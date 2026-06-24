Jorge Sánchez en negociaciones para regresar a un equipo mexicano que no es Cruz Azul ni América

Jorge Sánchez atraviesa una etapa clave en su carrera futbolística tras autorizar su transferencia y ser considerado para la Copa del Mundo 2026 (REUTERS)

Jorge Sánchez, quien forma parte de la convocatoria de la Selección Mexicana para el Mundial de Futbol 2026, está cerca de volver al futbol mexicano con los Rojinegros del Atlas.

De acuerdo con César Luis Merlo, el defensa mexicano está en negociaciones con el club rojinegro y ya había luz verde para que avance el movimiento. Según la misma fuente, existe una oferta formal del equipo jalisciense para comprar su pase al PAOK.

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South Korea's midfielder #11 Hwang Hee-chan and Mexico's defender #02 Jorge Sanchez fight for the ball during the 2026 World Cup Group A football match between Mexico and South Korea at the Guadalajara Stadium in Zapopan on June 18, 2026. (Photo by Ulises RUIZ / AFP)

Cabe recordar que Jorge Sánchez dejó a Cruz Azul en el Apertura 2025, torneo en el que disputó 218 minutos en cuatro partidos, para llegar al conjunto griego.

Con el PAOK, el zaguero jugó en la Superliga de Grecia y en la Europa League. Ahora, su regreso a la Liga MX luce cercano.

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Trayectoria de Sánchez

A lo largo de su carrera, Sánchez ha jugado en clubes como Santos, América, Ajax y Oporto. Esa trayectoria internacional se suma a su presente con la Selección Mexicana rumbo al Mundial.

Entre los datos que marcan su momento actual están los siguientes:

Atlas mantiene negociaciones avanzadas por su fichaje.

El jugador ya autorizó que el movimiento siga su curso.

El club tapatío presentó una oferta formal al PAOK.

El lateral forma parte de la convocatoria mexicana para el Mundial de Futbol 2026.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Korea - Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico - June 18, 2026 South Korea's Seol Young-woo in action with Mexico's Jorge Sanchez REUTERS/Paul Childs

El posible fichaje pondría al lateral derecho de nuevo en el futbol nacional después de su paso reciente por Europa, en un momento en el que también integra el proceso de la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo.

Jorge Sánchez en el Mundial 2026

Jorge Sánchez acumuló 90 minutos de juego con la Selección Mexicana durante el Mundial 2026, todos ellos en el enfrentamiento ante Corea del Sur en el Estadio Akron.

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El futbolista se mantuvo sin participación en el primer partido de la fase de grupos, cuando el conjunto tricolor se midió contra Sudáfrica. La totalidad de su tiempo en el campo corresponde al segundo compromiso del grupo, donde México enfrentó al equipo asiático.

Hasta el momento, la actuación de Jorge Sánchez se ha limitado a un solo encuentro, ya que el cuerpo técnico decidió no incluirlo en el debut del equipo nacional. Por lo tanto, el registro oficial indica que solo ha jugado un partido completo en la actual edición del torneo.

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