Carlos Rivera, Cynthia Rodríguez y sus románticas vacaciones por Atenas

Cynthia Rodríguez tiene 38 años, mientras que Carlos Rivera recién cumplió 36. (Foto Instagram: @cynoficial, @_carlosrivera)

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se convirtieron en una de las parejas más polémicas del medio artístico nacional debido al hermetismo con el que manejan su noviazgo. Y es que los ex académicos tomaron la decisión de separar su vida personal de la profesional, razón por la cual actualmente existen muy pocas fotografías donde aparezcan juntos; lo mismo ocurre con sus declaraciones en torno a su vida sentimental. Bajo este contexto, sus fans guardan la esperanza de que compartan una postal juntos durante sus vacaciones por Grecia.

Fue a finales del pasado mes de mayo cuando la oriunda de Monclova, Coahuila, sorprendió a sus compañeros de Venga la Alegría con una inesperada noticia: “Después de 17 años en esta empresa, estoy agradecida porque me dejaron tomar unas vacaciones largas, las que nunca he tomado durante esta carrera [...] aquí nos veremos [de regreso], aquí vendré a contarles todo sobre cómo me fue en mis vacaciones”, declaró frente durante una transmisión del matutino.

Me voy a regalar un tiempecito, me voy de viaje un ratito a disfrutar de mi relación, de mi vida, para regresar recargada

Se desconoce la fecha exacta en que los cantantes formalizaron su romance. (Foto Instagram: @cynoficial)

Aunque la protagonista de Educando a Nina dejó entrever que su salida no es definitiva, se especula que su regreso al matutino podría tardar más tiempo del esperado debido a que dentro de sus planes se encuentra convertirse en madre, o al menos embarazarse este 2022, así lo compartió durante su petición a Santa Claus.

Carlos Rivera confirmó su deseos de convertirse en padre durante una entrevista que concedió para el programa Hoy: “Ya somos una familia de dos, por ahora, pero que soñamos con ser más, por supuesto. Son de esas cosas que, esto (presentarme en la Arena Ciudad de México) es increíble, es un sueño, pero al final la parte personal es muy importante siempre”.

Yo sería el más feliz, es un sueño que tengo en mi vida, creo que es el sueño más grande que tengo, tener un bebé y bueno, espero que se cumpla el próximo año [2022]

Los enamorados han compartido fotos de los lugares que han visitado juntos. (Foto Instagram: @_carlosrivera)

Así, después de que el intérprete de éxitos como Que lo nuestro se quede nuestro, Te esperaba, 100 años, Recuérdame, Me muero y El hubiera no existe terminó sus presentaciones en José: el soñador -musical que actualmente es estelarizado por Kalimba, Erik Rubín y Fela Domínguez- partió junto a su amada rumbo a el continente Europeo.

Durante lso primeros días no compartieron detalles de su vidaje y pronto se comenzó a correr el rumor de que se habrían casado en España. Las especulaciones tomaron fuerza cuando tiempo después trascendieron unas fotografías de la pareja recibiendo la bendición del Papa Francisco en el Vaticano. En las imágenes aparecen tomados de las manos y entre sus dedos resaltaron anillos similares a los que suelen usar los recién casados.

Sin embargo, los cantantes no han confirmado o desmentido su posible matrimonio. Mientras tanto, siguen disfrutando de sus vacaciones, así pasaron de las románticas calles de Italia a los paradisiacos paisajes de Grecia.

Los detalles de la foto confirmarían su matrimonio. (Foto: Vatican Media, captura de Instagram/@vengalaalegriatva)

“Soñaba con conocer la Acrópolis de Atenas y quedé maravillada con todo, la caminata, la comida, el fotógrafo, todooooo!”, compartió Cynthia Rodríguez en un post de Instagram. Pronto, Carlos Rivera apareció en la cada de comentarios donde, a través de emojis, reveló que fue el encargado de capturar la belleza de su novia.

“Después de 18 años volví a Atenas y me volvió a fascinar como la primera vez”, agregó el Rey León en una publicación dentro de su perfil.

“Disfruta todo!!!! Te lo mereces”. “Ta perra esa foto”. “Que bonita”. “Yo quiero regresar”, son algunos comentarios que los conductores de VLA han dejado en los post de su compañera.

