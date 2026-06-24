Shakira confesó que le gustaría colaborar musicalmente junto a Dua Lipa: “Habla español perfecto”

La colombiana sorprendió con estas declaraciones en su más reciente intervención en el pódcast de Lele Pons - crédito @shakirarnr/IG

Shakira reveló en el estreno del podcast Suite 205 de Lele Pons —una de las grandes amigas que encontró la colombiana en su mudanza a Miami tras su separación— que estudiar medicina es su asignatura pendiente, una confesión que llegó apenas minutos después de nominar a Dua Lipa como su colaboración musical soñada.

La colombiana habló sin filtros con la influencer venezolana en el primer episodio del programa, disponible desde el 23 de junio en Netflix y plataformas de audio.

En el fragmento que se develó sobre el primer episodio, la conversación arrancó con la pregunta directa de Pons sobre un posible dueto: “Con Dua Lipa me gustaría, me encantaría. Ella habla español perfectamente y ella es increíble”, respondió la artista.

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Dua Lipa ya dio el primer paso

El deseo de Shakira no surge de la nada. En 2025, durante su gira Radical Optimism Tour, la cantante de origen albanés y kosovar interpretó en español Pies descalzos ante el público de Bogotá, ciudad donde Shakira escribió esa canción.

Shakira celebró el concierto de Dua Lipa y que haya cantado Antología - crédito Shakira/IG

La colombiana celebró el momento en Instagram: “Estoy tan emocionada de escuchar mi canción con la voz de Dua, en la misma ciudad donde la escribí hace años. ¿Ves cómo la música nos une? ¡Una chica de Londres y otra de Barranquilla! Mil gracias”.

Dua Lipa respondió también en español: “Fue una noche hermosa y me encantó cantar tu canción. I love you”.

El gesto del concierto en Bogotá fue el anticipo de una afinidad que ahora Shakira confirma públicamente. La colaboración, de concretarse, reuniría a dos de las artistas más escuchadas del planeta en un proyecto que ya tiene el español como denominador común.

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La intensidad como método de vida

Más allá de la música, la entrevista con Pons mostró a una Shakira reflexiva sobre su forma de encarar cada faceta de su vida. “En mi vida personal soy tan dedicada, tan intensa... quiero hacer las cosas de la mejor manera posible”, admitió.

Shakira estará en Japón con su gira 'Las mujeres ya no lloran' - crédito @shakira @chriscornejo_/ Instagram

La presentadora le preguntó si esa entrega total se aplicaba por igual en todos sus roles, a lo que la respuesta de la colombiana fue contundente: “Lo doy todo. En todo doy todo. No me queda nada”.

Pons señaló que la artista lo ha hecho prácticamente todo en su carrera, y le preguntó qué le faltaba por cumplir. La respuesta sorprendió incluso a la anfitriona.

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La carrera que no fue: la medicina

“Me gustaría estudiar medicina”, confesó Shakira ante los aplausos de Pons. La colombiana explicó que quienes la conocen la llaman “médica empírica” por su afición a diagnosticar a los demás.

“Siempre estoy como diagnosticando: ‘Tú lo que tienes es esto’”, dijo entre risas. Pons recordó que la artista tiene una farmacia entera en casa, algo que Shakira confirmó sin dudar: “Mis amigos siempre vienen donde mí y me preguntan qué les pasa, y por lo general acierto”.

La cantante atribuye ese instinto a una vocación que, según ella misma, llegó tarde a reconocer: “Yo tenía que ser médico, yo no tenía que ser cantante”.

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Shakira confesó que le habría gustado ser médico en lugar de cantante y que le gustaría estudiarlo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La confesión llega en un momento de plena actividad profesional. Shakira acaba de reeditar “Hips Don’t Lie” junto a Beéle y Ed Sheeran, y también lanzó Dai Dai, su himno para el Mundial 2026, del que prepara una versión en español.

Estas declaraciones de la artista generaron una serie de opiniones con sus seguidores, de las cuales destacan: “Y con lo inteligente que es, seguramente sería una excelente doctora, hasta investigadora”; “Doctora Shaki, tengo un waka waka que no sé, jajaja”; “Todas queriendo ser ella y nosotras queriendo ser ella, qué loca es la vida”; “Me la imagino cantándote para solucionar tus males”, entre otros.

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