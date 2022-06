La Academia: Víctor García reapareció con cumbia al lado de la hija de Andrea Legarreta

El ex académico hizo mancuerna con la hija de Érik Rubín (Fotos: Facebook/Victor Garcia Monterrey Gettyimages)

Con el regreso de La academia a la televisión mexicana, el proyecto ha desempolvado los recuerdos del público que ha evocado aquella primera generación surgida en 2002 y de la cual surgieron talentos hoy reconocidos en el medio artístico como Myriam Montemayor, Yahir, Toñita, Raúl Sandoval, María Inés Guerra, Wendolee, Estrella y Nadia.

Y es que la emisión de TV Azteca conmemora los 20 años del surgimiento del programa que en su momento desató una fiebre de reality shows musicales, como Popstars y La voz.

Uno de los ex académicos más recordados es Víctor García, quien dentro del programa se ganó la simpatía del público gracias a su peculiar forma de ser y al talento que hasta hoy lo mantiene en los escenarios.

Tras su salida del reality, Víctor ha continuado con su carrera en los escenarios (Foto: Instagram/@victorgmusicaof)

El ex alumno de la escuela de talento vocal se encuentra en plena promoción de un tema a ritmo de cumbia que grabó al lado de Mía Rubín, y en medio de una conversación con Ventaneando, García hizo un recuento de su experiencia como parte de La academia.

“Me siento muy agradecido por el cariño que me ha brindado el público porque somos una generación, así como tu papá también formó parte de una generación (refiriéndose a Erik Rubín, ex Timbiriche), de un movimiento social, este proyecto también fue un movimiento social y una generación muy bonita, de la cual me siento también muy orgulloso de todos y cada uno de mis compañeros; ser un sobreviviente no es cualquier cosa”, expresó el cantante de 46 años.

Y es que Víctor está presentando el tema No puedo ver la luz al lado de la también hija de Andrea Legarreta; se trata de una versión cumbia en español del exitoso hit de The Weeknd Blinding Lights, que fue un himno del año 2019.

La cumbia es un género con el que ambos intérpretes se sienten cómodos (Fotos: Facebook/Victor Garcia Monterrey Gettyimages)

Por su parte, al joven cantante, quien con esta canción da un paso más en su incipiente carrera musical sobre los escenarios, contó por qué escogió este género tropical en vez de grabar temas rock, pop o incluso del popular género urbano.

“Para mí también es muy importante conectar con mis raíces y la cumbia es parte de nuestro ser mexicano, y tener la oportunidad de cantarlo es un honor como mexicana también. Y sí, obviamente me encantan todo tipo de géneros y ya después mientras yo vaya creciendo pues veré qué género me gusta más, pero ahorita estoy muy cómoda con la cumbia”, expresó la cantante de 17 años.

El sencillo musical en cuestión ya fue presentado por los cantantes como parte de su actuación en uno de los conciertos de la gira Cumbia Machine Tour, evento producido por Erik Rubín que también cuenta con la participación de grandes exponentes del género como La sonora dinamita, La sonora matancera, Kalimba, Raymix y Venus.

Rubín ha apoyado el lanzamiento musical de su hija y le ha producido algunos temas (Foto: Instagram: @miarubinlega)

La aparición de Víctor García ante el ojo público surge luego de que su persona no figuró en la presentación de La academia 20 años, esto debido a un presunto veto por parte de la televisora, quien tampoco requirió de la presencia de Toñita ni de Raúl Sandoval, otros recordados ex académicos.

En días pasados el periodista Marco Antonio Silva reveló haber hablado con Toñita sobre el tema y éstas fueron sus impresiones: “Platiqué con Toñita y le pregunté qué pasó y me dijo ‘nunca me llamaron, no fui requerida, afortunadamente estoy en Las estrellas bailan en Hoy, ahí me dieron trabajo; mejor me está apoyando Televisa que Televisión Azteca’...

“Desde hace tiempo está vetada Toñita de Televisión Azteca, ¿no que no existen los vetos? No fueron requeridos ni Raúl Sandoval, ni Víctor García, ni Toñita”, agregó el comunicador en su espacio de YouTube.

