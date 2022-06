Apio Quijano explotó contra Lolita Cortés por menospreciar a Kabah: “Villana del 92″

Apio Quijano defendió a Kabah de las fuertes críticas de Lola Cortés en La academia

La polémica continúa generándose en La academia 20 años, pues los jueces han demostrado su fuerte temperamento y en la más reciente gala fue Lolita Cortés quien se lanzó fuertemente contra el grupo Kabah, asegurando que sólo uno de sus integrantes realmente tiene talento vocal.

Lolita Cortés no escondió su sentir en la la segunda gala del concurso, cuando tras la presentación de Cesia y Andrés, quienes interpretaron el tema Vive, uno de los grandes éxitos de la banda surgida en los 90, expresó: “Es una canción que le dieron a Kabah, que la única talentosa ha sido María José, era la que hacía el ‘bla bla bla’, la única, Kabah, eso es todo, o sea no estamos hablando de Queen, de Journey, no señores, Kabah”, dijo con aire de menosprecio.

Las duras palabras de desagrado hacia el grupo de La calle de las sirenas llegaron a oídos de uno de sus integrantes: Héctor Apio Quijano, quien a través de un video le respondió a la crítica de La academia y le dejó claro que no permitirá que insulte ni haga menos a la banda de la cual forma parte al lado de su hermana Federica Quijano, Sergio O’Farrill, Daniela Magún y René Ortiz.

La cantante y actriz de musicales menospreció la trayectoria de los cantantes de "Mai mai" (Foto: Instagram/@soylolacortes)

“Me llegó un video de esta mujer, Lola o Lolita Cortés, criticando a Kabah. Kabah, como lo dices despectivamente, llevamos 30 años de carrera y bien que mal tenemos éxitos de muchos años”, comenzó a expresar el ex concursante de Soy famoso, ¡sácame de aquí!

Apio Quijano no dudó en ir más allá y demeritó la carrera artística de Lolita Cortés, de quien dijo que sólo logró destacar en los 90 y de ahí en adelante “desapareció”: “Yo no me voy a meter con tu carrera, porque bueno hay mucho qué decir, bueno, más bien en realidad no hay tanto qué decir... una mujer de musicales del 90, donde desapareciste”, expresó.

Apio Quijano no dudó en defender el nombre de Kabah ante las duras críticas de "La juez de hierro" (Foto: Instagram)

El intérprete de Al pasar y La vida que va remató su comentario criticando el “personaje” que Lola Cortés desempeña en La academia: “Nosotros no tenemos que disfrazarnos con este personaje de villana del 92 acabando a la gente y denigrando el trabajo de los demás. Respeta el trabajo de tus compañeros, te conozco, te conozco bien, déjanos en paz”, remató el cantante.

No es la primera vez que se menciona que María José fue la integrante más destacada de Kabah (Foto: @kabah_oficial, @lajosa/Instagram)

El clip difundido por el también presentador dividió opiniones en las redes sociales, pues mientras algunos consideraron que la actitud de Lolita fue soberbia y no tenía por qué hacer menos el trabajo de otros cantantes cuando su labor es sólo calificar el desempeño de los alumnos, otros apoyaron sus palabras.

Muchos comentarios recibidos en torno al tema destacaron que “Lolita dijo la verdad” y cuestionaron la trayectoria de Kabah: “Estuvo mal lo que hizo la señora, pero también ¿dónde estuvieran ustedes si no sale la idea del 90s Pop Tour?, ahí tampoco puedes juzgar”, “Pues éxitos de Kabah muy recientes no hay, también son de los 90 y eso no significa que canten bien”, “Son un grupo exitoso, a mí me encantan, pero mentiras no dijo”.

Apio dijo conocer "muy bien" a Lolita Cortés (Foto: Instagram)

Por otra parte, Lola Cortés salió a relucir en un reciente encuentro de Toñita, la ex académica, con la prensa, quien habló de la nueva faceta de Yahir como conductor: “Yo considero que mi hermano puede hacer lo que quiera, pero sí se tiene que preparar”.

Bajo ese contexto, la ex alumna recordó las supuestas palabras que habría externado Lolita sobre la participación de artistas en recintos poco conocidos: “Si Lolita te dice que el teatro del pueblo lo minimiza, señora Lolita déjenme decirle que en el teatro del pueblo han estado grandes artistas, grandes personalidades y que de ahí muchos hemos comido y no se minimiza porque va gente honesta”, expresó.

