitir y estoy seguro de que las autoridades tampoco. El día de hoy yo no quiero una disculpa, quiero que se haga justicia”.

Fue a inicios de febrero cuando Adame arremetió en contra de la mamá del periodista en una entrevista para El gordo y la flaca, pues aseguró que la señora de la tercera edad es una ladrona y tiene prueba de ello.

Con la denuncia de Infante, Adame suma varios procesos legales en su cintra Fotos: Archivo Infobae // IG@gainfante

“La mamá era bruja negra, la mamá les daba peyote y les daba hongos en una pocilga donde vivían, y donde la hermana te pasaba el huevo negro y en lo que los otros estaban en su viaje, este mequetrefe (Gustavo Adolfo Infante) les sacaba dinero de la cartera y todo el rollo, y tengo quien lo cuente.

Entonces, yo sólo conté lo que me dijeron y que tenga 85 años no le quita que haya sido bruja negra y que haya robado gente y que haya sido lo otro que fue. (...) El que tiene un pasado negro no soy yo (...) Hay fotos de la pocilga y de los informantes”, dijo en el programa estadounidense.

Por su parte y en su defensa, Gustavo Adolfo relató que a principios de la década de los 2000 abrió junto con un socio un negocio de lectura de tarot, en el que la madre trabajaba, sin embargó no tiene nada que ver con los hechos por los que, asegura, Alfredo Adame los difamó.

SEGUIR LEYENDO: