Raúl Sandoval reveló por qué no participó en “La Academia 20 años”

Tras meses de espera, el pasado domingo 12 de junio se estrenó la décimo tercera generación de La Academia, el reality de canto más famoso de México en los últimos 20 años. Desde que se confirmó el lanzamiento de esta nueva edición se comenzó a especular sobre la posibilidad de que algunos ex alumnos reaparecieran como críticos o maestros y afortunadamente así ocurrió: Yahir debutó como conductor principal del show, mientras que Myriam Montemayor se convirtió en la madrina de honor.

Sin embargo, su participación dejó un amargo sabor de boca, no por los papeles que actualmente desempeñan dentro del reality, sino porque se esperaba la colaboración de otras estrellas como Carlos Rivera, Yuridia o Toñita, incluso de Jolette Hernández, quien es considerada como la alumna más polémica de toda la historia del show. Pero todavía hay esperanza, pues otro ex académico confesó que posiblemente se incorpore a la producción en otra edición.

Se trata nada más ni nada menos que de Raúl Sandoval, querido artista mexicano que formó parte de la primera generación de La Academia. Fue durante una entrevista para el periodista de espectáculos, Eden Dorantes, que el ex alumno explicó por qué no se sumó a La Academia 2022 y entre sus declaraciones dejó abierta la posibilidad de regresar.

“No descartamos la oportunidad de ir. Hubo la invitación, sé que mi manager estuvo en pláticas y tomó la decisión de que todavía no, entonces yo confío fielmente en la palabra de mi manager, él sabe por qué. Yo me dejo guiar porque esa es su chamba”, dijo.

De esta manera, Raúl Sandoval se sumó a los ex académicos que no solo rechazaron participar en el reality, también evitaron aparecer en el programa especial de aniversario que se transmitió un día antes del primer concierto. Entre ellos se encuentra Yuridia, quien sí regresó a la televisión pero como coach de La Voz México, mientras que Toñita también volvió pero a Televisa como concursante de Las Estrellas bailan en Hoy.

“Si ellos quieren algo, ahí me buscan, con todo gusto, ya saben, Toñita está al 100, pero ahorita estoy agradecida con la oportunidad que me están dando y no les pienso fallar, creo que es lo más correcto de mi parte y creo que es lo que se tiene que hacer”, dijo Antonia Salazar Zamora durante un encuentro con los medios.

Raúl Sandoval en “El Rey”

Por otro lado, el ex académico confesó que se siente muy emocionado por el próximo lanzamiento de El Rey, bioserie autorizada de Vicente Fernández bajo el sello de Netflix y Caracol Televisión: “Hice un personaje ahí bastante importante”, dijo. Hasta el momento se desconoce la fecha exacta del estreno, pero se espera que se encuentre disponible durante este 2022.

Bajo este contexto, el actor fue cuestionado sobre la polémica interpretación de Pablo Montero como el Charro de Huentitán en El último Rey: El Hijo del Pueblo. Cabe recordar que la dinastía Fernández encabezada por María del Refugio, viuda del cantante, se posicionó en contra del programa que actualmente cuenta con dos temporadas, esto debido a que no se respetó la última voluntad del ídolo de México.

“La verdad no he visto el trabajo de Pablo, yo he estado chambeando en otras cosas y ya saben que los que nos dedicamos a esto nunca vemos la tele”, comentó. Sin embargo, sus palabras hacia Jaime Camil -protagonista de la bioserie autorizada- fueron halagadoras: “Jaime es un profesional, él hace las cosas como deben de ser y es una persona súper dedicada, super disciplinada, aprendí mucho de él y la verdad es que lo felicito porque hizo un gran trabajo”.

