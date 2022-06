Platanito reaccionó a las declaraciones de Karla Panini: “Ya se le olvidó todo lo que le hacía a Karla Luna”

El comediante contestó a las declaraciones que Karla Panini hizo sobre él en su más reciente emisión del podcast Mal Influencers.

Tras las más recientes declaraciones de Karla Panini hacia Platanito, sobre sus supuestas infidelidades luego de sus presentaciones, el comediante rompió el silencio y reaccionó a las amenazas de la famosa.

Sergio Verduzco, que es su nombre real, habló sobre los ataques que la Lavandera Güera realizó en una de sus más recientes emisiones del Podcast Mal Influencers, donde aseguró que conoce varios aspectos negativos de la vida privada del famoso.

Fue así que, a través de un enlace en vivo en redes sociales que Platanito reveló las acciones de Karla Panini, en las que destacó la “traición a un amigo”. Incluso, mencionó que la actual pareja de Américo Garza mandó golpear a la que era su mejor amiga: Karla Luna.

“Jamás mandé maltratar a un amigo mío sabiendo que estaba enfermo y diciéndole madrenl*’”, subrayó Verduzco a frente a sus seguidores.

(Fotos: Instagram/@karlapaninimx @platanitoshow)

Por otro lado, recordó a la audiencia que existen pruebas de todo el daño que Panini le realizó a su entonces mejor amiga, cuando se encontraba de lo más vulnerable en cuestión de salud, por lo que invitó a sus seguidores y detractores a que visualizarán, nuevamente, la entrevista que realizó a Karla Luna en vida:

“Ahí están los mensajes de la señora Panini, o ¿Ya se le olvidó todo lo que le hacía a Karla Luna? Ahí están las declaraciones. Sí, quieren metanse a YouTube y vean: ‘Entrevista de Platanito a Karla Luna’. Para que vean la verdad”, mencionó el comediante.

Asimismo, confirmó que sí tuvo encuentros sexuales con personas externas a su matrimonio, incluso que, todo individuo que estuvo con él fue sin presión alguna, sin embargo, negó el haber quebrantado la relación con algún confidente por una contundente traición:

“Y a toda y todos los que me cog*, fue con su consentimiento, pero nunca defraude la confianza de un amigo mío. Nunca me cog* a la esposa de un amigo mío”, contestó Platanito a los señalamientos de Panini.

Platanito y Karla Luna eran amigos porque convivieron durante giras que hicieron juntos (IG: platanitoshow)

Luego de ello, diversos internautas externaron su opinión hacia las declaraciones de Sergio, donde expresaron su apoyo hacia el comediante:

“Qué se espera de esa Panini”.”Lo que hizo esa mujer no tiene perdón”. “Se excusa con su religión”.”Muy bien dicho platanito más claro ni el agua”.”Muchas felicidades, mejor respuesta no puedes dar”.”Exacto, Platanito, yo te apoyo”.”Muy bien, así se le contesta a una perr*“.”No hubo, no hay y no habrá alguien más odiado que Karla Panini, por los siglos de los siglos, Amén”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores del presentador de televisión.

Cuáles fueron los ataques de Karla Panini hacia Platanito

En una de sus más recientes emisiones del podcast Mal Infuelcers, audiovisual en el que Karla Panini participa a lado de un par de colegas, la presentadora de televisión arremetió en contra de Sergio, denominándolo como uno de los harters que tuvo al darle la espalda cuando más lo necesitó.

(Foto: @kpaninimx/Instagram)

Y es que, según Karla, la pareja del Escorpión Dorado en LOL México, habría sido una de las celebridades, además de Cosuelo Duval, en atacarla por su matrimonio con Américo Garza, ex esposo de Karla Luna. Incluso, cuando ella lo apoyó en una étapa tan díficil, al poner en jaque su carrera por el chiste que realizó sobre la Guardería ABC.

Fue por ello que Karla advirtió que en cualquier momento ella puede confesar las tantas situaciones que atestiguó y que no le convendría a Platanito que se hicieran públicas, ya que serían muy comprometedoras.

“Sergio Verduzco, alias Platanito, yo te conozco muy bien y sé todo lo que hacías en los camerinos. ¿Te acuerdas? Porque estábamos ahí y yo te veía. Así que, ¿juzgándome a mí, Platanito? (...) querido, no creo que tengas cara para hacerlo. Me encantaría topármelo y restregarle frente de su esposa todo lo que hacía y que yo veía con estos ojos y ni modo”

