Toño Mauri habló sobre la experiencia espiritual que vivió hospitalizado por COVID-19

Toño Mauri compartió un suceso inexplicable que vivió mientras estuvo internado por COVID-19 (Foto: Twitter / @unnimediosmx)

A través de una entrevista con Ventaneando, Toño Mauri contó un extraño suceso que vivió cuando estaba hospitalizado por COVID-19, en su anécdota estuvo involucrado un cura sin aparentes datos de localización y uno de sus peores estados de salud.

Mauri explicó que se encontraba en una de sus etapas más críticas, pues acababa de recibir el doble trasplante de pulmón y las posibilidades de vivir se reducían, ante la situación, su esposa decidió que se le dieran los santos óleos, costumbre católica que consiste en untar “aceite santo” a una persona enferma para que pueda sanar o se le perdonen sus pecados.

Compartió con los conductores de Ventaneando que el sacerdote a quien buscó su esposa se comunicó desde un número no identificable y que además, aseguró que visitó al actor a pesar de que el hospital en el que estuvo internado ya no tenía horarios de entrada en ese momento.

Toño Mauri durante su regreso a la televisión en un programa religioso (Foto: YouTube / María Visión)

“Mi esposa Carla buscó un sacerdote para que me diera los santos óleos, y todo lo que pasó alrededor del sacerdote fue algo muy interesante, porque el sacerdote se comunicó con mi esposa, pero la llamada en donde entró decía teléfono desconocido, no venía el número.”, especificó.

Continuó su relato platicando que el sacerdote le estaba hablando para que le dijera en qué parte del hospital estaba Mauri: “Entonces el sacerdote le dijo que ya iba en camino al hospital, mi esposa habló al hospital para que dejaran entrar al sacerdote y le dijeron que era imposible porque a esa hora ya no había nadie que pudiera tener los accesos para nadie, que tratara al día siguiente…”.

El actor de telenovelas aseguró que esa misma tarde el sacerdote sí lo visitó a pesar de no conocer su ubicación y buscó darle los santos óleos, acción que el mismo clérigo le confirmó a Carla, su esposa.

Como parte de su tratamiento por COVID-19, el actor recibió un doble trasplante de pulmón (Foto: Jesse S. Jones/Jesse S. Jones\University of Florida)

“Esa misma noche, el sacerdote la volvió a contactar y le dijo que ya había estado conmigo, le dijo en dónde estaba, cómo estaba y le dijo que no se preocupara, que él ya me había puesto el aceite, ya me había ungido y que podía estar ella tranquila en ese aspecto. No sabemos qué pasó, porque el sacerdote le dijo, cuando iba camino a verme, mi esposa le dijo en qué parte estaba yo, y el sacerdote le dijo: ‘Ese lugar me lo tengo muy bien conocido’…”.

Como Carla era consciente de que no hubo un permiso para que entrara, se comunicó con el hospital para alertar sobre la presencia del sacerdote, pero en la recepción del nosocomio le avisaron que no existía reporte alguno de que alguien hubiera entrado hubiera entrado, entonces intentó contactar al sacerdote pero el hecho de que su número fuera desconocido se lo impidió.

La visita el misterioso clérigo habría ocurrido en un momento muy delicado para la salud de este actor (Foto: YouTube / María Visión)

De acuerdo con lo que él actor compartió en Ventaneando, Carla buscó apoyo en otras personas y obtuvo una explicación sobre extraño suceso, el cuál tendría naturaleza de espiritual por aparentemente estar relacionado con el arcángel San Rafael ya que usó una frase relacionada a esta figura milagrosa dentro de la religión católica.

En el programa, Mauri afirmó que “le comentaron acerca del arcángel San Rafael, que es el arcángel de los enfermos que una de las frases que el arcángel tiene que es cuando él va a ayudar a alguien él dice: ‘Sí ese lugar me lo tengo ya muy bien conocido’, es una frase que le hizo a mi esposa como pensar, es algo que no tiene explicación”, concluyó sobre la visita del clérigo, la cuál estuvo rodeada de misterio.

