Toñita se defendió tras llamar “marida” a Carlos Rivera: “Si es o no, es bronca de él”

Antonia expresó que su comentario no tuvo mala intención (Foto: GettyImages)

Recientemente, Antonia Salazar Zamora o mejor conocida como Toñita dio de qué hablar al emitir un comentario críptico relacionado con Carlos Rivera. Y es que la cantante fue entrevistada sobre el veto del que supuestamente es objeto por parte de TV Azteca en el programa De primera mano.

Zamora fue cuestionada respecto a que si cree que la influencia de Cynthia Rodríguez, con quien tuvo problemas en el pasado, haya provocado el supuesto veto en la televisora, algo que Toñita descartó totalmente.

Para poner en duda la influencia de la conductora de Venga la alegría, dio como ejemplo su reciente boda, pues ha trascendido que Cynthia se casó con Carlos Rivera durante su actual viaje por distintos destinos europeos.

Toñita fue criticada por hacer insinuaciones sobre la orientación o identidad de Carlos Rivera (Fotos: Gettyimages, Cuartoscuro)

Así lo dijo Toñita: “No, no creo, o sea, acuérdense que Cynthia anda creo que de luna de miel o anda allá paseando con el marido, o la marida, o como sea, entonces ellos andan allá pues, andan en su rollo, y no creo que ella tenga ese grado de maldad de vetar a ciertas personas porque tuvo una rencilla con alguien de hace muchos años”, expresó.

El peculiar comentario en el que se refirió a Carlos Rivera como “marida”, no pasó desapercibido por las fans del cantante de Recuérdame, algunas de las cuales encararon a Toñita en sus redes sociales.

La cantante de regional mexicano no dudó en defenderse y aseguró que haber llamado así al esposo de Cynthia Rodríguez no fue por una mala intención, sino que es una palabra que se usa habitualmente entre la comunidad LGBT+.

“Pero decir marida no es malo, se maneja en la comunidad, y mis amigos son gays y saben que lo manejamos y no hay nada de malo, lo que piensen las mentes retorcidas es lo malo”, escribió la participante de Las estrellas bailan en Hoy en respuesta a un comentario en su cuenta de Instagram.

Además, la veracruzana manifestó que nunca puso en duda la identidad u orientación del ganador de la tercera temporada de La academia: “Si él es o no, es bronca de él, afirmar para mí es decir ‘él es gay’, y ahí cagotéenme, y eso nunca lo haría, marida, Maride significa esposo en la comunidad, en verdad yo me responsabilizo de lo que digo, pero de lo que piensan ahí sí nada que ver, beso”, añadió la cantante quien recientemente destapó que tuvo un amorío con Yahir en el pasado.

La cantante contestó en Instagram un comentario de reclamo (Foto: Captura de panatalla)

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera se encuentran de viaje por Europa, donde presuntamente se casaron hace unos días (Fotos: Instagram)

Y es que ya en el pasado, la controvertida cantante había hablado de sus problemas con Cynthia Rodríguez, a quien le atribuye el hecho de que le hayan “congelado la carrera” en TV Azteca. En mayo de 2021, Toñita contó a Chisme no like! su versión:

“Me dijeron (ejecutivos de TV Azteca): ‘nos vinieron a contar que amenazaste a una compañera tuya, a ella y su familia y que les ibas a causar daño’, y yo, ‘¿en qué momento dije que amenacé a su familia? ¿En qué momento yo la golpee?”, aseguró la intérprete.

“Me dijeron que yo la había querido golpear y así me la dejaron caer: ‘te vamos a quitar el disco de Pérez Botija, te vamos a quitar la promoción, te vamos a congelar seis meses, no vas a hacer el disco navideño, ya te vamos a sacar y a partir de ahorita estás congelada”, contó entonces.

Toñita participará en la marcha del orgullo LGBTQ+ 2022 en la Ciudad de México Foto: Instagram/@tonitamusic1

Sobre su pasado en la televisora del Ajusco, la cantante contó a Infobae México en mayo de este 2022 que su ingreso a Televisa, como parte del elenco de participantes de la competencia Las estrellas bailan en Hoy, se debe a su búsqueda de oportunidades laborales.

“Algunas personas dirán que soy malagradecida, no, al contrario, me quedé ahí (en TV Azteca) a pesar de que no tenía contrato, me llamaban, iba y estaba ahí aunque no hubiera un sólo pago de sueldo, eso es amor a la casa que te dio la oportunidad, pero la gente tiene que entender que tenemos que volar, crecer, buscar y tocar puertas”, contó.

SEGUIR LEYENDO: