“Tipejo”: Diana Golden aseguró que Alfredo Adame fue ‘lo más asqueroso’ que le pasó en la vida

Una vez más, Alfredo Adame volvió a causar polémica y fue en esta ocasión su ex pareja, Diana Golden, quién arremetió como nunca contra el ganador del reality Soy famoso, ¡Sácame de Aquí!, pues, tras ganar 1 millón de pesos en el programa, el antiguo conductor de Hoy dijo que no pagará una deuda que tiene con la actriz.

Todo comenzó durante un encuentro con los medios, donde Adame aseguró que donará parte de su premio a una asociación de niños con cáncer, pero destacó que no está dentro de sus planes concretar otros pagos pendientes.

“A Diana Golden no le voy a donar nada, le voy a donar un boleto de avión para que se vaya a vivir a Colombia”, dijo el polémico enemigo de Carlos Trejo.

Fue ante estas declaraciones que la artista de melodramas como Mujeres engañadas o Hasta que el dinero nos separe dio su opinión durante la más reciente edición de Ventaneando y no dejó ni un cabo suelto al respecto.

“Que lo aproveche (su premio) y pague lo que debe. Es muy estúpida la cantidad que me debe más las multas por no haber pagado, entonces que pague porque no soy la única a la que me debe, me imagino”, señaló ante las cámaras del programa conducido por Pati Chapoy.

Alfredo Adame no quiere pagarle a Golden (Foto: CUARTOSCURO)

Cabe recordar que, todo el conflicto monetario entre ambos famosos se originó debido a que en 2018 Diana comenzó un proceso legal en contra de Adame por difamación, ya que según la colombiana, el ex galán de telenovelas la tildó de ser narcotraficante y a la que fuera su suegra le llamó prostituta.

Diana Golden habría dado a conocer en noviembre de 2021, que -aunque la cifra total por la que Adame debe indemnizarla es de aproximadamente 25 mil pesos- el controversial actor sólo le había entregado un cheque de 5 mil pesos y ni siquiera lo pudo cobrar.

Ante esto y retomando la más reciente entrevista con Ventaneando, Golden apuntó que el pago al que tanto se niega Adame no es opcional, pues fue un decreto por parte de las autoridades.

“Él va por la vida en su rollo, pero la justicia es la justicia y ya le llegará. A mí me tiene que pagar no porque yo diga, sino porque ya lo dijo un juez. Que se deje de payasadas y que de verdad pague, a ver si es tan hombrecito como dice”, señaló en esta ocasión.

Pero, el punto más ríspido de la conversación sucedió cuando Diana se molestó con el programa de TV Azteca por siempre estarle preguntando de su ex pareja y no sobre su carrera profesional. En este sentido, la actriz explotó también contra Adame y remarcó que relacionarse con él fue una de las peores cosas que le pudo pasar.

“No les importa a ustedes qué más pase con mi vida, lo único que ha pasado en mi vida en este país es ese tipejo, es lo más asqueroso que me pasó en la vida. Tengo una vida entera llena de cosas. ¿Por qué no me preguntas qué estoy haciendo? ¿Por qué no me preguntas que voy a hacer? No les importa nada más, han pasado varios maridos después”, dijo y posteriormente señaló:

“He hecho toda una vida después del tipo. Estuve dos meses con él y por eso me he tenido que ganar la perorata el resto de mi vida, ese fue el único error que he cometido en mi vida, de haber tomado ese avión cuando él era sobrecargo; yo iba en primera clase y él era sobrecargo”.

