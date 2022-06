Platanito respondió a las acusaciones de Karla Panini: “Te vas a meter en broncas”

Platanito nuevamente arremetió contra Karla Panini por sus acusaciones (Fotos: Cuartoscuro//Instagram @kpaninimx)

Luego de Karla Panini amenazara públicamente a Platanito con revelar secretos que lo harían quedar mal con su esposa, el comediante respondió a su excompañera y le advirtió que tendrá que demostrar lo que dice, ya que él está dispuesto a que haya repercusiones graves si es que ella no logra comprobar que lo que dice es verdad.

El pasado mayo, a través del podcast Mal Influencers, Karla Panini arremetió contra Sergio Verduzco Platanito por haber sido parte del grupo de personas que han hablado mal de ella, de su relación con su esposo, Américo Garza, y la supuesta forma en que habría maltratado a Karla Luna.

La Comadre Güera advirtió a Verduzco que ella sólo está esperando por volver a encontrarlo junto a su esposa para exponer “todo lo que hacías en camerinos”, dijo, dando a entender que le era infiel a su esposa.

Panini aseguró que había decidido destapar esta situación porque ya no permitirá que sigan hablando mal de ella (Foto: @kpaninimx/Instagram)

Por su parte, Platanito no quiso quedarse callado y le respondió a Panini. Durante el programa Vivalavi de este 16 de junio, el comediante recordó que él se convirtió en un amigo de confianza para Luna, motivo por el que ha decidido hablar de lo que él vivió con la Comadre Morena cuando se enteró de que Américo Garza y Panini supuestamente acordaban por mensajes cómo la iban a agredir físicamente.

“Yo casualmente me vuelvo el mejor amigo de Karla Luna, en Los Ángeles, y Karla Luna con el primero que corre, porque ella estaba sola en Los Ángeles, fue conmigo (...) ‘Plátano, necesito platicar contigo, me paso esto y esto’”, recordó Verduzco.

Habría sido en esta época en la que Luna le mostró los mensajes que había encontrado en un celular antiguo de su marido, mismos que después ella difundió a través de su cuenta de Twitter.

Karla Luna expuso que Américo Garza le fue infiel con su compañera Karla Panini y que, además, acordaban la forma en que él la violentaría (Foto: Instagram @karlalunatv)

Platanito aseguró que él leyó las conversaciones que supuestamente Karla Panini intercambiaba con Garza, la comediante le reclamaba a él por no golpear a Luna, cuando anteriormente había acordado que eso haría.

Es por ello que Verduzco se dijo dispuesto a hablar abiertamente de lo que Luna vivió y, además, no permitirá que Panini intente nuevamente intimidarlo con sus amenazas.

Declaró que los supuestos sucesos en los camerinos que Karla presenció, no tendrían relevancia ni afectarían su relación con su esposa, pues no se trata de algo real.

“Quiero aclarar que ella dijo que va a hablar de mí cosas que yo hacía en los camerinos. Está padre que hable, una, porque saben porque no tomo, no me drogo; luego, ¿qué pude haber hecho?, ¿metido hombres, mujeres? Uy, eso lo declaré frente de mi mujer (...) obviamente, no pasó”, dijo.

Sergio Verduzco comentó que, así como Panini, él tampoco está dispuesto a que le levanten falsos (Foto: Instagram @platanitoshow)

Agregó que, si es que la Comadre Güera quiere hablar en su contra, tendrá que comprobar que lo que diga es verdad, pues, de lo contrario, él está dispuesto a proceder por la vía legal.

Finalizó sus declaraciones recordándole a su excompañera la “traición” que supuestamente le habría hecho a su mancuerna en la comedia, Karla Luna.

“Lo que vaya a hablar Karla Panini, lo tiene que hablar con pruebas, sino sería difamación, entonces ya se metería en una bronca legal. Entonces, lo que tengas que hablar, Panini, hazlo con pruebas, mi reina, porque si no te vas a meter en broncas. Y que no se te olvide que lo que tú hiciste, que fue una traición horrible a tu mejor amiga, y mandarla a golpear... eso, híjole, no se vale”





