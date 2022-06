La Academia 2022: quién es Esmeralda, la primera eliminada por votación

(Foto: @laacademiatv/Instagram)

La Academia, el reality de canto más famoso del país, perdió a su segundo integrante durante un programa especial que se llevó a cabo el pasado sábado 18 de junio. Y es que Alexander Acha -director de la décimo tercera generación- tomó la decisión de expulsar a dos alumnos debido a la polémica que se desató durante la semana por su mal comportamiento dentro de la casa.

Por esa razón, este fin de semana se puso en marcha una nueva dinámica que consistió en enfrentar sobre el escenario a dos o tres alumnos que interpretaron una misma canción. Pero eso no fue todo, pues esta fue la primera vez en que la tabla de posiciones se movió con base en la votación del público. Así, además de escuchar las fuertes críticas de Lolita Cortés, Ana Bárbara, Arturo López Gavito y Horacio Villalobos, los alumnos tuvieron que pedir el apoyo de los espectadores para permanecer en el reality.

Después de las presentaciones Yahir -conductor principal del programa- subió al escenario para informar que Esmeralda es la segunda eliminada de La Academia Cabe recordar que Roberto Poof -oriundo de Quintana Roo- abandonó su sueño dentro del show sin antes conocer la casa donde actualmente viven los demás participantes.

“Con el 1.51 por ciento de 2 millones de votos te vamos a despedir a ti... hoy sales tú, Esmeralda”, dijo Yahir. Entre abrazos de quienes fueran sus compañeros y lágrimas, la joven intérprete se despidió del programa no sin antes mandar un mensaje a todas aquellas personas que la apoyaron y compartir sus aprendizajes.

“Trabajar con maestros que yo nunca en mi vida hubiera creído poder obtener clases, críticas justas y sinceras de ustedes; conocer a gente que en verdad admiro, sentir el amor del público, de mis compañeros, saber que esta es una generación que tiene competencia, pero una competencia sana, no hay rivalidades, no hay envidias. Me llevo muchas cosas buenas, aprendí mucho”, dijo.

Con mucho anhelo pidió que le dieran otra oportunidad, sin embargo, la decisión estaba tomada: “Yo voy a seguir buscando, si no es aquí será en otro lugar”.

Información en proceso...

SEGUIR LEYENDO: