Karla Panini aseguró que no permitirá más faltas de respeto: " Muchos años callé, ya no”

Hace unos días Karla Panini estuvo envuelta en el escándalo por sus declaraciones sobre Consuelo Duval Sergio Verduzco Platanito y Slobotzky. Como era de esperarse, sus comentarios retumbaron en todo internet y las críticas que recibió se sumaron a las reacciones negativas que suelen aparecer en redes sociales por su “traición” a Karla Luna, su ex compañera de Las Lavanderas. Tras lo sucedido, la comediante dejó entrever que de ahora en adelante no permitirá faltas de respeto.

La oriunda de Monterrey, Nuevo León, recurrió a su cuenta de Instagram para lanzar un mensaje en contra de sus haters por las constantes críticas que recibe en sus publicaciones. Así, subió una imagen con la siguiente frase: “Lo gracioso es que, cuando ya no permites que te falten al respeto, es cuando comienzan a llamarte problemático”.

Pero eso no fue todo, agregó: “Sorry not sorry. Muchos años callé, ya no”. Con ello, Karla Panini intentó hacer frente a las opiniones en su contra, no obstante, logró el efecto contrario, ya que la sección de comentarios de llenó con críticas y reclamos por su polémica más grande, sostener una relación -y casarse-con el ex esposa de quien era considerada como su amiga.

“No pues cómo no, si le robaste el marido a tu amiga!”. “De que hablas si tú sola estás recibiendo lo que tú misma te buscaste”. “Podrá estar siempre a la defensiva y creer que es feliz, pero en el fondo vive triste porque no hay nada peor que vivir sabiendo que todo el mundo la odia”. “Es imperdonable lo que le hizo a Luna”. “Ya siéntese señora”. “La falta el respeto a todas las personas y todavía dice eso”, fueron algunas reacciones.

La comediante no hizo más declaraciones al respecto, sin embargo, no es la primera vez que habla al respecto. Hace unas semanas rompió el silencio sobre su supuesta traición a Karla Luna en un video que publicó en su cuenta oficial de TikTok. Bastante cansada con la situación que vive día tras día, aseguró que todo se trató de un malentendido debido al nivel de desinformación que existe en redes sociales.

“Dejamos que un monstruo creciera, un monstruo gigante [...] No me voy a callar, por eso se hizo esta bola de nieve, porque callé, callé y callé. Y él, mi marido, que siempre quiso ser mi marido porque ya me tienen harta con eso, porque yo no me lo robé, no lo obligué a nada, el señor está aquí porque quiso”, dijo.

Karla Panini rompió el silencio y aseguró que ella no le robó el marido a Karla Luna

Durante el mismo video dejó entrever que no está molesta con el contenido que usuarios de redes sociales crean sobre el tema o ella misma y en su lugar: “Yo me voy a burlar de todo lo que yo quiera, de mí, de mí hate, de mis memes, de lo que me inventa, me voy a burlar siempre y si quieren y si no largo”.

Cabe mencionar que en internet circulan infinidad de memes sobre la supuesta infidelidad y traición protagonizada por Karla Panini y Américo Garza, ex esposo de Karla Luna. Cabe recordar que la querida comediante perdió la vida el 28 de septiembre de 2017 después de luchar por alrededor de cuatro años contra cáncer de útero.

¿Qué dijo sobre la separación de Shakira y Piqué?

Karla Panini se sumó a la controversial separación de Shakira y Piqué con un post en sus historias de Instagram. La regiomontana posteó un titular de El Deforma donde la relacionaron con el sonado distanciamiento al mencionar que había reaccionado a la situación, pero en realidad no lo hizo. Cabe recordar que el portal se dedica a lanzar notas sarcásticas en tono de broma.

“Achis achis yo no dije nada!!! No sean mentirosos!!!!!”, escribió sobre la imagen.

