Gustavo Adolfo Infante explotó contra Lolita Cortés en La Academia: “Esa por dinero hace lo que sea”

Infante descalificó la actitud de "villana" de Lola Cortés (Fotos: Getty Images)

Luego de que hace tan solo unos días Gustavo Adolfo Infante asegurara que los dimes y diretes entre Toñita y Lolita Cortés eran una estrategia armada para que La academia 20 años tuviera un mejor índice de audiencia, ahora el periodista de espectáculos se lanzó duramente contra la crítica del programa de TV Azteca.

El presentador de De primera mano aseguró que la llamada Juez de hierro sólo está representando a un personaje dentro del reality show de talento vocal, debido a que, a su parecer, la actriz de teatro musical no ha podido destacar en nada más a lo largo de su trayectoria.

Fue durante su programa en YouTube donde Infante afirmó que Lolita Cortés es capaz de hacer cualquier cosa en el ámbito laboral, incluso crear y desarrollar a través de los años un personaje de villana, como el que actualmente desempeña en La academia 20 años, con tal de tener una fuente de ingresos.

Apio Quijano no dudó en defender el nombre de Kabah ante las duras críticas de "La juez de hierro" (Foto: Instagram)

Así lo dijo el periodista: “Ya inició La academia y está Lola Cortés como haciendo un show porque nadie se puede presentar en un personaje de malévola, de la malvada ‘Malvina’, igual de exagerada que Laura Zapata, igualitas, entonces yo no sé, yo estoy muy decepcionado de Lolita Cortés”.

Para el controvertido conductor de Sale el sol, las acciones de Lolita “son payasadas” y cuestionó su lealtad profesional al dejar Televisa, donde recientemene fue parte del jurado de Las estrellas bailan en Hoy, para regresar a la competencia.

“Esa por dinero hace lo que sea, hablando laboralmente, va y se viste de mamarracha, hace payasadas, va y dice que está con Televisa y mañana está con TV Azteca, entonces, pues un poquito de congruencia”

La cantante nació el 23 de octubre de 1970 y desde los 8 años se ha dedicado al teatro musical (Foto: Instagram/@soylolacortes)

Y agregó: “No ha tenido un sólo éxito en su vida, hace 10 años hizo buenas comedias musicales, ¿qué ha hecho últimamente? Dime si está en Aladdín o José el soñador, no está, no tiene un sólo éxito musical”, fueron las duras palabras del conductor, quien el 17 de junio ya había despotricado contra Cortés.

Y es que la crítica y Toñita se vieron envueltas en una fuerte discusión después de que la veracruzana opinara sobre el debut de Yahir como conductor y compartiera su opinión sobre el teatro del pueblo. Bajo ese contexto, la ex académica recordó las supuestas palabras que habría externado Cortés sobre la participación de artistas en recintos poco conocidos.

“Si Lolita te dice que el teatro del pueblo lo minimiza, señora Lolita, déjeme decirle que en el teatro del pueblo han estado grandes artistas, grandes personalidades y que de ahí muchos hemos comido y no se minimiza porque va gente honesta”, dijo Toñita durante un encuentro con los medios.

Gustavo Adolfo consideró que las rencillas entre Lola y Toñita son "algo armado" (Foto: Cuartoscuro/Instagram/Instagram)

Las palabras llegaron a oídos de la jueza, quien horas antes de que comenzara el primer concierto arremetió en contra la ex académica por interpretar su mensaje de esa manera y de cierta manera cuestionar su trayectoria como actriz de teatro.

“Yo canté en las ferias del pueblo ¿dónde crees que empecé? ¿cuántos años creen que llevo en esto? Por favor, primero le pido a Toña que se eduqué, cultive y vea de dónde vengo, quiénes fueron mis padres, mi tío abuelo, dónde tuve que cantar y dónde he tenido que actuar después de hacer Bella y Bestia (...) no sean estúpidos, esa es la palabra, estupidez, cuando no hay cultura eso es lo que predomina”, señaló.

Toñita actualmente participa en Las estrellas bailan en Hoy Foto: Televisa

Al respecto, Gustavo Adolfo dio su opinión y destacó que le parecía todo muy falso. “¿Así o más armado?, ¿así o más chafa? (...) Es una estupidez lo que están diciendo, o sea, ya puro choro por tener rating nada más; pónganse a trabajar, o sea Lola sé un poco seria ¿no? Ay sí, ‘teatro del pueblo’, nunca te vas a presentar en teatro del pueblo porque la gente no pagaría por ir a verte, es la neta”, comentó el polémico conductor de espectáculos.

Pero la situación no terminó ahí, ya que Infante aprovechó el momento para arremeter contra la protagonista de The Prom: El musical al señalar que no era una figura tan relevante.

“A Lola Cortés tampoco pagan por ir a verla, que digan: ‘¿En qué obra está Lola para ir a verla?’ No, si está Peter Pan, vas a verla pero no por Lola Cortés, no es Carlos Rivera”, añadió el periodista.

SEGUIR LEYENDO: